Kijów: Łukaszenko obiecał poinformować wcześniej o ataku Rosji

Były p.o. prezydenta Ukrainy opowiedział o szczegółach spotkania z prezydentem Białorusi w marcu 2014 roku.

Szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy Ołeksandr Turczynow twierdzi, że w marcu 2014 roku Rosjanie zgromadzili przy ukraińskiej granicy ponad 200-tysięcznš armię.

- Na poczštku marca nasz wywiad poinformował o dokładnej dacie wkroczenia rosyjskiej armii na Ukrainę. Siedzieliœmy wszyscy w nocy w punkcie dowodzenia. Raportujš: rosyjskie czołgi idš w kierunku naszej granicy. Czołgi podchodziły bardzo blisko i cofały się - wspomina cytowany przez ukraińskie media Turczynow, który po ucieczce Wiktora Janukowycza pod koniec marca 2014 roku pełnił obowišzki prezydenta Ukrainy. Jak twierdzi, w ten sposób Rosjanie kilkakrotnie "próbowali sprowokować Kijów'.

Turczynow twierdzi, że postanowił wtedy pojechać do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki by "zmniejszyć iloœć możliwych kierunków rosyjskiego uderzenia". - Obiecał (Łukaszenko - red.), że z terytorium jego państwa Rosjanie nie będš nas atakować. Gdy żegnaliœmy się, powiedział: w ostatecznoœci uprzedzę was dobę wczeœniej. Byłem mu wdzięczny nawet za to - wspomina Turczynow.

Turczynow spotkał się z Łukaszenkš kilka dni po rosyjskiej aneksji Krymu w marcu 2014 roku. Spotkanie odbyło się w leżšcej przy białorusko-ukraińskiej granicy miejscowoœci Leskowicze.