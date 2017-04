Platforma Obywatelska idzie za ciosem

Podsumowanie stanu finansów publicznych w środę, „błękitny marsz wolności" 6 maja i spotkania w terenie. Platforma – po dobrze ocenionym w partii piątkowym przemówieniu Grzegorza Schetyny – chce iść za ciosem i kontynuować ofensywę. Jej cele – podobnie jak samo wotum nieufności – są podwójne. I dotyczą zarówno pozycji PO wśród partii opozycyjnych, jak i dalszego kontrowania obozu władzy.

Oceny przemówienia Schetyny były w mediach bardzo zróżnicowane, ale nastroje w samej Platformie są po piątkowej debacie pozytywne. – To było dobre wystąpienie Grzegorza. Nic politycznie nie straciliśmy w piątek – słyszymy od polityków PO. I dlatego stratedzy partii mają już w planach kolejne wydarzenia, które mają pokazać, że partia ma polityczny impet.

Już w środę Platforma zaprezentuje ocenę stanu finansów państwa – kontynuację tematów z piątku. Jak zapowiedział Grzegorz Schetyna, przed sobotnią debatą z samorządowcami na Pomorzu, Platforma zaprezentuje też swoje konkretne pomysły dotyczące samorządu. Wydarzenie to ma mieć „strategiczny" charakter, chociaż politycy nie chcą zdradzić, w jakiej formie się odbędzie. Schetyna wspominał też, że Platforma opowie o pomyśle 13. emerytury zaprezentowanym w piątkowym wystąpieniu. – PiS odwraca się od seniorów, my proponujemy rozwiązanie, które funkcjonuje w kilku krajach UE. To dodatkowe środki na wypoczynek, rehabilitację i aktywność – mówi nam Michał Szczerba, który specjalizuje się w polityce senioralnej.

Platforma nie zapomina też o referendum dotyczącym reformy oświaty. Według naszych ustaleń 20 kwietnia wraz z ZNP i innymi partiami zaprezentuje wyniki zbiórki podpisów. To ma być też swego rodzaju demonstracja politycznej siły i zdolności organizacyjnych partii Schetyny.

Kolejnym punktem na politycznym planie Platformy jest „błękitny marsz wolności" 6 maja. Stratedzy partii zapowiadają, że będzie to powtórka z analogicznego wydarzenia, które odbyło się rok temu. – Platforma zaprasza wszystkich niezadowolonych, całą opozycję – mówi jeden z polityków partii. Co na to przedstawiciele innych partii? Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej: – Nie wiemy, jakie będą zasady. Teraz to wygląda na czysto partyjny marsz. Ale idea europejska jest nam bliska.

Grzegorz Schetyna, zapowiadając marsz podkreślił, że partia jest w kontakcie z wszystkimi organizacjami samorządowymi, a na samym marszu będę specjalne sektory dla nich.

Nacisk na udział samorządowców w marszu nie jest zaskakujący. Platforma już wiele tygodni temu zapowiedziała, że w lipcu odbędzie się konwencja, na której zaprezentowani zostaną kandydaci PO na prezydentów największych miast. Partia regularnie organizuje też debaty z samorządowcami, które są częścią przygotowań do kampanii i „badania gruntu".

Politycy podkreślają, że muszą być gotowi na wybory w każdym terminie, chociaż Jarosław Kaczyński zapewniał, że nie będą przyspieszone. Do lipcowej konwencji PO ma zakończyć też cykl spotkań we wszystkich województwach, w których co dwa tygodnie bierze udział ok. 100 posłów.