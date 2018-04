Czy globalizację da się powstrzymać

Największš nadziejš częœci antyglobalistów stały się Stany Zjednoczone i ich prezydent kwestionujšcy dogmaty o wolnym handlu. Największš nadziejš globalistów została zaœ Chińska Republika Ludowa. To pokazuje, że budowa „globalnej wioski" znalazła się w kryzysie.

Jeszcze kilkanaœcie lat temu wydawało się, że globalizacja będzie niepowstrzymanie szła zwycięskim krokiem. Likwidowanie barier w handlu, migracji oraz coraz swobodniejszy przepływ kapitału miały prowadzić œwiat ku złotej erze dobrobytu. Ludzi, którzy mieli co do tego wštpliwoœci, wyœmiewano. Wskazywano im Chiny jako przykład rosnšcej potęgi korzystajšcej na globalizacji oraz USA jako kraj, który dzięki silnej branży finansowej może się rozwijać, mimo zamknięcia tysięcy fabryk tworzšcych dawniej jego potęgę. Przekonywano również, że globalizacja doprowadzi do rozszerzenia się przestrzeni wolnoœci, demokracji i praw człowieka na œwiecie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W 2008 r. funkcjonujšcy dotychczas globalny model jednak się popsuł. Załamanie amerykańskiej branży finansowej, będšce skutkiem dzikiej spekulacji toksycznymi aktywami, wywołało globalnš recesję, z której banki centralne i rzšdy mozolnie wycišgały œwiat za pomocš mieszanki staromodnego interwencjonizmu i awangardowej finansowej alchemii. Ekonomiœci kwestionujšcy fundamenty zglobalizowanego ładu nagle stali się celebrytami. Strefa euro, czyli jeden z głównych projektów ekonomicznych globalizacji, znalazła się na jakiœ czas na krawędzi rozpadu, a europejskie instytucje wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, narzucajšc Grecji i kilku innym państwom Eurolandu swój protektorat, obaliły tezę mówišcš, że globalizacja prowadzi do poszerzenia przestrzeni demokracji na œwiecie.

Kryzys imigracyjny w Europie nagle rozbudził obumarłe nacjonalizmy i uœwiadomił zwykłym ludziom negatywne skutki masowych migracji z krajów Trzeciego Œwiata. W 2016 r. głosami pokrzywdzonych przez globalizację amerykańskich robotników został wybrany na prezydenta USA Donald Trump, ekscentryczny miliarder otwarcie kwestionujšcy wszystkie kanony liberalnej globalizacji. Choć zasięg populistycznej rewolty w Europie udało się ograniczyć, to cišgle słyszymy narzekania globalistycznego establishmentu, że liberalny „nowy porzšdek œwiata" jest zagrożony.

Czy establishment jednak nie przesadza? Czy proces globalizacji jest w ogóle możliwy do powstrzymania?

Zadyszka po długim marszu

Globalizacja to proces równie stary jak cywilizacja kapitalizmu. Sprowadza się to do wzrostu współzależnoœci pomiędzy państwami z różnych zakštków œwiata. W ten sposób prowadzi do integracji gospodarczej, politycznej i zdaniem niektórych teoretyków ma skończyć się budowš jednego œwiatowego społeczeństwa, w którym zaniknie państwo narodowe. Niektórzy eksperci poczštków tego trendu dopatrujš się już w starożytnej Grecji, Rzymie i Chinach, inni dopiero w XV w., czyli wtedy, gdy zaczynały się wielkie odkrycia geograficzne, krzepł wczesny kapitalizm, a wynalazek druku pozwolił na szybsze rozprzestrzenianie się idei.

Cały proces przyspieszył w XIX w., wraz z rewolucjš przemysłowš, podziałem œwiata przez europejskich kolonizatorów, powstaniem wielkich bankowych i przemysłowych karteli oraz teoriami Davida Ricardo sławišcymi wolny handel. Rozwój technologiczny – koleje, masowy transport morski, poczštki lotnictwa, telegraf i radio – pomagał w zbliżaniu do siebie odległych gospodarek. Powstawały również wizje przeciwstawienia się globalizacji lub zbudowania jej modelu alternatywnego.

