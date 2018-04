Trzej prezydenci dzielą Syrię

Przywódcy Turcji, Rosji i Iranu próbujš uzgodnić dalszy los zniszczonego kraju.

– To bardzo niezwykły sojusz ze względu na całkowitš różnicę interesów jego uczestników – sšdzi były ambasador Unii Europejskiej w Turcji Marc Pierini. Oficjalnie głównym tematem rozpoczętego w œrodę szczytu turecko-irańsko-rosyjskiego w Ankarze jest przyszłoœć Syrii. Jednak trzej uczestnicy spotkania nie majš pieniędzy na rekonstrukcję kraju zniszczonego siedmioletniš wojnš domowš, a Zachód kategorycznie odmówił płacenia obecnemu prezydentowi Baszarowi Asadowi.

– Ewentualne porozumienie musi uwzględnić nowe realia na polach bitew – uważa libański politolog Tewfik Szuman. Mimo sprzeciwu Iranu turecka armia zajęła kurdyjskš enklawę w Syrii Afrin. Wojska Asada zaœ wsparte przez Irańczyków wkrótce opanujš enklawę Ghuta w pobliżu stolicy kraju – mimo ostrych wypowiedzi tureckiego prezydenta o doprowadzeniu tam do „humanitarnej katastrofy".

Iran i Rosja wspierajš syryjskiego prezydenta Asada i żšdajš utrzymania integralnoœci terytorialnej kraju. Turcja popiera częœć ugrupowań opozycyjnych i bez zgody Damaszku prowadzi interwencję zbrojnš w Syrii. Przed wylotem z Teheranu irański prezydent powiedział: „Obecnoœć zagranicznych sił w Syrii bez zgody rzšdu w Damaszku jest nielegalna i powinna zostać zakończona". – Nikt z trójki w Ankarze nie jest zainteresowany przecišganiem kryzysu, jak i obecnoœciš USA oraz amerykańskich wpływów w regionie – zapewnia jednak Mensur Agku z uniwersytetu w Stambule.

Dzień wczeœniej prezydenci Turcji, która jest w NATO, i Rosji rozmawiali o rozszerzeniu współpracy zbrojeniowej. Zapowiedzieli przyœpieszenie o pół roku dostawy dla Turków rosyjskich rakiet S400. We wtorek oba kraje rozpoczęły oficjalnie budowę pierwszej elektrowni atomowej w Turcji – Akkuyu na południowym wybrzeżu kraju.

Turcję, Iran i Rosję połšczyć może też problem kurdyjski. Dotychczas tradycyjnym sojusznikiem Kurdów była Rosja, ich przeciwnikiem zaœ Turcja. – Rosja nie chciałaby poœwięcać swego głównego atutu w całym regionie, czyli Kurdów. Ale wydaje się, że już jednak wybrała Turcję, co widać po przebiegu tureckiej interwencji w Afrinie – sšdzi Szuman. Przed tureckim atakiem Rosjanie wycofali stamtšd swoich doradców wojskowych (którzy dla Kurdów byli rodzajem gwarancji bezpieczeństwa) oraz otworzyli Ankarze korytarz powietrzny nad enklawš, umożliwiajšc armii Erdogana wykorzystanie lotnictwa. Jednoczeœnie „partyzanci PKK (ugrupowania tureckich Kurdów, które Zachód uznaje za terrorystyczne – red.) pojawiajš się też w Iranie (dostajšc się tam przez kurdyjskie tereny Syrii i Iraku – red.). Dlatego Teheran również nie chciałby wzmocnienia syryjskich Kurdów, co mogłoby doprowadzić do powstania ich niepodległego państwa".

– Wielkim ryzykiem dla Zachodu jest to, że Rosja i Iran dadzš w końcu Turcji zielone œwiatło na jej operacje wojskowe na wschód od Eufratu aż po Tygrys – mówi ambasador Pierini. Nie wiadomo jednak, jak Erdogan mógłby to zrobić, dopóki w tym rejonie sš Amerykanie.

– Nadszedł czas. Chcę wyjœć stamtšd, chcę zabrać stamtšd naszych żołnierzy – niespodziewanie zadeklarował kilka dni temu prezydent Donald Trump. Jak zwykle nikt się tego nie spodziewał. Jednoczeœnie w Waszyngtonie poinformowano, że planowane na kwiecień w amerykańskiej stolicy spotkanie przywódców państw znad Zatoki Perskiej zostaje odłożone co najmniej do wrzeœnia. Trump wprowadził znaczny element niepewnoœci, ale pozostawił też nadzieję. – Wiem, że Arabia Saudyjska jest bardzo zainteresowana naszš obecnoœciš (w Syrii). Dobra, jeœli chcecie, byœmy zostali, to może powinniœcie płacić – zaproponował. Š?