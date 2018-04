Paweł Grabowski: Kukiz’15 chce głębokiej reformy państwa

Skoro tak duży nacisk kładzie się na tolerancję wobec orientacji seksualnych czy innych zjawisk, to dlaczego jest tak mało tolerancji religijnej? W Europie nikogo nie oburza, że muzułmanie się modlš, ale kiedy czyniš to chrzeœcijanie, to już jest problem - mówi Paweł Grabowski.

Plus Minus: Jesteœ w stanie dać gwarancję, że gdy ten wywiad się ukaże, Kukiz'15 będzie jeszcze istnieć?

Poniżej dalsza częœć artykułu

A kiedy będzie opublikowany?

W następny weekend. Możecie nie przetrwać.

W następny weekend z całš pewnoœciš Kukiz'15 będzie istnieć.

Słyszałem, że może być inaczej.

A ja nie słyszałem.

Sporo osób już odeszło. Inne majš problemy.

Paweł Kukiz wielokrotnie powtarzał, że potrzebuje sprawdzonej i zwartej drużyny. Przed wyborami parlamentarnymi było relatywnie niewiele czasu na jej konstrukcję. PiS i PO mogły od lat sprawdzać, czy ich ludzie sš wiarygodni i lojalni wobec sprawy. Inne pytanie, wobec jakich spraw byli lojalni ci, którzy od nas odeszli.

Co łšczy te osoby, które zostały w klubie?

Chęć przeprowadzenia głębszej reformy państwa. Odchodzš osoby, którym zmienił się punkt widzenia na rzeczywistoœć albo takie, które zamiast forsować zmiany ustrojowe, chcš być beneficjentami dobrej zmiany.

Magda Błeńska ma jakieœ profity z tego, że odeszła?

To dwie różne kwestie: mieć profity, a chcieć mieć profity.

Miałeœ propozycję ze Zjednoczonej Prawicy?

Miałem. Oczywiœcie nie było to powiedziane wprost, ale pod koniec ubiegłego roku niektórzy posłowie „dobrej zmiany" sugerowali mi, że warto dołšczyć do ich drużyny. W tym czasie opuœcili nas Sylwester Chruszcz, Adam Andruszkiewicz i Jarosław Porwich. Ja zostałem.

Dlaczego startowałeœ z list Kukiz'15?

W kwietniu 2015 r. szedłem ulicš Orlš w Warszawie i ktoœ wręczył mi ulotkę wyborczš Pawła Kukiza. Patrzę: prosty i jasny przekaz. Dlatego zagłosowałem na niego w wyborach prezydenckich. W drugiej turze poparłem Andrzeja Dudę. Chciałem przerwania układu, który rzšdził Polskš. Potem okazało się, że Paweł Kukiz mieszka w moim okręgu, a nawet powiecie. Wzišłem udział w rekrutacji internetowej. Trafiłem na spotkanie kandydatów na kandydatów, na którym przedstawiłem siebie i swojš wizję bycia posłem i zmian potrzebnych Polsce. Nie znałem tam wówczas nikogo i ostatecznie trafiłem na szóste miejsce.

Jak się wchodzi z szóstego miejsca?

Stoczyłem batalię o umysły ludzi. Chodziło nie tylko o przekonanie do własnej osoby, ale też wytłumaczenie, że ktoœ na tak dalekim miejscu ma szansę wejœć do Sejmu. Najważniejszy był kontakt z ludŸmi i geografia wyborcza. Jestem też politologiem i lubuję się w rozgryzaniu takich rzeczy.

Jestem jedynš osobš, która się dostała z takiego miejsca w Kukiz'15.

To może napiszemy taki instruktaż: jak wejœć z dalszych miejsc do Sejmu.

To chyba powinien być artykuł sponsorowany, bo to jest cenna wiedza.

A ja takie cenne informacje udostępniam czytelnikom „Plusa Minusa" w cenie wydania.

Sprawdziłem, gdzie Paweł Kukiz miał największe poparcie. Wiedziałem, w których gminach i w których komisjach. Właœnie tam zaczšłem się pojawiać, rozmawiać z ludŸmi. Dostałem 4,5 tysišca głosów, co było drugim najlepszym wynikiem na liœcie Kukiz'15 na OpolszczyŸnie i tak oto zostałem posłem.

