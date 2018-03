Powyborczy kac w Rosji

Putin odniósł największe zwycięstwo, ale Rosjanie nie mogš doliczyć się wyborców.

– Podane oficjalnie liczby głosujšcych wywołujš pewne wštpliwoœci – powiedział „Rzeczpospolitej" szef niezależnego oœrodka socjologicznego Lew Gudkow.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Według Centralnej Komisji Wyborczej urzędujšcy prezydent bezapelacyjnie zwyciężył i było to jego największe, dotychczasowe zwycięstwo wyborcze. W niedzielnych wyborach wzięło udział 67,89 proc. Więcej Rosjan głosowało jedynie w 1996 roku, gdy w pojedynku prezydenta Borysa Jelcyna i lidera komunistów Giennadija Ziuganowa rozstrzygały się losy kraju.

Irański wyjštek

Ale nagle okazało się, że nie wiadomo, ile osób było uprawnionych do głosowania. W noc wyborczš Centralna Komisja poinformowała, że to 107,23 mln, nad ranem – 108,73 mln, a w poniedziałek w południe – 108,9 mln. W cišgu 12 godzin ich liczba wzrosła o prawie 1,7 mln. W dodatku frekwencja wyborcza zaczęła gwałtownie rosnšć wraz z podliczaniem danych z kolejnych komisji i w noc wyborczš skoczyła aż o 8 proc. – Te dane sš niekompatybilne z mojš wiedzš – powiedział „Rzeczpospolitej" jeden z rosyjskich socjologów.

Sam Putin wygrał we wszystkich regionach kraju. Wszędzie drugim był kandydat komunistów Paweł Grudinin, z wyjštkiem Czukotki, gdzie wyprzedził go Władimir Żyrinowski. Jedyne miejsce na œwiecie, gdzie prezydent przegrał, znajduje się w irańskim mieœcie Raszat. W tamtejszym konsulacie Grudinin zdobył 68 proc. głosów, a prezydent – jedynie 29 proc. Nawet większoœć rosyjskich emigrantów w W. Brytanii głosowała na Putina, nie zważajšc na otrucie Siergieja Skripala.

– W tych wyborach władza musiała rozwišzać jedynie problem podwyższenia frekwencji. To miała być odpowiedŸ na wezwanie Aleksieja Nawalnego do „strajku wyborców". Przestraszywszy się bezpoœredniej konkurencji, Kreml wybrał takš zaocznš formę walki (Nawalny nie został dopuszczony na wybory – red.): wy wzywacie do bojkotu, a my zagnamy tłumy do komisji wyborczych – tłumaczy opozycyjny polityk Ilia Jaszin.

Zdumiewajšca Moskwa

Eksperci nie sš zgodni, co spowodowało taki wzrost zainteresowania wyborami: czy zmasowana propaganda kremlowska w ostatnim tygodniu przed wyborami, czy materialne zachęty w komisjach wyborczych (obfite poczęstunki, kiermasze, koncerty etc.), czy też zwykłe fałszerstwo. Jeden z działaczy opozycyjnej partii Jabłoko udowodnił w niedzielę, że można było pobrać więcej niż jedno zaœwiadczenie do głosowania poza miejscem zamieszkania i dwukrotnie głosował w Moskwie. W odpowiedzi CKW zagroził podaniem polityka do sšdu, ale nie zainteresował się procedurš wydawania zaœwiadczeń.

– Gdyby przyrost frekwencji był zjawiskiem normalnym, to według naszych badań powinna wzrosnšć liczba głosów oddanych na innych kandydatów, czyli nie za Putina. Z punktu widzenia socjologa zwiększenie frekwencji i jednoczeœnie liczby głosów na Putina jest niezrozumiałe – mówi Gudkow.

Szczególne zdumienie wywołał niebywały wzrost liczby głosów oddanych na prezydenta w Moskwie i Petersburgu (powyżej œredniej krajowej). Oba miasta były głównymi centrami protestu przeciw Putinowi po poprzednich wyborach w 2012 roku. Jednak misja obserwatorów OBWE nie znalazła większych naruszeń w dzień głosowania. Odnotowano jedynie „ograniczenie wolnoœci słowa" w okresie kampanii wyborczej. Za to niezależna organizacja Gołos zajmujšca się nadzorowaniem wyborów stwierdziła, że największa iloœć fałszerstw wyborczych miała miejsce właœnie w Petersburgu, Moskwie oraz Kraju Krasnodarskim. Przy czym skala fałszerstw była podobna jak w 2012 roku (kiedy to wywołała rozruchy).

Jednak nikt z obecnych konkurentów prezydenta oficjalnie nie podważył uczciwoœci wyborów.

Rok 2030

– Tzw. opozycyjni kandydaci zostali tak dobrani przez administrację prezydenta, by zniwelować jakiekolwiek ryzyko. Nikt z nich nawet nie udawał, że naprawdę próbuje konkurować z Putinem – uważa Jaszin.

– Wybory pokazały zanikanie klasy œredniej i jej postępujšcš izolację w społeczeństwie. Putin ma teraz do czynienia głównie z paternalistyczno nastawionš i rozdrobnionš masš wyborców. W takich warunkach jego system władzy może trwać długo – nie jest zagrożony z powodu braku przywódców, gotowych stanšć na czele protestów – uważa petersburski ekspert Nikołaj Mironow.

Wszyscy sš zgodni, że niedziela dała Putinowi upragnionš legitymizację do dalszego sprawowania władzy. – Te rekordowe rezultaty to bez dwóch zdań carte blanche (od społeczeństwa – red.) na czwartš kadencję – podsumowuje Mironow.

„Nie chcę tu siedzieć do 100 lat" – powiedział uspokajajšco Putin pytany po wyborach, czy wystartuje na prezydenta również w 2030 roku. Š?

Gospodarcze skutki wygranej Putina >A26