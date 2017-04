Brytyjski działacz pro-life zaproszony do Sejmu

Tomasz Krzyżak: PiS chce wrócić do tematu aborcji

– Masz krew na rękach – miał usłyszeć od Jezusa Jonathan Jeffes, obecnie działacz ruchów antyaborcyjnych. Twierdzi, że Chrystus objawił mu się w paryskim Luwrze. – W Jego oczach zobaczyłem ogień, o którym jest mowa w Apokalipsie. Poczułem wtedy, że istnieje i niebo, i piekło. Zrozumiałem, że moje życie prowadzi do piekła – wspominał Jeffes w relacji zamieszczonej przed rokiem w „Gościu Niedzielnym".

We wtorek odwiedzi Sejm. Weźmie udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, którym kieruje poseł PiS Piotr Uściński. – Wiedząc, że pan Jeffes będzie w Polsce, postanowiłem zaprosić go, bo warto zapoznać się z doświadczeniami działaczy pro-life zza granicy – mówi Uściński.

Spotkanie będzie nosić tytuł „Możliwości pomocy osobom zmagającym się z syndromem postaborcyjnym". To główny obszar zainteresowań Brytyjczyka. Zajął się nim po wizycie w Luwrze. Słowa „masz krew na rękach" uznał za aluzję do aborcji, której dokonała jego partnerka. Po przemianie, jaką wówczas przeszedł, zajął się poradnictwem w ciąży kryzysowej i prowadzeniem grup terapii poaborcyjnej. Napisał na ten temat kilka książek.

Zdaniem Jeffesa skutki psychiczne aborcji dotykają zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mają nimi być m.in. depresja, lęk przed stałym związkiem i decyzjami prokreacyjnymi.

Zdaniem psychiatrów i seksuologów istnienie tzw. syndromu poaborcyjnego jest dyskusyjne. – Po raz pierwszy pojęcie syndromu poaborcyjnego pojawiło się pod koniec lat 70. i było formułowane przez przyjaciółkę Jana Pawła II dr Wandę Półtawską. Z tym pojęciem związane są dwa nadużycia. Po pierwsze, syndrom rozpoznaje się rzekomo u wszystkich kobiet, które dokonały aborcji, tyle że niektóre go wypierają. Po drugie, trudno ocenić, czym syndrom różni od ostrych reakcji na inne sytuacje stresowe – mówi krajowy konsultant w dziedzinie seksuologii prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Jego zdaniem syndrom poaborcyjny został wymyślony po to, by wzbudzić u kobiet poczucie winy.

Wizyta Jeffesa w Sejmie może więc budzić kontrowersje, a to nie pierwsze podobne zdarzenie po objęciu władzy przez PiS. W parlamencie przemawiali już Amerykanie dr Paul Cameron, znany z krytyki homoseksualistów, oraz Rebecca Kiessling, działaczka pro-life, która została poczęta w wyniku gwałtu.

– Trzeba się poważnie zastanowić, kto i co może głosić w polskim parlamencie. Sale sejmowe nie są za darmo, a organizowanie w nich takich wydarzeń oznacza nadawanie im niemal państwowej rangi – komentuje szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka.

– Walka z cywilizacją śmierci to nie nasza sprawa wewnętrzna, ale temat ogólnoświatowy, więc trzeba wymieniać się doświadczeniami – odpowiada Uściński.