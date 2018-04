Tropy komisji do spraw VAT

Dlaczego za rzšdów PO–PSL było tak dużo wyłudzeń podatkowych?

Lata 2007–2015 to okres hossy dla mafii VAT-owskich w Polsce, a bezczynnoœć polityków tolerujšcych nadużycia nie była przypadkowa – takš tezę będzie chciało udowodnić przed opiniš publicznš Prawo i Sprawiedliwoœć podczas sejmowej komisji œledczej ds. wyłudzeń VAT. Nie będzie to trudne – szacuje się, że oszuœci w kilka lat okradli budżet na ok. 250 mld zł. Opozycja walczyła o rozszerzenie tego okresu także na czas rzšdów PiS, ale została przegłosowana.

Komisja ma się więc skupić na politycznej odpowiedzialnoœci polityków PO i PSL za nieudolnoœć w walce z mafiš, która drenowała budżet państwa. Prace ruszš w maju.

Klimat dla przestępców

Paliwem dla komisji majš być ustalenia Prokuratury Krajowej (dziœ sš one przedmiotem œledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku dotyczšcego działania na szkodę m.in. interesu finansowego państwa). Badana jest w nim odpowiedzialnoœć sędziów, prokuratorów, ministrów, a nawet premiera Donalda Tuska, który w 2012 r., podpisujšc zmiany w statucie ABW, pozwolił zlikwidować Departament Ochrony Interesów Ekonomicznych Państwa, œcigajšcy mafię tzw. białych kołnierzyków.

Na celowniku sš też sędziowie, którzy łagodnie traktowali oszustów VAT-owskich, zaliczajšc ich do przestępców skarbowych – na co pozwolił m.in. wyrok kasacyjny z 12 sierpnia 2008 r., który oczyœcił z zarzutów karnych oszusta podatkowego z Opola.

Przez pięć lat z tego orzeczenia korzystali adwokaci przestępców, ale także prokuratorzy i sędziowie w tysišcach podobnych spraw. Tym chętniej, że 2009 r. Krzysztof Parchimowicz (ówczesny dyrektor Biura ds. Przestępczoœci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej) w wytycznych zalecił, by wyłudzenia VAT kwalifikować jako przestępstwa skarbowe – zagrożone niższš karš – a nie jak czyny z kodeksu karnego. Tę praktykę zmieniła dopiero uchwała SN ze stycznia 2013 r. Na zatrzymanie mafii było już za póŸno.

Największe majštki przestępcy zbijali na oszustwach VAT w handlu paliwem – państwo traciło podwójnie, bo także na akcyzie. W Polsce rynek ustawiło kilka grup wywodzšcych się ze starej mafii paliwowej. Na VAT-owskich przekrętach zarabiały miliony.

– Na jednej lewej fakturze wjeżdżało do Polski 100 cystern. Jeden z szefów zarabiał dziennie 2,5 mln zł – wskazuje œledczy œcigajšcy oszustwa podatkowe. Paliwo przyjeżdżało głównie ze Wschodu (zaangażowany łańcuch firm miał zmylić trop). – System powišzań sugeruje, że na końcu procederu stojš Rosjanie. To pokazuje, jak szerokim problemem sš przestępstwa VAT – dodaje nasz rozmówca.

Zorientowani w sprawie politycy sugerujš, że PiS chce wycišgnšć przed komisję tzw. aferę Królikowskiego – byłego wiceministra sprawiedliwoœci PO–PSL, który po odejœciu z rzšdu został obrońcš szefa jednej z takich mafii Wojciecha Ch. (grupa dokonała największego wykrytego dotšd wyłudzenia VAT – 700 mln zł z obrotu paliwami). Prokuratura wskazywała na niejasnš rolę byłego wiceministra, który przyjšł jako depozyt adwokacki œrodki z wyłudzeń, co można uznać za pranie pieniędzy. Jednak mec. Królikowski nie usłyszał żadnych zarzutów.

Dowodów na bezczynnoœć w zwalczaniu oszustw VAT, po które sięgnie komisja, dostarczy także NIK. Raport Izby z kwietnia 2016 r. wytyka nieskutecznoœć organów kontroli skarbowej. Choć trafnie typowały nieuczciwe firmy, nie przekładało się to na odzyskanie wyłudzonego podatku.

„Zamiast przestępców udaje się odnaleŸć jedynie tzw. słupy" – alarmowała NIK, wystawiajšc ministrowi finansów negatywnš ocenę. W cišgu półtora roku zaległoœci wzrosły z 5 mld do ponad 14 mld zł. Odzyskiwano tylko 1,3 proc. wymierzonych kwot, bo zanim weszła do firm skarbówka, po oszustach nie było już œladu.

Niskie kary zachętš

„Tuczeniu" się VAT-owskich mafii sprzyjały niskie kary za oszustwa podatkowe, które w obliczu kolosalnych zysków były wręcz zachętš do wyłudzeń – o czym alarmowali œledczy. To także wytknie komisja i zapyta ministrów sprawiedliwoœci, dlaczego za gigantyczne nadużycia podatkowe groziła mniejsza kara niż za rozbój z użyciem noża. Tyle że pytanie to czeka także Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwoœci z lat 2011–2013, dziœ wicepremiera w rzšdzie PiS.

Na potrzeby politycznych igrzysk już te fakty wystarczš, by pokazać, że rzšd PO–PSL sprzyjał podatkowym mafiom.

