RZECZoPOLITYCE Ryszard Czarnecki: Jestem na czarnej liście Putina

- Jestem na czarnej liœcie Putina, już od kilku lat. (...) Mam zakaz wjazdu do Rosji. Na tych mistrzostwach (mundial 2018 – red.) nie będę, żałuję bardzo - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Ryszard Czarnecki, europoseł PiS.

Czarnecki wypowiedział się na temat ewentualnego bojkotu mundialu w Rosji przez polskie œrodowisko polityczne. - Częœć polityków rzšdzšcych już zadeklarowała, że na inauguracje World Cup 2018 nie pojedzie.

Polityk wypowiedział się na temat sankcji wobec Rosji i ewentualnej ochłody stosunków UE z Rosjš. - Sankcje przyniosły bardzo poważny efekt ekonomiczny. Stšd coraz większy bunt w społeczeństwie rosyjskim, (...) zwłaszcza w klasie œredniej, która przyzwyczaiła się do życia trochę lepszego niż kiedyœ. (...) Nie mogš kupić towarów zachodnich, do których się przyzwyczaili. Myœlę, że to na dłuższš metę osłabia pozycję Putina w Moskwie – dodał.

Następnie Czarnecki wypowiedział się na temat sporu pomiędzy Komisjš Europejskš a Polskš. Ocenił, że ten konflikt nie spowoduje kar i sankcji dla Polski - KE wystosowała odpowiedŸ, zanim przeczytała "Białš Księgę" – ocenił.

- W tej chwili uważam, że główne państwa decydujšce w UE, typu Niemcy, Francja, modlš się o gest z polskiej strony, żeby "stara unia" mogła wyjœć z twarzš. (...) Nie powinniœmy ustšpić w sprawie migrantów, nie powinniœmy ustšpić w sprawach samorzšdnoœci. Natomiast już w zasadzie zmierza w stronę kompromisu, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieskš – zaznaczył.

Pytany o rzšdy Mateusza Morawieckiego, odpowiedział że bardzo dobrze ocenia politykę premiera. - Poczekajmy jak minš dwa lata Mateusza Morawieckiego jako prezesa Rady Ministrów. Uważam, że jest w trudnej sytuacji, ale dobrze sobie radzi – podkreœlił.