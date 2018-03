Zakaz hodowli zwierząt futerkowych: targi prawicy o norki

Kluczowe decyzje w sprawie zakazu hodowli zwierz╣t futerkowych mog╣ zapaťŠ za zamkniŕtymi drzwiami.

Media z Torunia przestan╣ atakowaŠ PiS w sprawie norek, jeťli zakaz hodowli zostanie uchwalony z odroczeniem o wiele lat ľ z ustale˝ äRzeczpospolitej" wynika, ┐e taka oferta trafi│a na Nowogrodzk╣.

ľ Przyniˇs│ j╣ cz│owiek, ktˇry twierdzi│, ┐e zakazem interesuje siŕ tylko trochŕ, i z│o┐y│ j╣ niejako mimochodem. Jednak wziŕliťmy to na powa┐nie, bo czŕsto tego typu oferty sondowane s╣ w podobny sposˇb ľ mˇwi nam wa┐ny polityk PiS.

Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie zwierz╣t, ktˇr╣ wnieťli pos│owie PiS z entuzjastycznym poparciem prezesa Jaros│awa Kaczy˝skiego. Projekt jest doťŠ obszerny i przewiduje m.in. obowi╣zkowe czipowanie wszystkich psˇw w Polsce, zakaz trzymania tych czworonogˇw na │a˝cuchach i zmiany w funkcjonowaniu schronisk. Najwiŕksze kontrowersje budzi ca│kowity zakaz hodowli zwierz╣t futerkowych.

D│ugie vacatio legis?

Zdaniem PiS, fermy oprˇcz cierpienia zwierz╣t powoduj╣ uci╣┐liwoťŠ dla okolicznych mieszka˝cˇw. Zwolennicy hodowli odpowiadaj╣, ┐e absurdem jest zamkniŕcie bran┐y, w ktˇrej jesteťmy jednym ze ťwiatowych potentatˇw. Rocznie w Polsce zabija siŕ na skˇry 8 mln zwierz╣t, g│ˇwnie norek. PiS chce wprowadziŠ zakaz od 1 stycznia 2022 roku.

Jakie vacatio legis usatysfakcjonowa│oby hodowcˇw? Nie uda│o nam siŕ ustaliŠ, jaka propozycja pad│a na Nowogrodzkiej. Z naszych rozmˇw z osobami znaj╣cymi biznes wynika, ┐e w grŕ wchodzi│by okres co najmniej dziesiŕcioletni.

ľ Oznacza│oby to mo┐liwoťŠ powrotu do tematu po utracie w│adzy przez PiS, ktˇra przecie┐ prŕdzej czy pˇčniej nast╣pi ľ mˇwi nasz rozmˇwca.

Gra na przeczekanie

Jego zdaniem w opinii hodowcˇw PO uchodzi za partiŕ im bli┐sz╣. To za jej rz╣dˇw norka zniknŕ│a z listy gatunkˇw obcych, co u│atwi│o hodowlŕ. W ubieg│ej kadencji pos│owie PO z│o┐yli projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierz╣t podobny do tego, ktˇry forsuje dziť PiS, ale zakaz hodowli norek siŕ w nim nie znalaz│.

Czy rzeczywiťcie hodowcy chcieliby graŠ na przeczekanie? Szczepan Wˇjcik, hodowca norek i prezes Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia, mˇwi äRzeczpospolitej", ┐e o rzekomej propozycji dla kierownictwa PiS dowiaduje siŕ od nas.

ľ »aden zakaz hodowli nie wchodzi w grŕ. Nie mo┐emy ulegaŠ gročnej lewicowej ideologii, ktˇrej wyznawcy w nastŕpnej kolejnoťci zaatakuj╣ inne bran┐e rolnicze, takie jak hodowla trzody chlewnej albo drobiu ľ podkreťla. ľ Mˇj najd│u┐szy, wart kilkadziesi╣t milionˇw kredyt ko˝czy siŕ za 16 lat. W podobnej sytuacji s╣ inni hodowcy. Nawet d│ugie vacatio legis jest wykluczone.

Podzia│ w obozie PiS

Cezary Wyszy˝ski, szef fundacji Viva! walcz╣cej o zakaz, uwa┐a, ┐e z propozycj╣ dla w│adz PiS najprawdopodobniej wyszed│ przemys│ futerkowy. ľ Jednak nie mo┐na wykluczyŠ, ┐e wycofaŠ chce siŕ sam Toru˝, widz╣c, ┐e w obliczu determinacji PiS jest to ťlepa uliczka ľ spekuluje. ľ A obecnie poparcie o. Tadeusza Rydzyka dla przemys│u futrzarskiego jest ewidentne.

Zauwa┐a, ┐e na antenach Radia Maryja i telewizji Trwam czŕstym goťciem jest Szczepan Wˇjcik, gdzie jego wizyty potrafi╣ trwaŠ nawet godzinŕ. Pod koniec stycznia wyemitowano z kolei program interwencyjny äPo stronie prawdy" pod has│em äNie dla zamkniŕcia bran┐y futerkowej".

Jednak media z Torunia nie s╣ jedynymi, ktˇre ostro atakuj╣ pomys│ zamkniŕcia ferm. Publicyťci äDo Rzeczy" úukasz Warzecha i Rafa│ Ziemkiewicz pisz╣ o ägospodarczej Targowicy", a äSuper Express" projekt PiS nazywa äszalonym". Zakaz mocno popiera za to äGazeta Polska".

Podobnie podzielone opinie s╣ w Klubie PiS. Z odpowiedzi na interpelacje poselskie wynika, ┐e zakazowi sprzeciwia siŕ choŠby minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W g│osowaniu ma nie byŠ dyscypliny klubowej, jednak zakaz poprze te┐ du┐a cz໩ pos│ˇw opozycji. A wkrˇtce prace mog╣ wejťŠ w decyduj╣c╣ fazŕ. Na pocz╣tku marca napisaliťmy, ┐e marsza│ek Sejmu Marek Kuchci˝ski skierowa│ projekt do Komisji Ustawodawczej, zwanej sejmow╣ niszczark╣. Po naszej publikacji komisja jednak b│yskawicznie pozytywnie zaopiniowa│a projekt i mog╣ ju┐ ruszyŠ prace merytoryczne.

Jak to siŕ sko˝czy? Pawe│ Suski z PO, szef Parlamentarnego Zespo│u Przyjaciˇ│ Zwierz╣t, uwa┐a, ┐e niezale┐nie od ofert sp│ywaj╣cych na Nowogrodzk╣, vacatio legis zostanie przed│u┐one. ľ Zakazanie hodowli w krˇtkim czasie by│oby trudne z powodu kredytˇw, ťrodkˇw unijnych i cyklˇw rozliczeniowych ľ uzasadnia.

