RZECZoPOLITYCE Konrad Szymański: Polska nie przyjmie dyktatu Brukseli

- Nikt rozsšdny w Brukseli nie ma cienia wštpliwoœci, że Polska nigdy nie zgodzi się na to, żeby przyjmować sztywne rekomendacje Brukseli w sprawach wewnętrznych, jakš jest reforma sprawiedliwoœci. Mam wrażenie, że wszyscy już to wiedzš - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Konrad Szymański, wiceszef MSZ.

- Mamy przez ponad dwa lata poważny klincz, ponieważ Polska nigdy nie zgodziła i nie zgodzi się na to, by ktoœ z bardzo ogólnego zapisu traktatowego wywiódł prawo do ingerowania w kształt wymiaru sprawiedliwoœci, kształt reform wymiaru sprawiedliwoœci, w państwie członkowskim. (...) Premier Morawiecki już dzisiaj odniósł sukces, ponieważ wytworzył gotowoœć po drugiej stronie stołu (...) do tego, żeby trochę bardziej urealnić oczekiwania. (...) Jesteœmy w stanie rozmawiać na temat tego, co nie dotknie istoty wymiaru sprawiedliwoœci, a pomoże wyjœć z tego impasu, który jest szkodliwy dla UE i jest niewygodny dla Polski – ocenił relacje pomiędzy Polskš a Uniš Europejskš wiceszef polskiego MSZ ds. europejskich.

- Wydaje mi się, że dziœ jesteœmy na poczštku procesu oceny tego, co się stało w polskim parlamencie. Myœlę, że polski parlament zachował się bardzo odpowiedzialnie pokazujšc, że jest w stanie oddzielić rzeczy, które dotykajš istoty reformy i sš przekroczeniem pożšdanego kształtu reformy, kompetencji UE, od tego, co – być może – by wyjaœniło, uszczegółowiło, skorygowało pewne nieporozumienie dotyczšce tego, jaka jest natura wymiaru sprawiedliwoœci – dodał.

- Nikt w Polsce i polskim parlamencie nigdy nie sugerował, że sensem reformy jest ograniczenie niezależnoœci sšdownictwa, czy też ograniczenie praworzšdnoœci. Jeżeli można jš sformułować jeszcze raz, lepiej, to dlaczego nie? – ocenił.

- Myœlę, że wszyscy dobrze wiedzš, że Polska nie jest w stanie przyjšć jakiegokolwiek dyktatu Brukseli w tej sprawie, ponieważ to jest nasza sprawa jak organizujemy wymiar sprawiedliwoœci. Natomiast jesteœmy gotowi do rzeczowej rozmowy o tym, w jaki sposób ukształtować te przepisy tak, aby nie budziły cienia wštpliwoœci, że nie chodzi w nich o ograniczenie niezależnoœci sšdów. (...) Nikt rozsšdny w Brukseli nie ma cienia wštpliwoœci, że Polska nigdy nie zgodzi się na to, żeby przyjmować sztywne rekomendacje Brukseli w sprawach wewnętrznych, jakš jest reforma sprawiedliwoœci. Mam wrażenie, że wszyscy już to wiedzš – podkreœlił.

Szymański ocenił, że konflikt UE z Polskš nie będzie krytykowany przez Niemcy. - Kanclerz Merkel nigdy nie sugerowała, że Niemcy chciałyby odgrywać jakšœ ponadprzeciętnš, zbyt aktywnš rolę w tej sprawie. (...) Ta sprawa jest w rękach Komisji Europejskiej, i tak długo jak jest w rękach Komisji, tak długo Berlin nie chce się wypowiadać w sposób zbyt ofensywny. (...) Ten problem jest szkodliwy dla UE. (...) Berlin to z całš pewnoœciš dostrzega. (...) Bez Polski nie da się przeprowadzić reformy, sanacji Unii Europejskiej i myœlę, że Berlin to wie – podkreœlił minister.

Goœć naszego programu stwierdził, że napięcie pomiędzy Polskš a UE w kontekœcie praworzšdnoœci, i w perspektywie przyszłego budżetu UE ma charakter czysto publicystyczny. - W budżecie sš dużo poważniejsze kwestie do załatwienia. Bez Polski tych kwestii nie da się zrobić. W tym sensie, ograniczenie pola konfliktu jest rzeczš sensownš. My dzisiaj musimy być gotowi do przeprowadzenia trudnych negocjacji (budżetowych – red.), nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu. (...) Byłoby lepiej, żeby na unijnym stole było jak najmniej elementów kolizyjnych, ponieważ jeżeli będzie tych elementów więcej, to nie uda się tego zrobić na czas – podkreœlił.