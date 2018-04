"Straszenie Węgrów imigracją jest skuteczne"

- Fidesz może nie uzyskać posiadanej obecnie większoœci dwóch trzecich w parlamencie - ocenia Krisztián Szabados, szef niezależnego think tanku Political Capital.

Rzeczpospolita: Coœ jest w stanie zagrozić Orbánowi w dalszym sprawowaniu rzšdów?

Krisztián Szabados: Kilka tygodni temu wydawało się, że zwycięstwo Fideszu jest jedynie formalnoœciš. Perspektywę zmieniły jednak wybory burmistrza Hódmezővásárhely, które było twierdzš Fideszu. Wygrał tam kandydat zjednoczonej opozycji. Była to dla wszystkich niespodzianka.

To punkt zwrotny?

Zmienia to całkowicie sytuację. Jeżeli partie opozycyjne utrzymajš tę jednoœć, to sš szanse na wygranie przez nie wyborów – moim zdaniem obecnie na poziomie 40 proc. Jeszcze niedawno były równe zeru.

Jednoœć mogła być może łatwa do osišgnięcia na poziomie lokalnym, ale chyba nie należy się jej spodziewać w skali całego kraju?

To prawda. Rzecz jednak w tym, że Fidesz może nie uzyskać posiadanej obecnie większoœci dwóch trzecich w parlamencie. Byłaby do zmiana zasadnicza, mimo że Fidesz może nadal liczyć na uzyskanie zwykłej większoœci.

Co to w praktyce zmienia?

Zmieniło już styl prowadzenie kampanii wyborczej przez Fidesz. Nie ma już żadnych innych tematów poza sprawš imigracji i uchodŸców. To znaczy, że Fidesz obawia się przegranej w wielu jednomandatowych okręgach wyborczych, podobnie jak w Hódmezővásárhely.

Dlaczego imigracja jest nadal problemem? Kryzys już przecież minšł.

To jest rzecz wykreowana przez media kontrolowane przez rzšd lub też mu sprzyjajšce. Ma to odwrócić uwagę od niedomagań w wielu dziedzinach, np. w szkolnictwie. Głównie chodzi o przykrycie pojawiajšcych się niemal codziennie nowych informacji o skandalach korupcyjnych w szeregach rzšdowych czy administracji.

Czy taka strategia jest skuteczna?

W kręgach zwolenników Fideszu zapewne tak. To efekt długotrwałej kampanii przeciwko imigracji oraz wrogowi publicznemu nr 1, którym jest dla partii rzšdzšcej George Soros. Od niedawna celem propagandy Fideszu sš Narody Zjednoczone, a to za sprawš wypowiedzi jednego z funkcjonariuszy ONZ, który w czasie kryzysu imigracyjnego udowadniał, że państwa UE sš w stanie przyjšć do 1 mln imigrantów.

Taka propaganda może przynieœć skutki odwrotne do zamierzonych.

Chyba nie. Węgrzy sš najbardziej przeciwni imigracji w całej UE.