Przy tych wszystkich odejœciach i zawirowaniach macie w sumie doœć stabilne wyniki w sondażach.

Elektorat jest skoncentrowany głównie na osobie Pawła Kukiza. My, posłowie, jesteœmy trochę jak lekarze. Nasze główne zadanie to nie szkodzić.

Waszym głównym celem było wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Po dwóch latach waszej obecnoœci w Sejmie mamy mniej jednomandatowych okręgów wyborczych, bo zostały one wymiecione z samorzšdu.

Na jednym z moich spotkań wyborczych, konkretnie w Niemodlinie na Rynku, pytano mnie: to kiedy będzie ta zmiana konstytucji, a ja odpowiedziałem: najwczeœniej w następnej kadencji, ponieważ najpierw musimy przekonać obywateli i partię rzšdzšcš, że taka zmiana jest potrzebna. Obecnie kryzys konstytucyjny stale się pogłębia, więc myœlę, że ludzie powoli dojrzewajš do myœli, że zmiana konstytucji jest konieczna.

Nieuleczalny optymista?

Nie mamy 50 proc. poparcia i wštpię, by Kukiz'15 kiedykolwiek taki poziom osišgnšł. Paweł Kukiz mówił, że chcemy być ugrupowaniem, bez którego żadna inna partia nie będzie mogła rzšdzić i to jest naszym celem.

Na razie jedyne, czego nie mogła partia rzšdzšca, to wybrać kandydatów do KRS. Teraz macie swoich.

To sš sędziowie wskazani przez œrodowisko sędziowskie.

To sš sędziowie, którzy majš reprezentować wasze poglšdy.

Faktycznie kiedyœ tak powiedziałem.

To samo powiedziała posłanka Agnieszka Œcigaj z waszego ugrupowania, więc może jest coœ na rzeczy.

Dla jasnoœci. To nie jest tak, że ci sędziowie majš reprezentować mój poglšd lub poglšd Kukiz'15.

Przecież tak powiedziałeœ.

My reprezentujemy obywateli, którzy chcš głębokich zmian w wymiarze sprawiedliwoœci.

Wiem, dokšd zmierzasz, i od razu powiem: sędziowie majš być niezawiœli, a nie opowiadać się albo nie za głębokimi zmianami w wymiarze sprawiedliwoœci.

Jeœli chodzi o orzekanie – tak. I tego nigdy nie można zmienić. To jest fundament. Natomiast KRS pełni funkcję organizacyjnš i może opiniować akty prawne dotyczšce sšdownictwa. Nasze postulaty sš znane, a wœród nich jest głęboka reforma wymiaru sprawiedliwoœci. Odbyło się spotkanie, na które przyszli kandydaci i padło pytanie, jak zapatrujš się: na zawężenie kognicji (ustalenie stanu faktycznego w danej sprawie – red.) czy też zwiększenie udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwoœci, poprzez wprowadzenie sędziów pokoju czy też ławników.

A poparcie zależało od odpowiedzi.

To było propaństwowe podejœcie. 80 proc. obywateli chce zmian w wymiarze sprawiedliwoœci. My reprezentujemy tych obywateli.

Propaństwowe podejœcie to budowa silnych instytucji, a nie wymiana kadrowa.

Zgoda. Tylko w jaki sposób można tworzyć silne instytucje? Kiedyœ widzieliœmy, jak posłowie PO lgnęli do prezesa Rzeplińskiego.

A teraz widzimy, jak sędziowie lgnš do przewodniczšcego Piotrowicza.

Czyli nic się nie zmieniło.

Nic się nie zmieniło, a wy to poparliœcie i chcecie być dalej antysystemowcami.

Będę jednak obalał tę tezę. My jako jedyni mieliœmy innš propozycję w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie TK byliby wybierani przez dwie trzecie Sejmu. Większoœć się jednak na to nie zgodziła, bo to wymagałoby konsensusu i trudno byłoby partiom budować konflikt wokół TK czy KRS. Nasz głos jest słyszalny. Natomiast gdy jest opcja: albo nie wybierzemy KRS i doprowadzimy do anarchii, albo będziemy działać, to idziemy tš drugš œcieżkš.

