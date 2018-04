Sondaż: PiS zdecydowanie traci, SLD silne

Opozycja musi dšżyć do stworzenia koalicji, jeœli chce rzšdzić.

Partia rzšdzšca nadal ma przewagę nad opozycjš w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", ale ta przewaga maleje. Trwa dobra passa Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

To już nie spadek, ale prawdziwe tšpnięcie. Prawo i Sprawiedliwoœć traci najwięcej w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" wykonanym w œrodę 4 kwietnia. To efekt m.in. kryzysu wywołanego premiami dla ministrów, tematu, który funkcjonuje w mediach już od kilku tygodni.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Partia Jarosława Kaczyńskiego nadal prowadzi, ale jej przewaga nad opozycjš znacznie się zmniejszyła. PiS może liczyć w sondażu na 31,8 proc. poparcia. To o 7,6 pkt proc. mniej niż w analogicznym badaniu sprzed miesišca.

Poparcie dla PiS jest też mniejsze niż w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. – Społeczeństwo nie zaakceptowało premii – mówił w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wynik tego badania ilustruje, skšd wynikały decyzje PiS – nie tylko o oddaniu premii przez ministrów, ale też o przygotowaniu projektów cięć w pensjach posłów i samorzšdowców. Rozstrzygnięcia zapadły na wczeœniejszym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS. Uchwała komitetu miała być jednogłoœna. – To wytršci argumenty opozycji – podkreœlała póŸniej w Sejmie rzecznik PiS Beata Mazurek.

Sondażowy spadek PiS w badaniu IBRiS koresponduje z wynikiem badania Kantar Millward Brown dla TVN 24, które zostało opublikowane przed Wielkanocš. Tam PiS traciło jednak dużo więcej – bo aż 12 pkt proc. Niezależnie od skali nie ma jednak wštpliwoœci, że poczštek roku, jeœli chodzi o spadki sondażowe, to najtrudniejszy moment dla partii rzšdzšcej od wyborów jesieniš 2015 roku. PiS planuje kontrofensywę, która ma rozpoczšć się konwencjš w Warszawie 14 kwietnia. – Wczeœniej konieczne było jednak zamknięcie tematu premii – tłumaczš nam politycy PiS. Stšd tak zdecydowane i jednoznaczne przesłanie Jarosława Kaczyńskiego w czwartek. Opozycja jednak nie zmienia swojego stanowiska. „Żadne zmiany legislacyjne nie ukryjš chciwoœci pisowskiego œrodowiska" – napisał w czwartek Grzegorz Schetyna, lider PO.

SLD się wzmacnia

W badaniu IBRiS Platforma Obywatelska zyskuje niewiele (1 pkt proc.) i ma 23,5 proc. Na trzecim miejscu jest Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 12,1 proc. SLD ma o 2,4 pkt proc. więcej niż miesišc temu. W ostatnich tygodniach czynnikiem sprzyjajšcym Sojuszowi była debata nad tzw. ustawš degradacyjnš, którš w ubiegłym tygodniu zawetował prezydent Andrzej Duda. Na czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński przyznał, że o wecie nie był uprzedzony. – Nie będziemy partycypowali w pracach nad ustawš. Uznaliœmy sprawę w tym momencie za zamkniętš i tyle mogę w tej sprawie powiedzieć – dodał Kaczyński.

Weto prezydenta Dudy odczytywano jako próbę zatrzymania sondażowych zwyżek SLD, które mocno podkreœlało w swoich działaniach kwestie nie tylko ustawy degradacyjnej, ale też efektów wejœcia w życie ustawy dezubekizacyjnej. Prezydent w swoim uzasadnieniu dla weta mówił m.in. o tym, że ustawa degradacyjna wprowadza odpowiedzialnoœć zbiorowš.

Sojusz tłumaczy umacnianie swojej pozycji nie tylko sprawami zwišzanymi z PRL. Politycy SLD już przy okazji poprzednich sondażowych zwyżek podkreœlali, że to zasługa między innymi konsekwentnego podejœcia oraz intensywnej pracy w terenie.

SLD z mocnš pozycjš sondażowš kończy teraz przygotowania do wyborów samorzšdowych. 12 maja planowana jest konwencja. – Podejmiemy wtedy ostatecznš decyzję co do formy startu w wyborach. Przyjmiemy też minimum programowe – deklaruje w rozmowie z „Rzeczpospolitš" Włodzimierz Czarzasty, lider Sojuszu.

SLD może brać udział w lokalnych koalicjach, ale wszystko wskazuje na to, że do wyborów na poziomie sejmików wystawi własnš listę pod szyldem SLD-Lewica Razem.

Sojusz ma też do 12 maja przedstawić kandydata lub kandydatkę na prezydenta Warszawy. SLD deklarowało wczeœniej, że mogłoby poprzeć w stolicy Roberta Biedronia, ale ten ostatecznie ogłosił start w Słupsku. Wczeœniej Sojusz nie wykluczał też możliwoœci poparcia Rafała Trzaskowskiego, teraz stawia jednak na swojego kandydata. Przy tak wysokim poparciu kandydaci i postawa Sojuszu będš liczyć się w kampaniach w dużych miastach. Nie tylko w Warszawie, ale i we Wrocławiu, gdzie lewica i ruchy miejskie nie majš jeszcze swojego kandydata.

Inne ugrupowania opozycyjne mogš liczyć na mniejsze poparcie niż SLD i PO w badaniu IBRiS.

Siła opozycji

Na czwartym miejscu jest ruch Kukiz'15 z wynikiem 8,5 proc. To wzrost o 1,7 pkt proc. Do Sejmu dostałoby się też Polskie Stronnictwo Ludowe z 5,9 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.) oraz Nowoczesna. Partia Katarzyny Lubnauer znajduje się na granicy progu wyborczego i może liczyć na 5,1 proc. Partia Razem – inny potencjalny ważny gracz na lewicy – ma w badaniu IBRiS dużo słabszš pozycję. Może liczyć tylko na 2,1 proc. Niezdecydowanych w sondażu jest 10 proc.

Po przeliczeniu na mandaty PiS może liczyć na 194 miejsca w Sejmie, Platforma – 135 mandatów, SLD – 58, Kukiz'15 – 42, PSL – 20, a Nowoczesna – 10 mandatów. To oznacza, że PiS musiałoby w takim Sejmie szukać koalicjantów. Opozycja musi zaœ dšżyć do stworzenia koalicji, jeœli chciałaby sprawować władzę.