Chiny: Zrzucanie krzyży z kościołów

W prowincji Henan władze œcinajš symbole z chrzeœcijańskich œwištyń.

– Parafie powstały nielegalnie, bez zgody rzšdu, dlatego zniszczyliœmy krzyże – powiedział anglojęzycznemu „Global Times" urzędnik z miejscowego wydziału ds. narodowoœci i religii.

Zapewnił, że akcja otrzymała zgodę „wyższych władz" oraz że „wcale nie była wymierzona w chrzeœcijan". Jednak w prowincji leżšcej w centralnej częœci kraju, od poczštku roku zaostrzono kontrolę wierzšcych. Chrzeœcijanie skarżyli się, że wielokrotnie sš wzywani do rejestrowania się w wydziałach ds. religii.

W Chinach formalnie panuje wolnoœć religijna, faktycznie jednak miejscowi urzędnicy niechętnie odnoszš się do chrzeœcijaństwa. Szczególnie w regionach silnie zwišzanych ze starożytnš historiš Chin, jak prowincja Henan, oraz tych ze wzrostem iloœci chrzeœcijan, na przykład wschodniej prowincji Zhejiang, gdzie burzono nawet protestanckie koœcioły.

Władze centralne wystraszyły się pięć lat temu raportem, z którego wynikało, że na uniwersyteckich kampusach roœnie popularnoœć chrzeœcijaństwa i liczba konwersji. Według różnych badań od 1,8 proc. do nawet 13,4 proc. studentów wyznaje różne odmiany chrzeœcijaństwa. Pod koniec 2013 r. władze nakazały wznowienie antykoœcielnej kampanii i objęcie szczególnš kontrolš młodzieży. Od roku w kilku regionach niepełnoletnim nie wolno wchodzić do „miejsc odprawiania kultu", przez co rozumiane sš œwištynie chrzeœcijańskie. Wzmocniono cenzurę w internecie i m.in. zakazano sprzedaży Biblii w sieci.