Karol Marks przedstawił więc pomysł œwiatowego państwa komunistycznego majšcego być alternatywš dla globalizacji napędzanej przez kapitalistów. Ten model będš póŸniej starały się wcielić w życie Zwišzek Sowiecki i Chińska Republika Ludowa. Kilkadziesišt lat po Marksie swój pomysł będzie próbował zrealizować niemiecki dyktator Adolf Hitler – zmotywowany, by zbudować jeden wielki europejski obszar gospodarczy podporzšdkowany Niemcom, który skutecznie konkurowałby ze Stanami Zjednoczonymi. Wizje te poniosły spektakularnš klęskę, a zaczšł dominować scenariusz realizowany po drugiej wojnie œwiatowej w œwiecie kapitalistycznym: coraz mocniej zintegrowana globalna gospodarka, w której korporacje majš często do powiedzenia więcej od państw, rzšdzi wolny przepływ kapitału, likwidowane bariery handlowe, a wszystko napędza globalny obieg informacji oparty na nowych technologiach. Do momentu œwiatowego kryzysu wydawało się, że ten model nadal będzie dynamicznie się rozwijał. Œwiat miał stać się jednš, „globalnš wioskš" z gospodarkš w coraz większym stopniu opartš na wiedzy oraz zanikajšcym poczuciem odrębnoœci narodowej. Ten model w ostatnich latach zaczšł się jednak chwiać. Czyżby doszedł do granic rozwoju?

– Nie powiedziałbym, że globalizacja już doszła do swoich granic. Na œwiecie jest wcišż wiele barier handlowych. Wiele państw stosuje „ustawione" reguły gry dla swojego biznesu, np. USA i Unia Europejska dla swojego rolnictwa. Daleko więc nam do tak zwanej globalizacji. Poza tym globalizacja była stanem naturalnym wieki temu, gdy œwiat grecki i rzymski handlował, z kim chciał i jak chciał – przekonuje w rozmowie z „Plusem Minusem" Andrzej Sadowski, założyciel Centrum im. Adama Smitha. Przestrzeń do rozwoju globalizacji wcišż istnieje. A jednak jej triumfalny pochd zwalnia.

– Globalizacja, mówišc najogólniej, jest procesem możliwym dzięki osišgnięciom technologicznym oraz politycznym. O ile te pierwsze sš niezagrożone, jeœli nie nastšpi jakiœ kataklizm, o tyle historia ostatnich 200 lat zna wiele przykładów politycznych ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału, pracowników czy współpracy międzykulturowej. Tak stało się w pierwszych dekadach XX wieku, kiedy utrudnienia w handlu międzynarodowym czy przepływie osób rosły, a nie malały. Problem w tym, że tamta globalizacja miała być tš ostatniš, w wyniku której poziom dobrobytu stanie się powszechny – mówi „Plusowi Minusowi" Filip Konopczyński, ekspert Fundacji Kaleckiego. – Panujšca co najmniej od lat 70. ubiegłego wieku wersja międzynarodowego systemu wymiany handlowej oparta na doktrynie wolnego handlu była od dekad krytykowana przez œrodowiska progresywne (nie tylko antyglobalistów) głównie ze względu na szkody, jakie system ten wyrzšdzał obywatelom na poziomie lokalnym. Okazało się jednak, że zmianę wprowadzili nie lewicowi ekonomiœci tacy jak Joseph Stiglitz, ale politycy prawicowi, z Donaldem Trumpem na czele – zauważa.