Szczerze mówišc, obawiałem się tego wywiadu.

Dlaczego?

Bo bałem się, że nie będziesz odpowiadał na pytania, tylko będziesz się modlił.

Nauczyłem się, że warto milczeć. Czasem milczenie jest więcej warte niż słowa.

A tobie umożliwiło wejœcie do œwiata memów. Stałeœ się znany jako poseł, który w studiu telewizyjnym nie odpowiada na pytania, tylko się modli.

To nie było pytanie. W tym czasie była akcja „Różaniec do granic". Ona odbiła się szerokim echem w całej Europie. Z jednej strony ludzie się cieszyli, ale były też straszne reakcje na tę akcję. Potworna fala hejtu.

Nie ma obecnie społecznego zjawiska, na które by się nie wylała fala hejtu. Rozumiem, że to może dotknšć, ale „Różaniec do granic" nie był tu jakoœ szczególnie wyróżniony.

Skoro tak wiele nacisku kładzie się na tolerancję wobec orientacji seksualnych czy innych zjawisk, to dlaczego jest tak mało tolerancji religijnej. Kiedy zobaczyłem, że sš ludzie, których oburza, że inni się modlš, to naprawdę byłem zszokowany. W Europie nikogo nie oburza, że muzułmanie się modlš, ale kiedy czyniš to chrzeœcijanie, to już jest problem.

A w Polsce kogoœ oburza, że chrzeœcijanie się modlš? Bo naprawdę poza marginalnymi trollami nie spotkałem się z tym zjawiskiem.

W brytyjskiej prasie pisano o kontrowersyjnej akcji w Polsce. PóŸniej taka retoryka szła w œwiat.

To trzeba było im wytłumaczyć, że nie ma w tym nic kontrowersyjnego.

Będšc w telewizji, stwierdziłem, że nie będę brał udziału w przekrzykiwaniu się na ten temat. Nie chcę też nikogo przekonywać, że mój punkt widzenia jest lepszy od innego. Chcę jedynie szacunku i tolerancji. Uznałem, że mojš najmocniejszš odpowiedziš będzie to, że chwilę pomodlę się w ciszy i rzeczywiœcie wtedy się modliłem. Ta cisza była bardziej słyszalna niż najgłoœniejszy krzyk.

Nikt oczywiœcie ci tego nie zabrania, ale czy naprawdę występ w telewizyjnym studiu to odpowiedni czas i miejsce na modlitwę? Jezus mówi w Biblii do faryzeuszów, by nie modlili się na pokaz.

Nie poszedłem do telewizji, żeby się modlić, zrobiłem to pod wpływem chwili. Słuchałem po prostu tego, co mówiš przedstawiciele Platformy i Nowoczesnej. Oczywiœcie potem nastała fala beki ze mnie.

Chciałem to właœnie subtelnie zasugerować.

W internecie przeczytałem masę obraŸliwych komentarzy, natomiast w œwiecie realnym reakcje były zgoła odmiennie. Niestety, pojawiły się również wiadomoœci z pogróżkami.

Niedopuszczalne, ale pytanie, czy modlitwa na żywo w studiu jest na miejscu, pozostaje zasadne.

Zwróciłem dzięki temu uwagę na ważny problem. Pokazałem, że œrodowiska, które najwięcej mówiš o tolerancji, często same nie sš tolerancyjne.

A wy jesteœcie tolerancyjni?

My, jako Kukiz'15, nie mamy jednego poglšdu w kwestiach œwiatopoglšdowych.

I nie wiecie, czy jesteœcie tolerancyjni?

Nigdy się jakoœ głębiej nie zastanawiałem nad kwestiš cudzych preferencji. Nie jest to mojš sprawš. Kwestie œwiatopoglšdowe sš zawsze sprawš zastępczš.

Nie dla tych, których dotyczš.

