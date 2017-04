Skrajne emocje na peronie trzecim

Chociaż trudno o jednoznaczną odpowiedź, czy Donald Tusk może z sukcesem wrócić do polskiej polityki w wyborach prezydenckich, to przebieg wydarzeń i cała atmosfera ostatniej wizyty byłego premiera w Warszawie pokazują, że ogniskuje on i polaryzuje emocje jak nikt inny po stronie opozycji.

Doradcy szefa RE przyznają, że nie spodziewali się takiej frekwencji. – To był bardo wzruszający i budujący moment. Nie sądziłem, że takie tłumy będą witać Donalda Tuska – mówi „Rz" Paweł Graś.

Telewizyjny kadr, w którym przewodniczący RE podróżuje pociągiem – i rozmawia ze współpasażerami – to zarówno powrót do modernizacyjnego przekazu PO, jak i nawiązanie do kampanii z 2011 roku, gdy rdzeniem sukcesu byłego premiera była podróż tuskobusem i bezpośrednie relacje z ludźmi. – To było bardzo w stylu Tuska. Każdy, kto go zna, wie, że ceni sobie skromność – mówi „Rz" Agnieszka Pomaska, która podróżowała z byłym premierem z Sopotu do Warszawy.

Jak ocenia w rozmowie z „Rz" Leszek Miller: – Wydaje mi się, że to wszystko zaplanowany scenariusz. I racjonalny. Gdyby nie to, media po stronie PiS pokazałyby tylko prokuraturę. A tak jest zrównoważenie entuzjastami Tuska.

Donald Tusk mógł skorzystać z innych środków transportu, aby pojawić się w warszawskiej prokuraturze. Ale jak sam przyznał przed porannym wyjazdem: – To dobra okazja, by przetestować pendolino. Czuję się współojcem.

Podróż pociągiem i spacer są też wykorzystywane przez PO jako argument, że Tusk bardzo różni się od podróżujących limuzynami polityków PiS. „Kaczyński przyjeżdża z orszakiem limuzyn (tych nierozbitych), z tłumem ochroniarzy. Tusk przyjeżdża pociągiem i idzie piechotą. Taka różnica" – napisał na Twitterze Grzegorz Lipiec z PO.

W sieci już na wiele tygodni przed przyjazdem Tuska krążyły memy – udostępniane przez polityków PO i nie tylko – pokazujące Tuska na ulicach Brukseli czy Sopotu ze zgrzewkami wody mineralnej w rękach, w kontrze do zdjęć Kaczyńskiego i Szydło otoczonych ochroniarzami.

PiS w swoim przekazie bezpośrednio po i w trakcie wydarzenia skupia się na dwóch sprawach. Po pierwsze, na akcentowaniu – jak wicemarszałek Joachim Brudziński – że „Tusk wysiada na przystanku prokuratura". Pojawiają się też złośliwości o czerwonych niewielkich transparentach, które przygotowali zwolennicy byłego premiera, przypominających czerwone kartki z napisem „Przystanek Europa".

Na pewno Donald Tusk wykorzystał moment, by pokazać, że nie stracił politycznego wyczucia. I jeśli to był pierwszy wiec jego kampanii, to może być zadowolony z jego przebiegu.