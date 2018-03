Białoruś: Rocznica uzyskania niepodległości i aresztowania

Funkcjonariusze OMONu zatrzymali kilkudziesięciu protestujšcych w centrum Mińska.

Niezależna białoruska gazeta "Nasza Niwa" i lokalni obrońcy praw człowieka podajš, że na placu Jakuba Kołasa w Mińsku zatrzymano nawet 70 osób. Byli to uczestnicy antyrzšdowego protestu, na który władze miasta nie wydały pozwolenia. Na czele protestu miał stanšć były kandydat na prezydenta w wyborach z 2010 roku i były więzień polityczny Mikoła Statkiewicz. Do miejsca protestu nie dotarł, ponieważ został zatrzymany w niedzielę i skazany na 10 dni aresztu po zarzutem organizacji "nielegalnych protestów", które miały miejsce jeszcze w ubiegłym roku. Kilka dni temu do aresztu trafiło kilku opozycjonistów, w tym znany białoruski poeta Uładzimir Niaklajeu.

Tymczasem w centrum białoruskiej stolicy, przy Narodowym Akademickim Teatrze Wielkim Opery i Baletu, odbywa się koncert i manifestacja z okazji 100. rocznicy ogłoszenia niepodległoœci przez Białoruskš Republikę Ludowš. Białoruskie media podajš, że zebrało się tam nawet kilka tysięcy osób.

Białoruska Republika Ludowa istniała w latach 1918-1919 i została zlikwidowała przez bolszewików. Po raz pierwszy w historii rzšdów Aleksandra Łukaszenki (jest prezydentem Białorusi od 1994 roku) władze zezwoliły na przeprowadzenie imprezy upamiętniajšcej tę częœć historii Białorusi, którš wczeœniej Mińsk ignorował. Zalegalizowane przez władze imprezy opozycji odbywajš się m.in. w Brzeœciu i Grodnie.

Zgoda władz na przeprowadzenie koncertu w Mińsku podzieliła białoruskš opozycję. Większoœć opozycyjnych partii i organizacji społecznych przyjęła propozycję władz i postanowiła przeprowadzić huczne obchody 100. rocznicy uzyskania niepodległoœci. Reszta, na czele z Statkiewiczem, zapowiadała protesty.