Globalizacja ma oczywiœcie również silny wymiar polityczny przejawiajšcy się w dšżeniu organizacji ponadnarodowych do przejmowania elementów suwerennoœci z ršk państw. Proces ten wywołuje kontrowersje nawet większe niż globalizacje ekonomiczna czy kulturowa. – Zdarza się, że instytucje te, które z zasady miały krzewić szczytne idee, szerzyć praworzšdnoœć i demokrację, stajš się narzędziem konkretnych podmiotów, które w ten sposób realizujš swoje partykularne cele – podkreœla Paweł Ziorko, ekspert z Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Jako jaskrawy przykład wskazuje Turcję. – Rzšd Erdogana œciga listami gończymi swoich politycznych oponentów, wykorzystujšc do tego np. Interpol, instytucję międzynarodowš – przypomina w rozmowie z „Plusem Minusem". – Mniej jednoznacznym przykładem jest np. paryskie porozumienie klimatyczne. Według niektórych komentatorów oprócz narzucania norm emisji gazów cieplarnianych, czym ingeruje się w gospodarkę danego państwa, jest ono współczesnš wersjš neomaltuzjanizmu i ma na celu kontrolę demografii na poszczególnych obszarach.

Płynny układ sił

Polityczne wyhamowanie globalizacji ma bezpoœredni zwišzek z przetasowaniami w globalnym układzie sił. Zachód osłabł, podczas gdy kraje takie jak Chiny nabrały sił i pojawiło się ryzyko, że coraz mocniej zacznš wcielać w życie swoje wizje globalizacji. Jak zauważył John Perkins, autor kontrowersyjnego bestsellera „Wyznania ekonomisty od mokrej roboty", amerykańskich i europejskich specjalistów od transformacji gospodarek nakłaniajšcych kraje Trzeciego Œwiata do prowadzenia polityki przychylnej zachodnim bankom, funduszom i koncernom zastšpili chińscy „ekonomiœci od mokrej roboty".

– Zagrożenia dla procesów globalizacyjnych sš dziœ dwojakie: z jednej strony coraz silniejszy staje się na scenie międzynarodowej (w tym gospodarczej) głos Chin, czyli kraju, którego wzrost oparty był na modelu alternatywnym dla zachodniego „Pax Americana". Z drugiej strony Zachód przeżywa problemy – demograficzne, zwišzane z nierównoœciami czy radykalizacjš społecznš – w wyniku czego otwartoœć na osoby i rozwišzania z innych kręgów kulturowych w społeczeństwach maleje, co poœrednio odbija się także na polityce gospodarczej i widoczne jest szczególnie w podejœciu do migracji – wskazuje Konopczyński.

W tym kontekœcie trzeba widzieć również ostatnie, protekcjonistyczne działania administracji Trumpa, który otwarcie krytykuje porozumienia i zapowiada wojny handlowe. – Możemy spodziewać się mniej lub bardziej otwartych ruchów protekcjonistycznych nawet ze strony państw i bloków, które od dekad budowały swojš pozycję w ramach zasad wolnego handlu – dodaje ekspert Fundacji Kaleckiego.

Sadowski z kolei zauważa, że podwyżki ceł „mogš być elementem konfliktu politycznego". – Sš raczej pretekstem do odzyskania pozycji politycznej USA, która osłabła za rzšdów poprzedniego prezydenta. Mamy do czynienia nie tyle z konfliktem różnych wizji globalizacji, ile konfliktem o dominację. Widać jednak, że pozycja Chin w tej walce cały czas się wzmacnia. Oznakš tego było m.in. wejœcie juana do koszyka walut rezerwowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego – mówi.

