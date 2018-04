Orbán zbyt wielki dla opozycji

Po raz trzeci z rzędu Fidesz zdobył dwie trzecie miejsc w parlamencie. Nic nie zagraża dalszemu cišgowi przemian.

Zwyciężyliœmy. Daliœmy sobie szansę, aby obronić Węgry – takimi słowy wyraził premier Viktor Orbán zadowolenie z wyborczego sukcesu swej partii Fidesz po ogłoszeniu pierwszych wyników. Nikt nie ma wštpliwoœci, że jest to sukces samego Orbána.

Tym większy, że trzeci z rzędu, co jest precedensem w krajach postkomunistycznych, jeżeli nie liczyć Rosji czy Białorusi. Fidesz zdobył w minionš niedzielę po raz trzeci z rzędu większoœć konstytucyjnš. Ma 134 deputowanych w 199 miejscowym parlamencie. Zdystansował partie opozycyjne.

– Można odnieœć wrażenie, że Fidesz i Orbán sš zaskoczeni własnym sukcesem. Liczono się z uzyskaniem absolutnej większoœci, która zapewniałaby stworzenie rzšdu bez koalicjantów – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Zoltan Kottasc z prorzšdowego dziennika „Magyar Idok".

Opozycja jest zdania, że tak przekonujšce zwycięstwo Fideszu jest rezultatem niesprawiedliwej ordynacji wyborczej faworyzujšcej największe ugrupowanie na scenie politycznej. Rzecz w tym, że 106 deputowanych wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych. Reszta pochodzi z list partyjnych.

W znacznej większoœci okręgów (w 91 na 106) zwyciężył Fidesz, będšcy formalnie w koalicji z niewielkim satelickim ugrupowaniem, Chrzeœcijańsko-Demokratycznš Partiš Ludowš (KDNP).

Laboratorium antyliberalizmu

Przed wyborami opozycja wstrzymywała się z krytykš ordynacji wyborczej, liczšc na to, że tym razem uda się jš wykorzystać do pokonania Fideszu. Tak jak to się stało w lutym tego roku w wyborach na burmistrza w 50-tys. Hódmezővásárhely, gdzie przedstawiciel Fideszu przegrał ze wspólnym kandydatem partii opozycyjnych.

W skali kraju taka taktyka zawiodła, gdyż największa partia opozycyjna Jobbik nie była gotowa do współpracy, liczšc na to, że samodzielnie wygra z Fideszem w wielu okręgach. Tym bardziej że Jobbik uczynił w ostatnim roku sporo, aby zerwać z opiniš ugrupowania antysemickiego, rasistowskiego, któremu bliska jest ideologia faszystowska.

W sumie Jobbik zdobył 25 mandatów, o dwa więcej niż w poprzednich wyborach, ale o zapowiadanym przełomowym sukcesie nie ma mowy. W tej sytuacji Gabor Vona zrezygnował z kierowania partiš.

– Węgry stały się skutecznym laboratorium antyliberalnego systemu rzšdów ukształtowanego tak, aby służył celom Fideszu. Jest to system politycznej retoryki bazujšcej na teoriach konspiracyjnych oraz wizerunku wroga, a także na wielkim finansowym przez rzšd przemyœle produkcji fake newsów – tak brzmi fragment powyborczej analizy Political Capital, niezależnego budapesztańskiego think tanku. Tak też brzmi ocena wielu przedstawicieli opozycji. – System wyborczy jest formalnie demokratyczny, lecz wysoce niesprawiedliwy. Ułatwił Orbánowi prowadzenie kampanii wyborczej wokół jednego tematu, a mianowicie imigracji, zjawiska obecnie nieistniejšcego – mówi „Rzeczpospolitej" Peter Balazs, były szef dyplomacji zwišzany z liberalnš opozycjš.

– Granica z Serbiš jest już szczelnie zabezpieczona przed uchodŸcami odpowiednim murem. Głosujšc na Fidesz, wyborcy okazali swš wdzięcznoœć za wybudowanie muru. Dla wielu z nich dodatkowym argumentem był pomysł UE relokacji uchodŸców, także na Węgrzech. Można œmiało powiedzieć, że bez tego pomysłu z Brukseli Fidesz dostałby zapewne mniej głosów – przekonuje „Rzeczpospolitš" Zoltan Kottasc.

Jest przekonany, że zasadniczš przyczynš porażki opozycji był brak jakiegokolwiek programu. Fidesz mógł więc grać swobodnie kartš imigracji.

Zachodnie media wypominajš Orbánowi, że dšży do zbudowania nieliberalnego państwa opartego na narodowych fundamentach. Przypominajš też, że w gronie pierwszych polityków gratulujšcych premierowi Węgier zwycięstwa była Marine le Pen oraz Geert Wilders, a także o dobrych kontaktach Orbána z prezydentami Rosji oraz Turcji.

Homo Orbánicus

Jednak Węgry Orbána wydajš się być jeszcze dalekie od jakiegokolwiek totalitaryzmu. W eseju „Homo Orbánicus" opublikowanym w „The New York Review of Books" prof. Jan-Werner Müller z uniwersytetu Princeton udowadnia, że przyczynš sukcesu Orbána jest zbudowanie systemu łagodnego autorytaryzmu, w którym nie ma miejsca na kult jednostki ani też wszystkich rzeczy kojarzonych w przeszłoœci z dyktaturami XX wieku.

– Atmosfera w Budapeszcie jest zrelaksowana, nie ma œladu represji, ulicami nie maszerujš paramilitarne bojówki, a jeżeli już odbywa się jakaœ demonstracja, to pod troskliwš opiekš policji – pisze Müller, zajmujšcy się badaniem zjawiska populizmu. Jego zdaniem jeżeli już można mówić o jakimœ „izmie", to jest to hedonizm. Zdaniem wielu obserwatorów zdecydowane zwycięstwo wyborcze premiera wzmocni jego politycznš pozycję wobec UE. – Orbán nie stracił nigdy kontaktu z rzeczywistoœciš. Wie, że jest przywódcš małego państwa, i zna swoje granice. Nie raz udowodnił, że wie, co to kompromis – analizuje Zoltan Kottasc. W niedawnym przemówieniu w Budapeszcie premier zapewnił, że po wyborach przeprowadzone zostanš „moralne, polityczne i prawne zmiany". Š?