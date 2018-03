Paweł Kukiz: Postawa sędzi Gersdorf jest antypaństwowa

- Postępowanie pani prezes Gersdorf jest postępowaniem antypaństwowym (...) powoduje stan taki, który jest niebezpieczny dla państwa - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

Kukiz wypowiedział się na temat wyboru przedstawicielstwa sędziów do KRS. - Kukiz'15 wskazywał sędziów do KRS. Sš to sędziowie wskazani również przez grupy zwišzane z Jurkiem Jachimkiem, czyli obywateli pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwoœci. Tymi kandydatami zajmowała się grupa prawników ruchu Kukiz'15. (...) To sš przedstawiciele w KRS, którzy popierajš sšdy zależne od obywateli, a nie sšdy, które się same spoœród siebie wybierajš – powiedział.

- Spotykaliœmy się z tymi kandydatami, którzy zostali zaproponowani przez prawników (...) Kukiz'15. (...) To sš osoby bliskie instytucji sędziów pokoju, i bliskie Instytucji Sędziów Ławników. To sš osoby, które optujš za takš reformš sšdownictwa, która będzie polegała na zrealizowaniu Konstytucji i kontroli obywatelskiej nad sšdami – dodał.

Paweł Kukiz skomentował doniesienia jakoby ugrupowanie Kukiz'15 miało zawrzeć nieformalny "deal" z PiS-em w sprawie wybrania sędziów do KRS. Polityk stwierdził, że takie porównania sš niezręczne, ponieważ jego ugrupowanie polityczne chce oddać sšdy pod kontrole obywateli. - Jesteœmy - w przyszłoœci - zwolennikami wyborów sędziów KRS-u w wyborach powszechnych. (...) Druga sprawa: sędziowie pokoju to jest też konieczny warunek przy reformie sšdownictwa oraz instytucja ławników – to jest nasz plan docelowy – oznajmił.

- Mówię od lat, że ta Konstytucja jest fatalna. Nie bronię tutaj PiS. To jest Konstytucja taka, która partii władzy daję możliwoœć sprawowania władzy autorytarnej – powiedział.

Następnie skomentował zachowanie prof. Małgorzaty Gersdorf, która – jego zdaniem - wstrzymała pracę KRS. - Postępowanie pani prezes Gersdorf jest postępowaniem antypaństwowym dlatego, że można odnieœć wrażenie, że celowo powoduje stan taki, który jest niebezpieczny dla państwa, jest stanem patowym. Rezygnujšc z przewodniczenia KRS-owi i jednoczeœnie nie zwołujšc posiedzenia KRS-u, po to by KRS mógł wybrać prezydium, wprowadza sytuację patowš. (...) W mojej opinii jest to postępowanie, które nie służy Polsce – zaznaczył.

Pytany o Ustawę o IPN i wštki dotyczšce Ukrainy w ustawie, Kukiz stwierdził że nie jest przekonany czy zapis o nacjonalistach i banderowcach powinien być użyty w tej formie. - Wrzucanie do jednego worka wszystkich nacjonalistów ukraińskich może być krzywdzšce, dlatego że również mamy do czynienia z nacjonalistami polskimi, którzy by muchy nie skrzywdzili. Podobnie jak niektórzy nacjonaliœci ukraińscy ostrzegali Polaków przed rzeziš (wołyńskš – red.) - powiedział.