Œwiatowy układ sił nieustannie ewoluuje i od wyniku jego ewolucji będzie zależało, jaki kształt przyjmie globalizacja. Nigdzie nie jest przesšdzone, że w „nowym porzšdku œwiata" będzie dominował Zachód, tak jak nie jest przesšdzone, że pozycję lidera będš miały Chiny. – Czasy, gdy jedno mocarstwo miało olbrzymi wpływ na resztę œwiata, tak jak miało to miejsce w XIX i na poczštku XX w., gdy Imperium Brytyjskie obejmowało jednš czwartš œwiata, minęły. Już od poczštku XX w. wzrastał udział w procesach sterowania międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji. Następnie w wyniku II wojny œwiatowej Stany oraz ZSRR zyskały status supermocarstw. W procesach globalizacji zachodnich lub szerzej, „demokratycznych" społeczeństw USA w tym czasie odgrywały głównš rolę. Obecnie natomiast wzrasta siła oddziaływania przede wszystkim ChRL oraz m.in. Japonii i Indii, przy jednoczesnym spadku oddziaływania Stanów Zjednoczonych i Rosji. Zatem wbrew pozorom œwiat zmierza do różnorodnoœci, a nie do jednoœci – przypomina Ziorko.

Selekcja po chińsku

Wielkim paradoksem jest to, że w oczach częœci liberalnych zwolenników globalizacji na największego obrońcę „globalnej wioski" wyrosła Chińska Republika Ludowa, czyli państwo wcišż formalnie odwołujšce się do komunistycznych teorii. – To prawda, że globalizacja ekonomiczna stworzyła nowe problemy, ale nie ma powodów, by całš jš spisywać na straty. (...) Czy się to komuœ podoba czy nie, œwiatowa gospodarka jest wielkim oceanem, z którego nie można uciec – mówił na Œwiatowym Forum Ekonomiczny w Davos w 2017 r. chiński prezydent Xi Jinping. Jego słowa przyjęto wówczas entuzjastycznie. Chiny sš bowiem jednym z głównych celów uderzenia administracji Trumpa, która dšży do tego, by zmniejszyć ogromny deficyt w handlu USA z Państwem Œrodka (sięgajšcy w 2017 r. 375 mld dolarów). Waszyngton jakiœ czas temu zapowiedział wprowadzenie pakietu karnych ceł na chińskie produkty. Liczni komentatorzy polityczni i ekonomiczni zagotowali się z oburzenia, że ten „szalony Trump" może uderzać w podstawy œwiatowego handlu i grozić krajowi, który jest „fabrykš œwiata". Chiny uznano więc za „bastion stabilnoœci", który będzie bronił dobrodziejstw globalizacji.

To oczywiœcie wizja fałszywa. Owszem, Chiny sš krajem korzystajšcym z globalizacji, ale i traktujšcym jš bardzo selektywnie. Wykorzystujš do granic możliwoœci udział w Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) i różnych porozumieniach o wolnym handlu, ale same utrzymujš całkiem spore bariery wejœcia na swój rynek. Cła sš tam wyższe niż w USA czy UE. W 2016 r. wynosiły œrednio 3,54 proc., gdy w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej było to 1,6 proc., a w Japonii 1,35 proc. (chińskie cła na wiele kategorii produktów sš o wiele wyższe, dochodzš nawet do 3 tys. proc.). Dodajmy do tego pozataryfowe bariery administracyjne (np. import amerykańskiego drobiu był przez wiele lat blokowany z przyczyn sanitarnych). W Chinach obowišzuje również kontrola przepływu kapitału, a dostęp zagranicznych inwestorów do tamtejszego rynku jest ograniczony. Blokowane sš tam popularne, ikony cyberglobalizacji takie jak portal społecznoœciowy Facebook. Silnš pozycję w chińskiej gospodarce majš przedsiębiorstwa państwowe, a firmy prywatne mogš liczyć na różnego rodzaju wsparcie państwa.

Chiny na forum zewnętrznym bardzo chwalš więc globalizację, a u siebie robiš wiele, by ograniczyć jej skutki. Gdyby administracja Trumpa wdrożyła w USA choć jednš dziesištš z mechanizmów chronišcych chińskš gospodarkę, przez globalne media przetoczyłby się lament, że „zły populista z Białego Domu" niszczy œwiatowy handel.

