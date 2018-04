Sprawa Skripala: Wszystkie drogi prowadzą do Moskwy

W sprawie otrucia Siergieja Skripala międzynarodowa opinia publiczna wcišż popiera Londyn, choć z coraz większym wahaniem.

– Zwiększy się presja na Wielkš Brytanię, by pokazała dowód na to, że œlady bez wštpienia wskazujš na Moskwę – powiedział pełnomocnik niemieckiego rzšdu do spraw kontaktów z Rosjš Gernot Erler.

Załamanie przyszło wraz z oœwiadczeniem szefa brytyjskiego laboratorium w Porton Down Gary'ego Aitkenheada, badajšcego truciznę, którš 4 marca otruto w Salisbury byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala. – Byliœmy w stanie ustalić, że to nowiczok, ustalić, że to bojowy œrodek o działaniu paraliżujšcym. Nie zidentyfikowaliœmy dokładnego Ÿródła (jego pochodzenia), ale przekazaliœmy całš naukowš dokumentację rzšdowi, który potem wykorzystał szereg innych Ÿródeł, by ustalić ostateczne wnioski – powiedział Aitkenhead.

Przyznanie, że brytyjscy naukowcy nie byli w stanie okreœlić, iż trucizna pochodzi z Rosji, wywołało burzę.

Jednoczeœnie brytyjski MSZ usunšł z Twittera swojš wiadomoœć sprzed miesišca, że trucizna z Salisbury „została wyprodukowana w Rosji". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow natychmiast powiedział, że Wielka Brytania powinna przeprosić Rosję. – Niczego nie oczekujemy, jedynie tego, że zwycięży w końcu zdrowy rozsšdek – powiedział jednak przebywajšcy w tureckiej stolicy prezydent Władimir Putin.

„Niemcy postšpiły wbrew własnej opinii publicznej, popierajšc Wielkš Brytanię przeciw Rosji" – przestrzegł londyński „Guardian", przewidujšc kłopoty z utrzymaniem jednolitego stanowiska Zachodu wobec Moskwy.

Mimo to Kreml przegrał kolejne starcie międzynarodowe. W œrodę wieczorem komitet wykonawczy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej nie zgodził się na dołšczenie Rosji do brytyjskiego œledztwa w sprawie otrucia Skripala i odmówił jej też dostępu do materiałów przesłanych Organizacji z Londynu. – Mówiš, że mogš udostępnić brytyjskie materiały jedynie za zgodš Brytyjczyków. To jest zupełnie nienormalna sytuacja! – denerwował się po głosowaniu jeden z członków rosyjskiej delegacji Igor Rybałkow, na co dzień szef laboratorium chemicznego rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Wniosek złożony przez Moskwę (wraz z Teheranem i Pekinem) dostał tylko szeœć głosów spoœród 41. Ale przytłaczajšca większoœć członków komitetu nie poparła też Londynu, wstrzymujšc się od głosu albo nie bioršc udziału w głosowaniu. Teraz Moskwa domaga się zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie otrucia Skripala.

– Rosja najpierw testuje swoje argumenty w sieciach społecznoœciowych. Wiele z nich jest œmiesznych, ale też przeznaczone sš w większoœci na użytek wewnętrzny – uważa były specjalista ds. broni chemicznej ze sztokholmskiego SIPRI Jean Pascal Zanders.

W Moskwie opublikowano na przykład rozmowę bratanicy otrutego pułkownika, Wiktorii, z jego córkš Juliš. Ta ostatnia też znajduje się w brytyjskim szpitalu, ale odzyskała przytomnoœć i może mówić. „Wszystko jest w porzšdku. (Ojciec) na razie odpoczywa, œpi" – powiedziała osoba przedstawiona przez Rosjan jako Julia. Przy tym brytyjscy lekarze twierdzš, że Skripal nigdy się nie wyleczy, gdyż trucizna uszkodziła jego mózg.

W pierwszym po dziesięciu latach badaniu niezależne Centrum Lewady pytało respondentów o stosunek do Wielkiej Brytanii. Obecnie tylko 1 proc. odnosi się do niej pozytywnie, natomiast 51 proc. negatywnie. W 2008 roku 61 proc. Rosjan lubiło Albion. Jednoczeœnie 81 proc. pytanych potwierdziło, że słyszało o sprawie Skripala – 3/4 uważa zachodnie oskarżenia pod adresem Rosji za bezpodstawne.

– Bez wštpienia brytyjski rzšd miał też raporty oparte na informacjach służb specjalnych, stšd pewnie nie tylko laboratorium w Porton Down ogrywało rolę w podejmowaniu decyzji – próbował zrozumieć Brytyjczyków Gernot Erler.

Jakby na potwierdzenie brytyjska prasa zaczęła się powoływać właœnie na służby. Zdaniem „Timesa" odnalazły one na terenie Rosji tajne laboratorium, w którym wyprodukowano truciznę – choć gazeta nie podała, gdzie się ono znajduje. Zrobił to tabloid „The Sun". Miałaby to być dzielnica w południowo-wschodniej częœci Moskwy, Jasieniewo, gdzie znajduje się kompleks budynków rosyjskiego wywiadu zewnętrznego, oddany do użytku już w latach 90.