Poseł opozycji ukarany bez słowa uzasadnienia

Jest już pierwszy polityk, który dostał po kieszeni „za naruszenie powagi Sejmu". Zbyt często przerywał wystšpienie szefa MSZ.

Posłowi, który swoim zachowaniem na sali posiedzeń narusza powagę Sejmu, grozi obniżenie uposażenia lub diety – takš nowelizację regulaminu Sejmu pod koniec lutego przegłosowało PiS. Jest już pierwszy ukarany. To poseł Platformy Obywatelskiej Jakub Rutnicki.

Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium Sejmu, czyli marszałek Marek Kuchciński i jego zastępcy. Wynika z niej, że posłowi obniżono uposażenie o jednš czwartš na miesišc. Do „naruszenia powagi Sejmu" miało dojœć 21 marca, podczas przemówienia szefa MSZ Jacka Czaputowicza.

Gdy minister mówił o członkostwie w UE, siedzšcy w ławach poselskich Rutnicki skomentował głoœno: „to jednak nie zabory". Nawišzał tym samym do przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy z połowy marca, który w doœć niejasny sposób wymienił Unię Europejskš obok zaborców, otwierajšc drogę do różnych interpretacji swoich słów.

Rutnicki z ław poselskich komentował też inne wštki przemówienia Jacka Czaputowicza, jednak głoœno zachowywali się też inni posłowie. Zdecydowanie większy gwar na sali zapanował następnego dnia, gdy była premier Beata Szydło uzasadniała nagrody dla ministrów. Z ław opozycji padały słowa „oddaj kasę", „hańba" i „co też pani bredzi", a jedna z posłanek PiS krzyknęła do marszałka „proszę uciszyć tę swołocz".

Jednak ci posłowie najwyraŸniej nie naruszyli powagi Sejmu, bo podczas całego posiedzenia ukarany został tylko Rutnicki. Powód? „Poseł Jakub Rutnicki przerywał wystšpienie ministra spraw zagranicznych co najmniej kilkunastokrotnie; zdecydowanie najczęœciej spoœród wszystkich odnotowanych w stenogramie parlamentarzystów" – informuje „Rzeczpospolitš" Centrum Informacyjne Sejmu.

Jednak z uchwały to nie wynika, bo nie zawiera ani słowa uzasadnienia, choć jego zamieszczenie jest standardem np. przy uchwałach Komisji Etyki Poselskiej. To nie koniec kontrowersji. Ze stenogramu można się dowiedzieć, że marszałek nie zwracał uwagi głoœno zachowujšcemu się posłowi, a jedynie póŸniej poinformował go o „naruszeniu powagi Sejmu". Zanim mu to zakomunikował, nie spotkał się ze swoimi zastępcami. A to Prezydium Sejmu, a nie marszałek, podejmuje uchwały.

– Marszałek ręcznie karze posłów, a PiS idzie w kierunku Sejmu niemego. Partii rzšdzšcej przeszkadzajš wystšpienia opozycji, choć posiedzenia odbywajš się coraz rzadziej – mówi poseł Rutnicki. – Chciałbym wiedzieć, za co zostałem ukarany. Za przytoczenie słów prezydenta? Za to, że biłem brawo, gdy minister powiedział, że Polacy popierajš członkostwo w UE? Będę się odwoływał od tej uchwały – zapowiada.

Jednak odwołanie raczej nie skończy się sukcesem. Ze znowelizowanego regulaminu wynika, że wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji Prezydium Sejmu można wnieœć do... Prezydium Sejmu. Różnica jest taka, że Prezydium musi tym razem zasięgnšć opinii Konwentu Seniorów. A Konwent to przedstawiciele klubów obradujšcy wspólnie z członkami... Prezydium Sejmu.

Czy PiS politycznie zyska dzięki zmianom w regulaminie? – Pomysł zwiększenia powagi izby jest dobry, jednak można się spodziewać, że posłowie opozycji będš chętnie poddawali się karom, by wzmacniać przekaz o nadmiernej represyjnoœci władzy – podejrzewa politolog dr hab. Rafał Chwedoruk.

W dodatku można odnieœć wrażenie, że PiS sam sobie zaprzecza. Przed wyborami w 2015 roku partia promowała „pakiet demokratyczny", czyli projekt zmian w regulaminie Sejmu, zwiększajšcy prawa opozycji. A posłanka Krystyna Pawłowicz szykowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulaminu Sejmu. Uważała, że powinna istnieć możliwoœć odwołania się od uchwał Komisji Etyki Poselskiej do niezależnego sšdu.

Czy analogicznie prof. Pawłowicz uważa, że Jakub Rutnicki powinien mieć możliwoœć realnego odwołania? Okazuje się, że nie. – Dzisiaj nie miałoby już to sensu. Sšdy sš obecnie skrajnie upolitycznione i okazujš nienawiœć do PiS – przekonuje.