Na konferencji w Davos w styczniu 2018 roku przemówienie inaugurujšce wygłosił indyjski premier Narendra Modi. Wybrano go do tej roli jako przywódcę dynamicznie rozwijajšcego się państwa, które mocno korzysta z rozwoju globalnego handlu. – Siły protekcjonizmu podnoszš głowę przeciwko globalizacji. Ich celem jest nie tylko uniknięcie globalizacji przez samych siebie, ale również odwrócenie jej naturalnego przepływu. To skutkuje pojawieniem się nowych typów taryf i barier. Dwustronne i wielostronne porozumienia oraz negocjacje handlowe weszły w swego rodzaju impas – mówił Modi.

Jego słowa o „siłach protekcjonizmu" pachniały jednak hipokryzjš. Indie sš bowiem, podobnie jak Chiny, krajem selektywnie korzystajšcym z globalizacji. Na przykład œrednie cła wynosiły tam w 2016 r. 6,3 proc. W rankingu Instytutu Frasera z 2014 r. dotyczšcym otwartoœci na globalny handel Indie zaliczały się do grona najmniej otwartych dużych gospodarek. Zdobyły w nim 5,56 pkt, gdy Chiny 6,78 pkt, a USA 7,56 pkt (0 pkt to najmniej otwarta gospodarka na handel, 10 pkt ta najbardziej otwarta). Globalizacja jest więc wspierana przez państwa takie jak Indie i Chiny, gdy oznacza ona, że zagraniczni inwestorzy będš u nich budowali fabryki, których produkty będš zalewać zagraniczne rynki. Powstrzymuje się jš zaœ tam, gdzie może zagrozić lokalnym potentatom gospodarczym, grupom interesów, ideologii rzšdzšcej czy tradycjom kulturowym.

Nie powinno więc nas dziwić, że zmęczeni tš nierównš rywalizacjš gospodarczš Amerykanie wybrali na prezydenta człowieka przekonanego, że niektórzy partnerzy handlowi Stanów Zjednoczonych je oszukujš. – Wierzę w wolny handel. I powiem wam, że mam wielu przyjaciół kierujšcych korporacjami, ludzi robišcych interesy w Chinach. Oni twierdzš, że wolny handel jest tam praktycznie niemożliwy. Jest bardzo, bardzo trudno wejœć do Chin. A mimo to przyjmujemy Chińczyków z otwartymi ramionami – mówił Trump w kampanii wyborczej.

Przekonanie o tym, że handel z Państwem Œrodka oraz wieloma innymi krajami nie jest prowadzony na uczciwych warunkach, sprawiło, że administracja Trumpa sięgnęła po ostrš zagrywkę z cłami. – Jesteœmy już od dawna na wojnie handlowej z Chinami. Problem w tym, że jak dotšd nie odpowiadaliœmy na ataki. Trump za pomocš ceł chce doprowadzić do rozejmu – zadeklarował Peter Navarro, doradca prezydenta USA ds. handlu, uznawany za głównego w Białym Domu zwolennika protekcjonizmu. Ostrzejszy kurs handlowy przyjęty przez administrację Trumpa jest po prostu przyznaniem, że globalizacja ma swoje granice, które wyznacza interes narodowy. Zresztš to podejœcie nie jest obce amerykańskiej tradycji (wielu prezydentów dokonywało wczeœniej karnych podwyżek ceł) ani praktyce działania wielu innych krajów.

