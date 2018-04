Sondaż prezydencki: Donald Tusk coraz mocniejszy

Poparcie dla byłego premiera ostro w górę. Notowania prezydenta Andrzeja Dudy nieco spadajš.

Prezydent Andrzej Duda remisuje z przewodniczšcym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w wyborach prezydenckich – wynika z nowego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Głowa państwa może liczyć w badaniu przeprowadzonym 4 kwietnia na 33,5 proc. poparcia, Donald Tusk ma niemal identyczny wynik – 33 proc.

W sondażu na podium znalazł się też Robert Biedroń z wynikiem 11,4 proc. Na kolejnych miejscach sš Paweł Kukiz (6,8 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3 proc.), Janusz Korwin-Mikke (1,7 proc.) i Adrian Zandberg (1,3 proc.). 9,3 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo chciałoby głosować.

Najnowszy sondaż pokazuje, że sympatie wyborców zaczynajš się zmieniać. W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", które opublikowaliœmy na poczštku sierpnia ubiegłego roku – już po podwójnym wecie w sprawie ustaw sšdowych – Duda mógł liczyć na 36,2 proc. poparcia, Donald Tusk na 20,5 proc., a Robert Biedroń – 16,3 proc. Jak widać, na przestrzeni tych miesięcy szef Rady Europejskiej zyskał ponad 12 pkt proc. Z kolei poparcie dla prezydenta spadło, ale w niewielkim stopniu.

Pałac Prezydencki podchodzi do najnowszego sondażu spokojnie. – Prezydent skupia się na codziennej pracy – mówi „Rzeczpospolitej" Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzej Dudy. – Zawsze do sondaży podchodzimy z dystansem i pokorš. Sondaże, gdy sš złe, mobilizujš do ciężkiej pracy, a gdy sš dobre, to powinny mobilizować do jeszcze cięższej – podkreœla. Dodaje też, że sondaże prezydenckie obarczone sš teraz dużš niepewnoœciš, bo w przeciwieństwie do badań partyjnych nie wiadomo, kto dokładnie będzie startował.

Obecny sondaż przeprowadzono już po zaskakujšcym dla polityków PiS wecie prezydenta do tzw. ustawy degradacyjnej. Ta decyzja wywołała falę niezadowolenia w PiS, a Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział nawet, że Duda nie może liczyć na jego głos. Po tej decyzji odżyły spekulacje, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie postawi na Andrzeja Dudę w wyborach w 2020 r.

Za poœrednictwem IBRiS zapytaliœmy więc wyborców, kto ich zdaniem byłby najlepszym kandydatem PiS w tej kampanii. Jak się okazuje, wœród ogółu badanych 31,9 proc. wskazuje na urzędujšcego prezydenta, 19,7 proc. – na premiera Mateusza Morawieckiego, 4,4 proc. – na byłš premier Beatę Szydło. 3,1 proc. poparłoby byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. 41 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Jeszcze ciekawsze wyniki sš w samym elektoracie PiS. Dla 49 proc. wyborców partii rzšdzšcej najlepszym kandydatem jest Andrzej Duda, dla 31 proc. – Mateusz Morawiecki, 11 proc. wyborców uważa, że PiS powinno postawić na Beatę Szydło.

Jednak obecnie nie ma sygnałów wskazujšcych na to, by prezydent Duda miał stracić poparcie Jarosława Kaczyńskiego w 2020 r. Kalendarz jest dla niego korzystny. Wybory prezydenckie w sytuacji ewentualnej przegranej PiS w 2019 r. byłyby starciem o obronę osišgnięć całej kadencji. A jeœli PiS wygra, to i tak dla kontynuowania zmian potrzebuje wsparcia Pałacu Prezydenckiego. Ewentualny start i sukces Donalda Tuska w najbliższych wyborach prezydenckich by takie wsparcie zablokował.

Czy obecny szef Rady Europejskiej wystartuje? Donald Tusk stwierdził w niedawnym wywiadzie dla TVN 24, że po zakończeniu kadencji w 2019 r. nie przejdzie na politycznš emeryturę. – Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby żadnych akcji ratunkowych, wszystko będzie zależało od sytuacji – powiedział wtedy były premier. – Każdy dobry sondaż zwiększa szanse, że Donald Tusk wróci do polityki. Tak samo, jak każdy atak PiS na niego – mówi nam osoba bliska Tuskowi. O silnej pozycji Donalda Tuska œwiadczy inny sondaż IBRiS dla Onet.pl pokazujšcy zaufanie do polityków. Były premier jest na pierwszym miejscu z zaufaniem 42,8 proc. ankietowanych i wyprzedza zarówno prezydenta Dudę, jak i premiera Morawieckiego.

Z kolei Robert Biedroń nie zdradza swoich długoterminowych politycznych planów. Kilka tygodni temu ogłosił, że będzie ubiegał się o drugš kadencję w Słupsku. Od miesięcy spekuluje się, że Biedroń planuje powrót do ogólnokrajowej polityki.

Spadek poparcia dla Andrzeja Dudy może być pochodnš problemów całego obozu rzšdzšcego wynikajšcych m.in. z kwestii premii dla członków rzšdu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że nagrody majš być zwrócone, a PiS przeprowadzi ustawę obniżajšcš pensje samorzšdowców i posłów. Pomysł Kaczyńskiego miał być metodš na wyjœcie z politycznej defensywy, ale wywołał ogromne niezadowolenie w PiS.