Problem polega na tym, że jak trzeba coœ przykryć, to wycišga się kwestie œwiatopoglšdowe. W ten sposób cynicznie wykorzystuje się tych, dla których to jest ważne. Co się zmieniło na przykład w kwestii aborcji w cišgu ostatnich 20 lat? Nic. Natomiast dzisiejsza lewica wykorzystuje to, że młodzi ludzie nie pamiętajš już, że lewica była u władzy i miała możliwoœć zmienić przepisy aborcyjne. Czy to zrobiła? Nie. A teraz cynicznie wykorzystuje młodych ludzi, i tak w kółko to się co jakiœ czas powtarza.

A zwišzki partnerskie byœ poparł?

Raczej nie. Jest to niezgodne z systemem wartoœci, który wyznaję.

Piotr Apel z twojego klubu przekonywał mnie, że może chodzić o to, by pomóc dwóm starszym paniom, które chcš się odwiedzać w szpitalu. To jest niezgodne z twoim systemem wartoœci?

I tu przechodzimy na grzšski grunt, do tego, na czym polega partnerstwo. Niestety, kiedy mówimy o zwišzkach partnerskich, to zaraz jest do tego dorabiana cała ideologia, w której aspekt ułatwień prawnych schodzi na drugi plan. Jeœli jednak ma to polegać wyłšcznie na kwestiach prawnych, to może warto się nad tym zastanowić.

A jak dotyczy dwóch facetów, to nie warto się nad tym zastanawiać?

To jest kwestia, w którš próbuje się nas wcišgnšć, bo ona zawsze budzi emocje, których moim zdaniem i tak zbyt wiele mamy w polskiej polityce.

Czemu nie dostałeœ od ABW certyfikatu dostępu do informacji niejawnych?

Tego nie wiem. Żeby mieć w komisji Amber Gold dostęp do pełnych akt, trzeba złożyć wniosek o przyznanie certyfikatu. Dostałem odmowę, bo jak napisano w uzasadnieniu, mogłem być przedmiotem zainteresowania obcego wywiadu.

Brzmi naprawdę nieŸle.

Brzmi nieŸle, ale dla mnie to mało wygodna sytuacja, ponieważ nie znam uzasadnienia tej decyzji. Rzuca się cień podejrzenia, ale nie wiadomo konkretnie, o co chodzi. Trochę jak w „Procesie" Kafki, jest pan winny, ale nie powiemy panu czego. Dla mnie najważniejsze jest to, że napisano „przedmiotem", a nie „podmiotem", bo to zasadnicza różnica.

To może zastanówmy się, o co chodzi. Co ty robiłeœ wczeœniej?

Nim wszedłem do Sejmu, byłem aplikantem radcowskim, współpracowałem ze Zwišzkiem Firm Pożyczkowych, Rejestrem Firm Pożyczkowych oraz kilkoma kancelariami radcowskimi. Brałem udział w konsultacjach odnoœnie do ustawy o kredycie konsumenckim, miałem zatem wiele okazji, aby przysporzyć sobie wrogów.

To chyba lepiej musisz poszperać w pamięci, bo zwykły radca nie miałby takich problemów.

Na podstawie tej odmowy można mi zarzucić wszystko. Ja w zasadzie nie mam jak się bronić. Nie wiem, jaki tam był zarzut. Znam paragraf, ale nie jego uzasadnienie. Być może byłem dla kogoœ niewygodny. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że nadal jestem w Kukiz'15. To znaczy, że w tym uzasadnieniu nie może być nic strasznego. Mamy posła Rzymkowskiego, który ma dostęp i gdyby było coœ na rzeczy, to rozumiem, że klub by się ze mnš pożegnał. Skoro jestem, to widocznie nie ma tam nic bulwersujšcego. Mogę dalej normalnie pracować.

Nie tak normalnie, bo nie mogłeœ pracować w komisji Amber Gold.

A to akurat błogosławieństwo. Jak widzę, ile tomów akt musi teraz wertować poseł Rzymkowski... Nie wiem, czybym dał radę to wszystko ogarnšć.

Dużo się modlisz, a tak mało masz wiary w siebie.

Faktycznie, wiara czyni cuda, więc może powinienem się modlić więcej.

— rozmawiał Piotr Witwicki,

dziennikarz Polsat News

Paweł Grabowski (ur. 1986) jest radcš prawnym, posłem Kukiz'15. Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Wrocławskim