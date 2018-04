Orbána nie powstrzyma nikt

Fidesz będzie dalej rzšdzić, choć może nie mieć tak komfortowej przewagi w parlamencie jak dotychczas.

Jeżeli nie nastšpi nieprzewidziana katastrofa, niedzielne wybory parlamentarne wygra Fidesz razem ze swym satelickim ugrupowaniem Chrzeœcijańsko-Demokratycznš Partiš Ludowš (KDNP).

Oznacza to trzeciš kadencję z rzędu na stanowisku premiera dla Viktora Orbána. Czwartš w sumie. To absolutny rekord, bioršc pod uwagę postkomunistyczne państwa Europy, z wyjštkiem oczywiœcie Białorusi i Rosji.

Jaka większoœć?

Mimo ogromnych szans Orbána na Węgrzech panuje atmosfera napiętego oczekiwania. Bo stawkš w wyborach jest nie tylko wygrana, ale i utrzymanie przez koalicję rzšdowš Fideszu większoœci konstytucyjnej. To dzięki niej rzšd Orbána był w stanie dokonać zmian w konstytucji.

Fidesz nadał też wielu ustawom przyjętym w ostatnich latach uprzywilejowany status. Ich nowelizacja wymaga większoœci dwu trzecich. Jeżeli Fidesz jej nie uzyska, będzie miał kłopoty ze zmianš własnych ustaw. To problem.

Ostatnie sondaże instytutu Median z końca marca dajš koalicji Fidesz–KDNP 41 proc. głosów. To nieznacznie mniej niż cztery lata temu i znacznie mniej niż w 2010 roku.

Przy takim poparciu z utrzymaniem dwu trzecich miejsc w parlamencie może być problemem. – W obecnej sytuacji Fidesz byłby zadowolony uzyskaniem absolutnej większoœci – mówi „Rzeczpospolitej" Zoltan Kottasc z prorzšdowego dziennika „Magyar Idok".

Te wybory sš w pewnym sensie nieprzewidywalne. A to ze względu na wprowadzony w 2011 r. nowy system wyborczy. Wraz ze sprzyjajšcym Fideszowi wykrojeniem okręgów wyborczych, miał on służyć partii Orbána. Obecnie pragnie go wykorzystać opozycja. Rzecz w tym, że ze 199 wszystkich deputowanych 106 wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych. Reszta jest z list krajowych. Umożliwia to opozycji wystawienie wspólnych kandydató przeciwko Fideszowi.

Tak jak w niedawnych wyborach burmistrza miasta Hódmezővásárhely, kiedy Fidesz zmuszony był oddać władzę po niemal 20 latach jej sprawowania. Mimo wczeœniejszych opinii w wielu okręgach opozycja nie jest w stanie wybrać jednego wspólnego i wiarygodnego kandydata. Bo niełatwa jest współpraca lewicowej opozycji ze skrajnš prawicš spod znaku Jobbik. Na dobrš sprawę nikt nie wie, jak rozłożš się głosy w tych okręgach. To będzie największš niespodziankš.

Twarz Jobbiku

Podobnie jak wynik Jobbiku, partii w przeszłoœci ksenofobicznej, rasistowskiej i antyeuropejskiej, która zmieniła nagle wizerunek. Efektem było odejœcie z ugrupowania kilku frakcji najbardziej radykalnych zwolenników czystoœci rasowej, oskarżanych o antysemityzm oraz kontakty z ugrupowaniami neonazistowskimi.

– Wyszliœmy z wieku szczenięcego – zapewnia szef partii Gábor Vona. Partia nie ma już nic przeciwko UE i podobnie jak Fidesz gotowa jest przyjaŸnić się z Putinem.

Jobbik może liczyć na 12 proc. głosów. – Nie mam pojęcia, jaka jest prawdziwa twarz Jobbiku. Umiarkowana, jak pana Vony, czy raczej jego zastępcy, który twierdził, że pragnie zastrzelić Ferenca Gyurcsánya – mówił niedawno były premier Ferenc Gyurcsány. Ten sam, którego szczere przyznanie się do okłamywania społeczeństwa o stanie gospodarki wywołało gwałtowne zamieszki w Budapeszcie 12 lat temu.

Osi nie będzie

Teoretycznie cywilizowany Jobbik miałby wielkš rolę do odegrania, gdyby Fidesz potrzebował partnera koalicyjnego. – Wydaje się to wykluczone. Za duże sš obecnie różnice, co ujawniła pełna oskarżeń retoryka wyborcza Jobbiku – mówi „Rzeczpospolitej" Krisztian Szabados, szef budapeszteńskiego think tanku Political Capital.

Nie brak jednak opinii, że Jobbik byłby gotów do współpracy z Fideszem, gdyby koalicji Viktora Orbána zabrakło większoœci. Pewnie na współpracę zdecydowaliby się nawet socjaliœci z MSZP mogšcy liczyć na 9-proc. wsparcie.

– Bez wštpienia zwycięstwo Orbána wzmocni obóz sprzeciwu w UE. Nie sšdzę jednak, by wpłynęło poœrednio na wzmocnienie pozycji Polski w relacjach z Uniš – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Kai-Olaf Lang z berlińskiego rzšdowego think tanku Wissenschaft und Politik. Jego zdaniem Węgry i Polskę łšczy sojusz celowy polegajšcy na wzajemnym wsparciu w UE. – Nie jest to oœ oparta zasadniczo na wspólnych przesłankach ideologicznych, chociaż ich nie brak. Orbán jest pragmatykiem i może sprawić niespodziankę – mówi Lang. Jest przekonany, że premier Węgier w nowej kadencji starać się będzie o zacieœnienie i tak już dobrych więzi z Berlinem.

– Przekonujšca wygrana Orbána wzmocni rolę Węgier w UE – twierdzi w analizie Josef Jannig z European Council on Foreign Relations (ECFR). Jego zdaniem umocnić to może także rolę hamulcowego Grupy Wyszehradzkiej w UE pod wpływem Polski i Węgier jako krajów sprzeciwiajšcych się pogłębieniu integracji europejskich kosztem kompetencji państw członkowskich. Zwłaszcza w sytuacji kryzysu politycznego na Słowacji, gdy desygnowany na premiera Czech Andrej Babiš, odpiera zarzuty korupcyjne UE, a prezydentem został znów populista Miloš Zeman. Ekspert jest także przekonany, że w swym sprzeciwie wobec UE Orbán nie narazi na szwank interesów finansowych Węgier.

