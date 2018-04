Śmierć Europy dwóch prędkości

Pada forsowana przez Macrona reforma strefy euro. Poza Hiszpaniš i Portugališ nikt nie zamierza wesprzeć Francuzów.

Paryż tym razem stanšł na wysokoœci zadania. Co do tego nie ma wštpliwoœci André Sapir, czołowy europejski ekonomista i autor raportu dla Rady UE o tym, jak pobudzić wzrost unijnej gospodarki.

– Między Francjš i Niemcami istnieje niepisana umowa, że jeœli ta pierwsza przeprowadzi reformy rynkowe, to drugie zgodzš się na przejęcie większej odpowiedzialnoœci za dług krajów strefy euro. Emmanuel Macron się z tego wywišzuje, przeprowadza ambitne zmiany, w szczególnoœci rynku pracy. Po raz pierwszy od 2007 r. francuski deficyt budżetowy spadł poniżej 3 proc. PKB. Ale Angela Merkel nie odpowiedziała na to zgodš na przebudowę unii walutowej. W wyborach do Bundestagu we wrzeœniu partie eurosceptyczne bardzo wzmocniły swoje wpływy, podobnie jak prawe skrzydło CDU/CSU. Dlatego kanclerz ma zwišzane ręce i do tej pory nie ma francusko-niemieckiego stanowiska w sprawie reformy Eurolandu – mówi „Rzeczpospolitej" Sapir.

Holenderska blokada

Powodem załamania planów młodego francuskiego prezydenta jest jednak także brak wsparcia innych krajów Unii. Co prawda w pištek w czasie spotkania z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem szef hiszpańskiej dyplomacji Alfonso Dastis podkreœlił, że jego kraj wspiera pomysł „Europy dwóch prędkoœci". Wczeœniej premier Mariano Rajoy mówił o koniecznoœci powołania odrębnego, ambitnego budżetu dla strefy euro, wspólnych obligacji i ministra finansów. Jednak w czasie ostatniego szczytu w Brukseli w marcu poza nim tylko szef portugalskiego rzšdu Antonio Costa z równym entuzjazmem wspierał plany Francuzów. Włochy, na które zawsze w podobnej sytuacji mógł liczyć Paryż, same wykluczyły się z gry po wyborach 4 marca, w których większoœć głosów zdobyły partie eurosceptyczne. Do tej pory nie ma zresztš jasnych perspektyw na utworzenie nowego rzšdu.

W tej sytuacji Macron zgodził się na odłożenie na koniec czerwca terminu ustalenia mapy drogowej reform. Ale i to nie jest pewne: we wtorek holenderski minister finansów Wopke Hoekstra w rozmowie z Bloombergiem podał w wštpliwoœć dotrzymanie tak krótkiego terminu. Już kilka tygodni temu premier Mark Rutte zebrał koalicję oœmiu małych, nordyckich i bałtyckich krajów przeciw planom Macrona.

– Stanowisko pozostałych państw nie jest łatwe do okreœlenia, bo od programowego przemówienia na Sorbonie we wrzeœniu sam prezydent Francji nie wypowiadał się w tej sprawie i nie wiadomo, ile zostało z jego programu. W każdym razie Belgia, gdzie rzšdzi czteropartyjna koalicja, nie odniosła się oficjalnie do planów Macrona – mówi profesor Sapir.

Kolejne elementy programu same się jednak sypiš. Jesieniš ub.r. ministrowie finansów krajów unii walutowej wybrali na nowš kadencję na czele Eurogrupy Portugalczyka Mario Centeno zamiast, jak chciał francuski przywódca, powołać stałego ministra finansów dla Eurolandu. Także pomysł utworzenia wielkiego, bo wartego kilka pkt proc. PKB, odrębnego budżetu dla unii walutowej się rozmywa, w miarę jak rozpoczynajš się negocjacje nad wieloletniš perspektywš finansowš po 2020 r. dla samej Unii. Choć zadań będzie teraz do spełnienia więcej (obrona, imigracja) i trzeba wypełnić lukę (12–14 mld euro rocznie) po Brytyjczykach, nikt nie zamierza płacić dodatkowych œrodków. Rutte, wœród innych przywódców, oœwiadczył w „Spieglu", że jego kraj ani o grosz nie zwiększy składki.

– Spodziewam się, że zamiast odrębnego budżetu być może uda się uzgodnić system grantów na poszczególne projekty inwestycyjne w krajach strefy euro w ramach wieloletnich perspektyw finansowych całej Unii. To jednak nie ma nic wspólnego z potężnym, wspólnym funduszem, de facto zaczštkiem Europy federalnej, której poczštkowo chciał Macron – mówi „Rz" Michael Emerson, ekspert brukselskiego Centrum Europejskich Analiz Politycznych (CEPS).

Niemcy w ostatnich latach zdołały doœć skutecznie (do 62 proc. PKB) zredukować dług publiczny, podczas gdy we Francji i Hiszpanii wynosi on wcišż 96 proc. PKB, a we Włoszech – 130 proc. PKB. W Berlinie żywe sš więc obawy przed uniš transferowš, stałym pompowaniem funduszy z bogatszej północy Unii do biedniejszego południa.

7 lat na unię bankowš

W zamian, poprzez Komisję Europejskš, na którš Berlin ma przemożny wpływ, Merkel lansuje alternatywny do francuskiego plan reform. Zakłada on, że decyzje byłyby podejmowane przez wszystkie kraje UE, a nie tylko kraje Eurolandu. A więc także przez Polskę, która dzięki stopniowemu przełamywaniu sporu o praworzšdnoœć zaczyna wracać do europejskiej gry. Warszawa od poczštku jest stanowczo przeciwna Europie dwóch prędkoœci.

Niemcy chcš także przekształcić europejski mechanizm stabilizacyjny, który dzięki 500 mld euro funduszy może uratować kraje przed bankructwem, w zupełnie niezależny europejski fundusz walutowy. Miałby on przy tym przychodzić z pomocš niewypłacalnym państwom tylko pod warunkiem, że wczeœniej prywatni inwestorzy stracš częœć œrodków zainwestowanych w obligacje tych krajów. To miałoby nauczyć ostrożnoœci rynki finansowe.

– Byłoby już dużym sukcesem, jeœli na czerwcowym szczycie w Brukseli przywódcy UE ustalš precyzyjny kalendarz dokończenia do 2025 r. unii bankowej, czyli stopniowego powołania wspólnego mechanizmu gwarantowania wypłaty wkładów bankrutujšcych instytucji finansowych. To będzie jednak warunkowy plan uzależniony od tego, czy banki ograniczš udział złych kredytów – mówi profesor Sapir.

W maju przyszłego roku zostanš przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wyłoniona nowa Komisja Europejska. W Brukseli narasta obawa przed falš populistycznych partii, które obsadzš znacznie większš niż dziœ częœć mandatów w zgromadzeniu w Strasburgu. Dlatego jeœli w czerwcu nie uda się uzgodnić bardziej ambitnego planu reform, następna okazja pojawi się dopiero w 2020 r., na dwa lata przed wyborami prezydenckimi we Francji i parlamentarnymi w Niemczech. Š?