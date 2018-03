RZECZoPOLITYCE: Róża Thun: Wyroki polskich sądów mogą być nieuznawane

- Może dojœć do tego w najbliższym czasie – i to jest sytuacja niezwykle poważna - że wyroki polskich sšdów będš nie uznawane - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Róża Thun, europosłanka PO.

Róża Thun wypowiedziała się na temat polskiego sšdownictwa i polityki Komisji Europejskiej wobec Polski. - Komisja Europejska ma dużo cierpliwoœci (do Polski - red.), ale boje się że traci nadzieję. (...) To, co się może najgorszego nam Polakom zdarzyć, jest to, że przestaniemy być interesujšcy – powiedziała.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pytana o tak zwanš "Białš Księgę" wysłanš przez polski MSZ, powiedziała że to jest kolejna rzecz oœmieszajšca rzšd. - KE znakomicie wie jak wyglšda praworzšdnoœć w innych państwach i nie potrzebuje do tego pouczeń z MSZ-u – dodała.

Thun oceniła inicjatywę instytucji europejskich i ostatniš wizytę Angeli Merkel w Polsce. - Jeżeli KE, PE, Rada UE (...) zajmujš się jeszcze tym tematem, to tylko po to, żeby praworzšdnoœci Polski dopomóc. To jest dla Polski. (...) Po to też pani Merkel przyjechała – powiedziała.

- Chodzi o to, żeby Polacy w dalszym cišgu byli obywatelami UE, a nie wylatywali z UE i wpadali w łapy Putina. My jesteœmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji – dodała.

Następnie Thun skomentowała respektowanie polskiego sšdownictwa w sšdach europejskich. - Może dojœć do tego w najbliższym czasie – i to jest sytuacja niezwykle poważna - że wyroki polskich sšdów będš nie uznawane – oceniła.

Pytana czym może skończyć się spór pomiędzy KE a Polskš, odpowiedziała że Polska powinna współdziałać z instytucjami europejskimi i aktywnie tworzyć prawo europejskie. - Nasza siła leży w tym, że jesteœmy jednym z najsilniejszych krajów UE. (...) Siła UE jest siłš Polski i vice versa – podkreœliła.

- My powinniœmy być krajem mocno współrzšdzšcym w UE. (...) Niemcy chcš, żeby doszło do nowej współpracy pomiędzy Polskš a Niemcami – zaznaczyła Róża Thun.