Czy komisja sięgnie głębiej? Osoba znajšca kulisy wyłudzeń VAT wštpi, by posłowie poradzili sobie z tak trudnš materiš. – Mafia opłacała „wszystkie opcje". Zatrzymanie się na polityce bez pokazania głębi powišzań ze służbami specjalnymi, rodzimymi rafineriami, sposobami prania pieniędzy, będzie ze szkodš dla sprawy – mówi ekspert.

Drogie „tanie państwo"

Na nieudolne œciganie oszustów VAT wpływ mogło mieć nie tylko ograniczenie uprawnień ABW – od 2007 r. premier wprowadził politykę oszczędnoœci w administracji rzšdowej, która mocno odbiła się m.in. na pracownikach skarbowych.

Polska nie miała też systemów informatycznych (dziœ pomagajš one skarbówce szybko zareagować), m.in. nie wprowadziła modelu hurtowni danych VAT, które sprawdzajš się w innych państwach, nie była w sieci Eurofisc, gdzie wymieniane sš informacje o obrocie m.in. samochodami. Skarbowcom miał pomóc w egzekucji system informatyczny e-Podatki budowany od 2009 r. (do wyszukiwania mienia dłużników), ale jak pisała „Rzeczpospolita", poœlizgi w jego budowie spowodowały opóŸnienia przez szeœć lat.

NIK i eksperci zalecali, by Polska skorzystała z rozwišzań europejskich, m.in. wprowadzenia centralnego rejestru faktur, Jednolitego Pliku Kontrolnego (budowano go pięć lat, wszedł w 2017 r.), czy publicznego rejestru rachunków bankowych. Rzšd PiS te rozwišzania zastosował, pomogły też zmiany w prawie, m.in. zaostrzenie kar za wyłudzenia VAT (do 25 lat), wprowadzenie jednolitej praktyki w postępowaniach i tzw. konfiskaty rozszerzonej.

Rzšd chwali efekty – dwukrotny przyrost wpływów z VAT. W lutym 2015 r. było to 7,2 mld zł, rok póŸniej 6,4 mld zł, a po uchwaleniu tych przepisów przez parlament przychód z VAT wynosił 11,6 mld zł.

W œledztwie nikt nie ma zarzutów. – Prowadzšcy postępowanie zwrócił się o dodatkowe materiały do Kancelarii Sejmu, KPRM i Ministerstwa Finansów – mówi prok. Paweł Sawoń, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

– To absolutna nieprawda – mówi o zarzutach PiS Janusz Cichoń, wiceminister finansów rzšdów PO–PSL. – Podejmowaliœmy wiele działań legislacyjnych i organizacyjnych, które ukrócały oszustwa, dziœ korzystajš z tego nasi następcy. Gdyby nie to, skala wyłudzeń byłaby znacznie większa.

Cichoń tłumaczy, że przede wszystkim potrzebne były systemy informatyczne, które trzeba było zbudować od podstaw, takie jak rejestr faktur czy JPK. – To był ten klucz do sukcesu – dodaje były wiceminister. Š?

Opinie

Grzegorz Długi, poseł Kukiz'15, œlšski adwokat

Za rzšdów PO–PSL nie było woli politycznej, by walczyć z oszustwami VAT, które niszczyły uczciwych przedsiębiorców. Do pewnych działań zaczęto przymierzać się dopiero w końcówce rzšdów PO–PSL. Wtedy ruszyły przygotowania do wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedtem jedyne, co zrobiono, to wprowadzono na niektóre towary – m.in. na stal – odwrócony VAT. Jednak i te działania były spóŸnione, aplikowane wtedy, kiedy mafie VAT-owskie przestały się danš dziedzinš interesować. Politycy nie byli zainteresowani problemem. Również służby nie stanęły na wysokoœci zadania. Nikt nie brał w obronę uczciwych przedsiębiorców, którzy często mieli wybór – wycofać się z rynku lub współpracować z VAT-owskimi mafiami. Wiele firm wypadło z rynku. Dlaczego nie walczono z wyłudzeniami? Szacunki dotyczšce luki VATowskiej szły w miliardy złotych. Nie wierzę, że częœć tych pieniędzy nie była wykorzystywana, by pomóc tym, którzy stali za wyłudzeniami. Warto przeœledzić, do kogo należały firmy ochraniajšce mafie VAT-owskie – były to firmy ochroniarskie należšce np. do generałów w stanie spoczynku. Š?

Dominik Gajewski, profesor, ekspert podatkowy

Można było pewne rzeczy wprowadzić szybciej i bardziej efektywnie, jednak zaniechania nie były œwiadome. Podatek VAT jest podatkiem wewnštrzunijnym, z różnymi stawkami. Wielka Brytania walczyła z wyłudzeniami VAT 14 lat, a Polska była młodym państwem UE, które wypracowywało sposoby walki z mafiš VAT-owskš. To przysłaniało inny problem dla budżetu państwa – unikanie płacenia CIT przez duże koncerny międzynarodowe. Pokazała to afera LuxLeaks. Wyliczono, że Polska straciła na tym w jednym roku 46 mld zł. Š?

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha

Najlepszy sposób uszczelnienia systemu podatkowego to jego uproszczenie. Dotšd żaden rzšd nic z tym nie zrobił. System jest nieefektywny, a metodami policyjnymi próbuje się uzyskać większe wpływy. Zastraszeni przedsiębiorcy rezygnujš z odbioru podatku VAT, bo nie chcš ucišżliwych kontroli. Rzšd powinien wyrzucić z systemu milion firm i zaproponować im proste formy opodatkowania. Dziœ VAT płaci nawet pani obsługujšca szalet. Jednak problem jest europejski. Dane KE mówiš o pół bilionie euro rocznie wyłudzeń na VAT. Š?