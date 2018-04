Tureccy agenci polują za granicą

Z kilkunastu krajów turecki wywiad wywiózł współpracowników Gülena, wroga nr 1 Ankary.

Sprawa uprowadzenia 29 marca szeœciu gülenistów z Kosowa wstrzšsnęła scenš politycznš małego bałkańskiego państwa, które dziesięć lat temu ogłosiło niepodległoœć. I zagroziła jego wizerunkowi w czasie, gdy Bruksela przebškuje o rozszerzeniu UE o kraje Bałkanów Zachodnich. Tego typu problemów nie majš inne państwa, z których agenci tureckiego wywiadu MIT uprowadzajš członków, jak ich oficjalnie nazywa Ankara, „terrorystycznej organizacji Gülena (FETÖ)". Sš to bowiem zazwyczaj nietroszczšce się o demokrację i opinię Zachodu kraje Azji i Afryki.

W tym tygodniu trzech gülenistów zapakowano do prywatnego samolotu i wywieziono z Gabonu w Afryce Œrodkowej. Na poczštku kwietnia wicepremier Turcji Bekir Bozdag chwalił się, że agenci MIT dostarczyli tureckiemu wymiarowi sprawiedliwoœci 80 podejrzanych o zwišzki z FETÖ. Z 18 krajów (Gabon byłby zatem 19.). Nie wymienił ich, ale bliskie rzšdowi media wymieniały m.in. Sudan i Afganistan.

Gülen, mieszkajšcy w USA wpływowy kaznodzieja, był kiedyœ sojusznikiem obecnego prezydenta, wczeœniej premiera Turcji, Recepa Erdogana. Władze tureckie uważajš, że to on i jego zwolennicy stali za nieudanym puczem w połowie lipca 2016 r. Więzienia tureckie sš pełne gülenistów, którzy zajmowali ważne stanowiska w armii, wymiarze sprawiedliwoœci, edukacji.

To nie Hollywood

– Cała operacja 29 marca wyglšdała jak fragment filmu o Jamesie Bondzie. Ale to pozór, tureckie służby nie sš tak po hollywoodzku sprawne. Niestety miały wsparcie kosowskiego wywiadu i MSW. To struktury naszego państwa pozwoliły na nielegalne wydanie innemu państwu kilku osób, które nie miały szansy na odwołanie. Tureccy agenci nie musieli ich nawet uprowadzać – mówi „Rzeczpospolitej" Eraldin Fazliu, dziennikarz portalu Kosovo 2.0, zajmujšcy się to sprawš.

Zaraz po wywiezieniu szeœciu Turków – pięciu pracowało w szkołach założonych przez ruch Gülena (podobne sš w ponad stu krajach), jeden w przychodni – najważniejsi politycy zapewniali, że nic o sprawie nie wiedzieli. W œwiat popłynęła informacja, że premier Ramush Haradinaj natychmiast zdymisjonował szefa MSW Flamura Sefaja i szefa wywiadu Dritona Gashiego.

Nie była precyzyjna. Premier nie miał takich uprawnień. Opowiedział się za tym, by opuœcili stanowiska. W wypadku ministra wymagało to decyzji jego partii, mniejszoœciowego koalicjanta w rzšdzie Haradinaja. Partia to zaakceptowała i sam Sefaj również.

Bardziej skomplikowana jest kwestia dymisji szefa wywiadu. We wtorek on sam jš w końcu ogłosił. – Ale nie wiemy, co na to prezydent, którego zgoda jest wymagana – podkreœla Eraldin Fazliu.

Coraz więcej polityków i analityków podejrzewa, że to właœnie prezydent Hashim Thaçi – w czasach walk o niepodległoœć dowódca oddziałów kosowskich Albańczyków – stoi za sprawš wywiezienia gülenistów.

– Na poczštku Thaçi mówił, że nic nie wie, ale dwa dni póŸniej stwierdził, że tych szeœciu ludzi stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa Kosowa. Skšd ta nagła zmiana? Może stšd, że prezydent Turcji mu podziękował, a skrytykował premiera Haradinaja za to, że opowiedział się za dymisjš szefów MSW i wywiadu. W tygodniu poprzedzajšcym operację tureckich służb Thaçi rozmawiał przez telefon z Recepem Erdoganem – wylicza dziennikarz portalu Kosovo 2.0.

Historia i standardy

Sprawa wywołała oburzenie także dlatego, że wielu się skojarzyła z losem kosowskich Albańczyków sprzed dwóch dekad, gdy toczyła się wojna o niepodległoœć. – Wielu obecnie rzšdzšcych mieszkało w latach 90. w Szwajcarii czy Niemczech. Belgrad domagał się ich deportacji. Ale bezskutecznie. I takie, uważa wielu ludzi, powinny być standardy, a nie współpraca w deportowaniu ze względu na poglšdy – podkreœla Eraldin Fazliu.

Dlaczego politycy Kosowa mieliby ulegać presji Ankary? Powodów jest kilka. Dyplomacja turecka bardzo się angażowała w legitymizację młodego państwa, które do dzisiaj ze względu na opór Serbii nie jest uznawane przez kilkadziesišt krajów, w tym pięć unijnych.

Turcy sš też jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestorów. Do tureckiej firmy należy port lotniczy w Prisztinie, z którego agenci MIT wywieŸli szeœciu Turków.

Jest jeszcze bliskoœć kulturowa i religijna (muzułmańska). Dzisiejsze Kosowo pół tysišclecia było w tureckim imperium. I jest z tym pewien problem, bo w podręcznikach dla kosowskich dzieci przedstawiane jest to jako okupacja. Co – jak pisały miejscowe media – wywołało krytykę już podczas pierwszej po ogłoszeniu niepodległoœci wizyty szefa kosowskiego MSZ w Turcji.

Spokój w Warszawie

Od puczu w 2016 r. polowanie na gülenistów stało się podstawowym zadaniem tureckiej dyplomacji. Turcja oczekuje od Polski - mówił „Rzeczpospolitej" rok temu składajšcy wizytę w Warszawie minister ds. UE Ömer Çelik - że zamknie ich szkoły i deportuje władze polskiej organizacji Gülena (nosi nazwę Fundacja Dunaj Instytut Dialogu).

Polska jak inne państwa UE uznaje, że nie ma żadnych podstaw do takich działań. Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, mieszkajšcy w naszym kraju güleniœci się nie obawiajš, że zostanš wywiezieni przez agentów MIT. Nie czujš się œledzeni. Opowiadajš sobie historię ze Szwajcarii. Tureccy agenci mieli tam namówić biznesmena, by pomógł zabić lub uœpić tureckiego przedsiębiorcę powišzanego z kaznodziejš. Ale szwajcarskie służby od poczštku miały kontrolować operację. Miało się też skończyć na cichym wydaleniu agentów MIT.

Presja jest skuteczna w Afryce. – Wiele krajów jest rzšdzonych przez skorumpowanych władców, którzy jej się nie opierajš, szczególnie gdy wywiera jš silne państwo, a Turcja taka jest. Erdogan dużo inwestował w Afryce, w budownictwo, rolnictwo, służbę zdrowia. To pozwala mu „prosić" o takie przysługi. W stosunkach z afrykańskimi krajami muzułmańskimi Turcja przywołuje chwałę imperium ottomańskiego, w którego czasach islam kwitł na tym terenie – mówi „Rzeczpospolitej" Brahim Moussa, dziennikarz panafrykańskiej agencji Panapress, której centrala jest w Dakarze w Senegalu.