Wizyta Timmermansa: Jak rząd ustąpi, UE odpuści

Wizyta Timmermansa potwierdziła, że obu stronom zależy na ekspresowym porozumieniu.

Holender musiał w poniedziałek przecierać oczy ze zdumienia. Nazwany przez przedstawicieli poprzedniego rzšdu „ekstremistš", „lewakiem", a nawet „kłamcš", teraz był traktowany po królewsku. W Kancelarii Premiera przyjšł go Mateusz Morawiecki, w Pałacu Prezydenckim – szef gabinetu Andrzeja Dudy. W Belwederze – szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Aby podkreœlić znaczenie wizyty, Fransa Timmermansa chroniło go aż szeœć samochodów BOR. Prawie jak prezydenta USA. – Wizyta wiceprzewodniczšcego Komisji Europejskiej to dla nas bardzo ważne wydarzenie, nie zdarza się często – podkreœlał Jacek Czaputowicz. Wysiłek się opłacił. Na wspólnej konferencji prasowej Timmermans wypowiedział słowa, które zdaniem „Politico" œwiadczš o tym, że Bruksela jest gotowa na szybki kompromis z Warszawš: „Polska ma prawo do reformy wymiaru sprawiedliwoœci".

W rozmowie z „Rzeczpospolitš" ten optymizm potwierdza minister ds. europejskich Konrad Szymański. – To był na pewno ważny etap w poszukiwaniu rozwišzań, które pomogš obronić polskie reformy i jednoczeœnie zażegnać niepotrzebny konflikt z Brukselš. Następne kroki z naszej strony to przystšpienie Sejmu do prac nad zgłoszonymi poprawkami. Ze strony KE spodziewamy się konstruktywnej reakcji na Radzie ds. Ogólnych 17 kwietnia. Polska pokazała, że jest otwarta na rzeczowe argumenty i potrafi konstruktywnie współpracować. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów w UE – mówi Szymański.

Czas ucieka

Sejm zbiera się do czasu posiedzenia Rady 17 kwietnia tylko raz – w tym tygodniu. We wtorek sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka zajmuje się co prawda nowelizacjš ustawy o Sšdzie Najwyższym, ale jest to tylko projekt zmian autorstwa Andrzeja Matusiewicza. Nie sš to ustępstwa, które zaproponował kilka tygodni temu Marek Ast. – Jeœli będzie taka wola PiS, to w tym tygodniu wszystko uda się przegłosować – przyznaje polityk opozycji w rozmowie z „Rzeczpospolitš".

Timmermans zapowiedział bowiem, że w najbliższych dniach będzie się uważnie przyglšdał pracom w Sejmie nad modyfikacjš reformy sšdownictwa. Od tego ma zależeć reakcja Brukseli. Ale Holender wyraŸnie unikał podania konkretnych warunków, aby nie utrudniać ostatecznego porozumienia. – Kluczowe jest zachowanie trójpodziału władzy, utrzymanie niezależnoœci sšdownictwa – podkreœlił. ródła w Komisji Europejskiej przyznajš, że ostrożnoœć Timmermansa wynika z czegoœ innego: to już nie on, ale bliższy kanclerz Merkel i bardziej skłonny do kompromisu szef Komisji Jean-Claude Juncker przejšł kontrolę nad negocjacjami z Polskš. Przyjazd Holendra jest więc bardziej grš, która ma ułatwić kompromis, uratować twarz zarówno polskich władz, jak i Komisji Europejskiej. Aby to umożliwić, Czaputowicz przyznał jednak, że nasz kraj „wolałby uzgodnić ostateczny kompromisowy pakiet z Brukselš" niż przedstawiać kolejne propozycje zmian, których Unia nie będzie uważała za wystarczajšce.

Pod politycznš presjš

Timmermans i przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy rozmawiali o instytucji skargi nadzwyczajnej, ale – jak powiedział wiceszef KPR Paweł Mucha – nie ma mowy o wycofaniu się z niej. Jeden z naszych rozmówców znajšcy przebieg rozmów podkreœla, że Timmermans bardzo mocno naciska na to, by Sejm szybko zajšł się projektami ustaw dotyczšcymi m.in publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. – Porozumienie jest bardzo bliskie, a jego podstawš będš rzeczy, które sš już na stole – twierdzi osoba, która zna przebieg rozmów. Sygnałem ostatecznego porozumienia mogłaby być też pierwsza wizyta w Warszawie Junckera jako szefa KE (poza jego udziałem w szczycie NATO w Warszawie).

ródła zbliżone do Luksemburczyka przyznały „Rzeczpospolitej", że Timmermans przedstawi kolegium komisarzy wynik wizyty w Polsce, a wtedy zostanie podjęta decyzja, czy to już moment na wizytę.

W ubiegłym tygodniu Czaputowicz spotkał się w Paryżu i Madrycie z szefami dyplomacji Francji i Hiszpanii. Usłyszał od nich, że podobnie jak Merkel, nie chcš doprowadzić do głosowania w Radzie UE nad tym, czy Polska łamie zasady praworzšdnoœci, ale pod warunkiem, że dojdzie do szybkiego porozumienia w tej sprawie z Komisjš Europejskš. Dla Polski powrót na pełnych prawach do europejskiej gry jest tym ważniejszy, że w najbliższych tygodniach rozpocznš się ważne negocjacje nad unijnym wieloletnim budżetem po 2020 r. i reformš polityki azylowej.

Z naszych informacji wynika, że od dłuższego czasu przedstawiciele Koœcioła starali się ułatwić osišgnięcie kompromisu: Timmermans wywodzi się z katolickiej rodziny. Ale rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik zaprzeczył w rozmowie z „Rz", aby podejmowano w tej sprawie jakiekolwiek działania. Š?