RZECZoPOLITYCE Paweł Kowal: Potrzebny jest program mieszkaniowy w Polsce

Kowal wypowiedział się na temat zarobków osób zajmujšcych się politykš w Polsce. Podkreœlił, że parlamentarzyœci nie powinni tyle o tym mówić, tym bardziej nie powinni podwyższać swoich pensji. - Nagle mamy wrażenie, że ktoœ chce iœć do władzy, żeby zarabiać. (...) Jeżeli ktoœ pojmuje politykę – choćby w małym stopniu – w ten sposób jak pracę w korporacji, to powinien zastanowić się nad innš robotš – powiedział.

Kowal podkreœlił, że kiedy wchodził do polityki nie patrzył na tę kwestię w kategoriach zarobku. – Po latach zorientowałem się, że ludzie mogš żyć z polityki, że niektórzy robiš jakieœ majštki na zwišzkach z politykš – dodał.

W dalszej częœci programu Paweł Kowal wypowiedział się w sprawie polskiego rzšdu i realizacji głównych programów przez parlamentarzystów. Pytany o program 500+, odpowiedział że nie wymaga on wielkiej naprawy. - To była pewna – powiem ironicznie - koniecznoœć dziejowa. Ale ona po prostu polegała na tym, że już wszędzie to było, ludzie podróżowali, widzieli. (...) Uważam, że program powinien być wypłacany powszechnie tak jak jest, ale powinien być zwišzany z pracš – dodał.

Kowal zaznaczył, że bieżšce potrzeby Polaków sš bardzo trudne do jednoznacznego zweryfikowania. Według naszego goœcia, kolejny ważny program społeczny rzšdu powinien dotyczyć spraw mieszkaniowych. - Wszystkie statystyki pokazujš, że u nas sš najmniejsze mieszkania, najgorsze relatywnie w UE. (...) Do tego (realizacji programu mieszkaniowego w Polsce – red.) trzeba dwóch rzeczy, zmienić mentalnoœć Polaków, co nie jest proste. Czyli wytłumaczyć nam wszystkim, że nie jest dobrze mieć swoje mieszkanie, że ono może być wynajmowane. (...) W Polsce ludzie po prostu majš w tej sprawie inny poglšd. (...) A drugi punkt, to jest ogromna operacja logistyczna. To znaczy, wtedy naprawdę dla rzšdu powinni zaczšć pracę wysokiej klasy managerowie, którzy w cišgu kilku lat zapełnili by kraj mieszkaniami – podkreœlił.

Pytany o Donalda Tuska i jego ewentualny powrót do polskiej polityki, odpowiedział, że aktywnoœć w tej sferze przewodniczšcego RE jest bardzo możliwa. - Jeœli chce wrócić, to musi dogadać się z Grzegorzem Schetynš – powiedział Paweł Kowal