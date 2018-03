Tajemnicza śmierć rosyjskiego urzędnika

Były minister prasy Rosji miał zostać zabity na polecenie oligarchy zaprzyjaŸnionego z Putinem.

Michaiła Lesina zatłukli pałkami na œmierć oficerowie rosyjskiego kontrwywiadu FSB dorabiajšcy u jednego z miliarderów, twierdzi amerykański BuzzFeed, powołujšc się na raport, jaki ostatnio otrzymała FBI.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oligarcha podobno kazał tylko pobić Lesina, ale wykonawcy – być może pod wpływem alkoholu – przesadzili i zabili go. Amerykańskie wydanie nie podaje nazwiska miliardera ani powodów, dla których miałby płacić za pobicie byłego ministra.

Lesina znaleziono martwego rano 5 listopada 2015 roku w waszyngtońskim hotelu Dupont Circle.

Na poczštku rzšdów obecnego prezydenta Lesin jako minister prasy pacyfikował niezależne media, doprowadzajšc do zniszczenia holdingu Media Most oraz przejęcia przez Gazprom telewizji NTV. W uznaniu zasług został doradcš prezydenta, ale kolejny lokator Kremla Dmitrij Miedwiediew zdymisjonował go w 2009 roku za „systematyczne naruszanie dyscypliny pracy". Decyzja została przyjęta z ulgš przez nienawidzšcych go rosyjskich dziennikarzy, choć nikt nie znał jej przyczyn.

Po wyrzuceniu z Kremla Lesin został doradcš miliardera Jurija Kowalczuka, szefa Banku Rossija i przyjaciela Władimira Putina. Teraz BuzzFeed twierdzi, że oligarcha, który kazał pobić byłego ministra, jest „bliski prezydentowi Putinowi".

W paŸdzierniku 2016 roku prokuratura Waszyngtonu uznała, że przyczynš œmierci Lesina był „nieszczęœliwy wypadek", a dodatkowš – „ostre zatrucie alkoholowe". Były minister miał być nieprzerwanie pijany przez dwa dni. Prokuratorzy nie komentowali jednak wczeœniejszego orzeczenia waszyngtońskiej policji, która na ciele denata znalazła „œlady uderzeń tępym narzędziem w głowę, a także w szyję, tułów oraz dolne i górne kończyny". Pozostajšcy w Moskwie znajomi Lesina twierdzili, że po pijanemu upadł on w pokoju hotelowym i uderzył głowš w taboret.

– Mogę powiedzieć, że w Biurze nie ma ani jednego człowieka, który by wierzył, że ten mężczyzna po prostu upił się, upadł i umarł. Wszyscy sš przekonani, że został zlikwidowany, a stał za tym Putin albo Kreml – mówił BuzzFeedowi jeszcze latem ubiegłego roku jeden z oficerów FBI.

Według agentów FBI Lesin przyleciał w swš ostatniš podróż do USA za pienišdze amerykańskiego departamentu sprawiedliwoœci. W Waszyngtonie miał odpowiedzieć na pytania o działalnoœci Russia Today, w której powstaniu współuczestniczył. Jego najstarsza córka Jekaterina jest obecnie szefowš amerykańskiego biura tej propagandowej telewizji Kremla.

BuzzFeed cytuje znajdujšcy się w FBI raport na temat œmierci Lesina, przygotowany przez byłego brytyjskiego agenta Christophera Steela, który sławę zdobył swym „rosyjskim dossier" – o tym, jak Rosja wspierała Trumpa. Ale poza Brytyjczykiem trzech oficerów FBI niezależnie od siebie również przygotowało dokumenty o tym, że były rosyjski minister mógł zostać zamordowany.