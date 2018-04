Ustawa degradacyjna: PiS pod ścianą prezydenta

Nieprzychylne wyniki sondaży miały stać u podstaw prezydenckiego weta ustawy degradacyjnej.

PiS jest zdeterminowane, by jak najszybciej wprowadzić ustawę degradacyjnš, którš zawetował prezydent. PiS odebrał to fatalnie – Andrzej Duda używał słów mocnych, takich jak „niemoralna" czy „niesprawiedliwa", a sposób prezentacji stanowiska odebrano jako pryncypialny.

Takie wrażenia miał Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister obrony narodowej rzšdu PO–PSL. – W fatalnej sytuacji postawił nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka, autora tej ustawy, z którym miał wspólnie przecież naprawiać „zniszczenia" po epoce Antoniego Macierewicza. Ich współpraca może być teraz trudna – mówi Siemoniak.

To całkiem nowy projekt

Prezydent Duda twierdził, że zignorowano jego krytyczne uwagi do ustawy, ale PiS dementuje te informacje. – Ja sobie żadnych uwag prezydenta do tego projektu nie przypominam a przecież mamy XXI wiek. Oczekiwałbym więc inicjatywy spotkania, przedstawienia wštpliwoœci na etapie legislacyjnym – twierdzi poseł Piotr Kaleta, sprawozdawca ustawy.

Michał Dworczyk, minister z Kancelarii Premiera, podkreœlał w radiowej Trójce, że „to, co się stało, nie jest powodem do jakiegoœ rozłamu" i że projekt był długo procedowany.

Ale niezupełnie tak było: „degradacje" zaprezentował jesieniš 2016 r. minister obrony Antoni Macierewicz, a w listopadzie 2017 r. projekt ten ugrzšzł jako zbyt kontrowersyjny.

Po zmianie premiera powstał nowy „projekt o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swojš postawš sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu". Miał inne uzasadnienie, ale też degradował wszystkich członków WRON bez odwołania. 1 marca ten projekt wpłynšł do Sejmu, a już 12 marca wysłano ustawę do podpisu prezydentowi.

Politycy PiS wiedzš, że nie ma szans na odrzucenie weta. – Musiałby mieć większoœć kwalifikowanš, a więc aż 3/5 głosów przy minimum połowie ustawowej liczby wszystkich posłów. – Na to szans nie ma – tłumaczy nam poseł tej partii.

Jak mówiš nam niektórzy politycy PiS, ustawa nie podobała się częœci własnego elektoratu, o czym œwiadczyły sondaże, m.in. „Rzeczpospolitej" i jednego z tabloidów. – Prezydent Duda je czytał ze zrozumieniem i zachował się politycznie rozsšdnie. Tš ustawš podlaliœmy benzynš SLD – mówi jeden z polityków PiS. To była też opinia częœci prawicowych publicystów.

Partia Jarosława Kaczyńskiego, choć zszokowana krytycznš postawš Andrzeja Dudy wobec degradacji komunistycznych generałów, mimo wszystko pójdzie na ustępstwa wobec prezydenta. To m.in. wprowadzenie możliwoœci odwołania od decyzji degradacyjnej członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i możliwoœć reprezentowania osób nieżyjšcych w tym postępowaniu. Jednak zdaniem posła Kalety ustępstwa będš, ale „bez możliwoœci ingerencji w trzon i sens ustawy".

Głowie państwa nie podoba się, by en block zdegradować wszystkich członków WRON, tym bardziej że nawet prokuratura, oskarżajšc w 2008 r. generałów za stan wojenny, wskazała tylko trzy z 21 osób, w tym gen. Czesława Kiszczaka. Ważny jest też wyrok Sšdu Okręgowego z 2012 r., który uznał, że „decyzje (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) nie miały charakteru kolegialnego. Zdecydowana większoœć członków WRON o fakcie wprowadzenia stanu wojennego dowiedziała się w dniu 13 grudnia 1981 r. W czasie posiedzeń Rady również nie podejmowano decyzji kolegialnie, gdyż nie głosowano. Faktyczne decyzje podejmowały okreœlone osoby" – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Przestępczy, zdaniem sšdu, zwišzek tworzyli generałowie: Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, Florian Siwicki i Tadeusz Tuczapski, z czego wyrok skazujšcy (nieprawomocny) usłyszał żyjšcy jeszcze wtedy Kiszczak.

Nie wypisał się!

Prezydent Duda uznał też racje społecznej niechęci w sprawie degradacji gen. Mirosława Hermaszewskiego – formalnego członka WRON, który pełnił w decyzjach rolę figuranta. Poœrednio stwierdził to warszawski sšd, który w uzasadnieniu napisał: „wszystkie te osoby, jako wojskowe, były dyscyplinarnie podporzšdkowane gen. Jaruzelskiemu". – Wrzucanie wszystkich do jednego worka oœmiesza tš ustawę – mówi jeden z polityków PiS bliski prezydentowi. Ale zdaniem Kalety polskiego kosmonautę obcišża fakt, że nigdy z WRON „się nie wypisał".

Znamienne jest też to, że prezydent Duda do końca trzymał w tajemnicy informację o wecie, choć przecież kilka dni wczeœniej spędził z ministrem Błaszczakiem dwa dni u polskich żołnierzy w Afganistanie. – Lot trwa 7 godzin i niewštpliwie o ustawie panowie musieli rozmawiać – wskazuje Siemoniak. Jego zdaniem to „koniec idylli w obozie władzy". Można się domyœlać, że także krytyczne głosy żołnierzy wobec ustawy, która wykracza poza członków WRON, mogły mieć znaczenie dla weta.

Terminu spotkania w Kancelarii Prezydenta, jak potwierdził nam wczoraj jego rzecznik Krzysztof Łapiński, nie ma. – Pilnoœć w potraktowaniu tej sprawy przez prezydenta pokaże prawdziwe intencje – ocenia dr Jerzy Bukowski z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległoœciowych w Krakowie, które od kilku lat domaga się desowietyzacji armii.