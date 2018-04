Opozycja obawia się, że po ewentualnej rezygnacji prezydenta Jacka Majchrowskiego ze startu wzrosnš szanse PiS w dawnej stolicy Polski.

Już wkrótce Kraków może być polem jednego z najciekawszych politycznych starć w tej kampanii samorzšdowej. W stolicy Małopolski spekuluje się od wielu dni, że tym razem urzędujšcy od 2002 roku prezydent Jacek Majchrowski nie wystartuje. To otworzyłoby pole nie tylko dla kandydatów opozycji, ale też dla PiS. Najmocniejszš potencjalnš kandydatkš partii rzšdzšcej jest szefowa komisji œledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann. – Gdyby Majchrowski nie wystartował, to zmieniłoby kalkulacje wszystkich partii – komentuje jeden z krakowskich polityków.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Już w pištek swojego kandydata na prezydenta ma zaprezentować Nowoczesna. Politycy opozycji przyznajš też nieoficjalnie, że jeœli obecny prezydent nie wystartuje, to szanse PiS na zdobycie drugiego największego miasta w Polsce znacznie wzrosnš. Bo opozycja nie ma innego, silnego, kandydata na to stanowisko.

Majchrowski ma ogłosić swojš decyzję na przełomie kwietnia i maja. Do tej pory zarówno politycy opozycji, jak i PiS zakładali, że hamletyzowanie prezydenta to rodzaj typowej dla niego zasłony dymnej przed ogłoszeniem nieuchronnej decyzji. W ostatnich dniach jednak w Krakowie coraz częœciej można usłyszeć, że dylemat prezydenta jest tym razem bardzo prawdziwy. – Żona mnie namawia, abym nie kandydował – powiedział prezydent kilka dni temu w rozmowie z portalem LoveKrakow.pl. Jak dodał, zamierza przeprowadzić „analizę" dotyczšcš startu.

Nasi rozmówcy przyznajš, że dla urzędujšcego prezydenta – który jest już najdłużej urzędujšcym włodarzem miasta – scenariusz, w którym odchodzi po czterech kadencjach, może być powodem do dumy. Jednoczeœnie do powtórnego startu ma namawiać go jego najbliższe otoczenie.

Decyzja prezydenta w najtrudniejszej sytuacji postawiłaby opozycję. Jeden ze scenariuszy, który pojawił się w 2017 r., zakładał wspólne poparcie prezydenta i wspólnš listę do rady miasta. W poniedziałek z prezydentem spotkał się lider PO Grzegorz Schetyna. Nie było jednak konferencji prasowej po jego rozmowie. Teraz jest z nim zresztš w koalicji w radzie miasta. Do tego, by cała opozycja poparła Majchrowskiego, wzywał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowoczesna chce wyprzedzić sytuację i już w pištek ogłosi swojego kandydata. Lokalne media wskazujš, że będzie to Grzegorz Filipek, szef struktur w regionie.

PiS postawi najpewniej na Małgorzatę Wassermann, która w wewnętrznych sondażach dla partii ma bardzo mocnš pozycję.

Do startu szykuje się też zapewne Łukasz Gibała, który w 2014 r. zdobył 11 proc. głosów. Ostatnio Gibała postawił w Krakowie licznik długu miasta, który został jednak szybko zdemontowany. Gibała mówił wtedy o szantażu ze strony prezydenta wobec firmy, do której należał billboard.

Jedynym oficjalnym kandydatem jest już Konrad Berkowicz z Partii Wolnoœć. Wszyscy czekajš jednak na decyzję prezydenta, która może też zmienić oblicze całej ogólnokrajowej kampanii, która do tej pory koncentrowała się przede wszystkim na Warszawie. Š?