Lider wolnego œwiata

Jeœli USA opuszczš obóz wolnego handlu, to będzie to wyraŸny sygnał dla innych krajów, że w polityce handlowej zasady gry się zmieniajš. Kraje o silniejszej pozycji będš œmielej wykorzystywać swoje, nie tylko gospodarcze, przewagi w bardziej otwarty sposób, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia napięć międzynarodowych – zauważa Konopczyński. Jego zdaniem nie mamy jednak raczej do czynienia z zanegowaniem logiki globalizacji, ale z próbami zmiany jej charakteru. – Przykład Chin pokazuje, że procesy globalizacyjne takie jak międzynarodowy przepływ kapitału, transfer technologii czy upowszechnienie i rozwój internetu jako œrodka komunikacji nie muszš przebiegać w sposób identyczny na całym œwiecie. Wzrost protekcjonizmu, czyli ochrona lokalnych firm i obywateli przed groŸnymi dla nich skutkami konkurencji ze strony podmiotów międzynarodowych, nie musi powodować zacofania gospodarczego, czego przykładem może być Korea Południowa – dowodzi ekspert. Zastrzega jednak, że przy nieumiejętnej polityce gospodarczej protekcjonizm może poważnie szkodzić. – Jeœli œwiatowe bariery handlowe faktycznie będš rosnšć, postawi to szczególnie trudne zadanie przed politykami. To oni ponosić będš odpowiedzialnoœć za ewentualne załamania gospodarcze czy spadek konkurencyjnoœci lokalnych gospodarek – przypomina Konopczyński.

Oczywiœcie dla wielu państw na dorobku protekcjonizm w krajach bogatych może być zagrożeniem. Utrudni bowiem wejœcie na rynki eksportowe. – To państwa biedniejsze zwykle bardziej naciskajš na znoszenie barier handlowych. Jeden z raportów Banków Œwiatowego sprzed lat pokazał, że bariery w bogatych krajach sš szkodliwe dla biednych państw, bo np. nie pozwoliły afrykańskiej żywnoœci na przebicie się na œwiatowe rynki. Europa i Ameryka przekazujš głodujšcym afrykańskim krajom 30 mld dol. pomocy, œwiadomie utrzymujšc Afrykę niezdolnš do produkowania żywnoœci i wejœcia do handlu międzynarodowego – wskazuje Sadowski.

Niezależnie od skutków powrotu protekcjonizmu faktem jest to, że Stany Zjednoczone sš chyba obecnie jedynš na œwiecie siłš mogšcš zadać mocny cios nie tylko globalizacji ekonomicznej, ale również politycznej. Na razie „podgryzajš" globalizację drobnymi uderzeniami. – W 2017 roku Donald Trump ogłosił wycofanie się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Jest to oczywista próba wyjœcia spod kontroli Narodów Zjednoczonych w tym obszarze – twierdzi Ziorko. Jako próbę przeciwstawienia się ponadnarodowym organizacjom traktuje również ogłoszenie przez Donalda Trumpa wyjœcia z UNESCO na poczštku 2019 roku (zrobił to już Izrael) oraz obcięcie składki Stanów Zjednoczonych do ONZ. – Choć Trump od poczštku kadencji powtarzał, że nie podobajš mu się działania ONZ, czarę goryczy przelała negatywna opinia zgromadzenia w sprawie przeniesienia ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Działania te pokazujš, że mocarstwa takie jak Stany Zjednoczone mogš swojš pozycjš i siłš przeciwdziałać negatywnym, dla siebie, skutkom globalizacji politycznej. Czy małe państwa majš na to szansę? Niestety, w większoœci wypadków kończy się to na sankcjach politycznych i ekonomicznych oraz marginalizacji podmiotu na arenie międzynarodowej – tłumaczy.

Nie powinno więc nas dziwić, że Trump stał się bohaterem krytycznych wobec globalizmu prawicowców z całego œwiata. Widzš oni w nim kogoœ, kto zniszczy od œrodka liberalny „nowy porzšdek œwiata". Mało prawdopodobne, by za sojusznika uznała go (z reguły bardzo dogmatyczna ideologicznie) antyglobalistyczna lewica. Ona wcišż czeka na swojego mesjasza, kogoœ w rodzaju Hugona Chaveza, tyle że rzšdzšcego potężniejszym państwem niż Wenezuela. A sama globalizacja raczej nie zostanie zatrzymana, choć może zostać poddana „resetowi" i skierowana na nowe tory.