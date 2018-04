Witold Waszczykowski: Stabilny sojusz na kilka lat

- Nadal będzie trwał sojusz polityczno-ideologiczny z Węgrami - mówi "Rzeczpospolitej" Witold Waszczykowski były minister spraw zagranicznych Polski

Rzeczpospolita: Według nieoficjalnych jeszcze wyników Orbán znów wygrał. Jaki to zwycięstwo będzie miało wpływ na UE, gdy węgierski premier jest nazywany „Ojcem Chrzestnym populizmu"?

Witold Waszczykowski: Wskazuje, że takie właœnie spojrzenie na œwiat jest czymœ trwałym. Miliony ludzi chcš odejœć od poprawnoœci politycznej w jego opisywaniu, tych wszystkich ideologii, m.in. gender. Zwycięstwo Orbána pokazuje, że to jest trwałe zjawisko w tej częœci Europy.

A jak to wpłynie na polskš politykę?

Premier Orbán już podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu (za poparcie w czasie kampanii wyborczej – red.). Dla nas to oznacza, że nadal będzie trwał nasz sojusz polityczno-ideologiczny. Zapewni nam niezmienny układ polityczny z życzliwym państwem, które popiera nasze stanowiska, m.in. wobec Unii. Na kilka lat mamy zapewnionš stabilnoœć.

A czy nie deprymuje pana polityka prowadzona przez Orbána wobec Rosji?

Węgry inaczej postrzegajš ten problem, nie będšc bezpoœrednio zagrożone, oddzielone od Rosji przegrodš innych państw. Ich stosunek do Moskwy jest taki jak powiedzmy Portugalii czy Włoch.

Inna sprawa, że Budapeszt skazany jest na korzystanie z pewnych rozwišzań, ponieważ nie ma dla nich alternatywy jak w przypadku elektrowni w Pacs. Jej przebudowa, by mogła wykorzystywać zachodnie technologie, wymagałaby ogromnych nakładów. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji Orbán korzysta z preferencji proponowanych przez Putina. Widać już także, że nie powstanie południowy szlak gazowy (prowadzšcy znad Morza Kaspijskiego do Europy Œrodkowej – red.), bezpieczny i wolny od politycznych nacisków Putina. Budapeszt wycišga z tego wnioski. Przy tym nie płaci za to politycznej ceny, na przykład w postaci odejœcia od europejskich sankcji nałożonych na Rosję. Wielokrotnie rozmawiałem o tym z Węgrami. Ich argumenty można sprowadzić do pytania: dlaczego mieliby być bardziej œwięci od papieża? Niemcy budujš gazocišgi Nord Stream 1 i 2, europejski polityk znany głównie z bunga-bunga przyjaŸni się z Putinem, Europa sprzedaje broń i uzbrojenie Rosji. Budapeszt chciałby wiedzieć, dlaczego ich biznes nie może działać na takich samych prawach.