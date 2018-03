Facebook otworzył Trumpowi drogę do władzy

Dane 50 mln Amerykanów wykradzione z mediów społecznoœciowych pozwoliły miliarderowi rozpoznać preferencje wyborców. W skandalu mogła maczać palce Rosja.

W poniedziałek akcje portalu społecznoœciowego założonego przez Marka Zuckerberga traciły blisko 5 proc. wartoœci, bo inwestorzy uznali, że nie da się łatwo zabezpieczyć go przed kolejnymi atakami.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak ujawnił „New York Times" i londyński „Observer", Facebook stał się narzędziem w walce politycznej, bez którego zapewne Donald Trump nie byłby dziœ prezydentem. Jeszcze w 2013 r. kontrowersyjny brytyjski przedsiębiorca Alexander Nix, który starał się zarobić na analizie danych o wyborcach, spotkał się z jednym z liderów amerykańskiej populistycznej prawicy Stevem Bannonem, póŸniejszym doradcš Białego Domu. Pierwszy miał pomysł, jak wykorzystać media społecznoœciowe w walce wyborczej, drugi – kto miałby na tym zwycięstwie skorzystać. Całoœć przedsięwzięcia był gotów sfinansować ultrakonserwatywny miliarder Robert Mercer.

W przeciwieństwie do tradycyjnych firm analitycznych opierajšcych prognozy na ankietach wœród wyborców, Nix uznał, że skuteczniejsze mogš okazać się dane, jakie Amerykanie pozostawiajš w mediach społecznoœciowych. Pracujšcy w USA, rosyjski naukowiec Aleksandr Kogan zbudował dla niego program badawczy, który na podstawie preferencji w Facebooku, deklarowanych tu znajomych, odwiedzanych stron, ale także rozsyłanej, darmowej ankiety pozwalał doœć precyzyjnie okreœlić portret psychologiczny użytkownika i jego sympatie wyborcze. Zbieraniem takich danych zajęła się spółka Nixa – Cambridge Analytica.

Nowy mechanizm został wykorzystany w referendum przed Brexitem – œledztwo w tej sprawie prowadzi już Izba Gmin. Ale od poczštku dla brytyjskiego przedsiębiorcy, a także Bannona i Mercera celem były wybory prezydenckie 2016 r. Chodziło najpierw o wsparcie senatora z Texasu Teda Cruza, faworyta prawego skrzydła Partii Republikańskiej. Dopiero póŸniej zdobyte dane przekazano sztabowi Trumpa.

Pod pozorem działalnoœci naukowej Kogana, Cambridge Analytica uzyskała od Facebooka dane o 50 mln Amerykanów, z czego tylko 270 tys. wydało na to zgodę. W przypadku 30 mln kont spółka Nixa przyporzšdkowała opracowany portret psychologiczny do konkretnej osoby z adresem zamieszkania. Niezależnie od tego uzyskane dane okazały się znakomitym Ÿródłem okreœlenia oczekiwań amerykańskich wyborców, bez czego Trump nie mógłby poprowadzić tak skutecznej kampanii wyborczej.

Specjalny prokurator Robert Mueller, który bada powišzania sztabu wyborczego Trumpa z Kremlem, objšł œledztwem także Cambridge Analytica. Nie chodzi tylko o obecnoœć w firmie Kogana. Latem 2016 r. Nix zwrócił się do założyciela WikiLeaks Juliana Assange'a o dane ze skrzynek mailowych sztabu Hillary Clinton, do których wdarli się rosyjscy hackerzy.

W poniedziałek Facebook zablokował dostęp do swojej platformy dla Nixa i Cambridge Analytica. Firma Zuckerberga uznała też, że padła ofiarš wielkiego oszustwa.

I rzeczywiœcie, uzyskane dane zostały przekazane w celach badań naukowych, co okazało się nieprawdš. Jednak łatwoœć, z jakš spółka Zuckerberga udostępniła informacje o użytkownikach, którzy na to nie wydali zgody a także fakt, że nigdy nie sprawdziła, do czego te dane mogły posłużyć, budzi w Waszyngtonie zdumienie. Adam Schiff, najwyższy rangš Demokrata zasiadajšcy w komisji ds. wywiadu Izby reprezentantów, zażšdał, aby 33-letni założyciel Facebooka osobiœcie stawił się w Kongresie i wytłumaczył, dlaczego do tej pory nie zabezpieczył danych powierzonych mu przez użytkowników mediów społecznoœciowych. Okazuje się także, że wbrew składanym zapewnieniom, Cambridge Analytica dotšd nie zniszczyła otrzymanych danych.

Przeciek to kolejny obszar zainteresowania Roberta Mullera, którego œledztwo nabiera zupełnie niezwykłych rozmiarów. I najwyraŸniej coraz bardziej przeraża samego Trumpa. Na kilka dni przed datš umożliwiajšcš przejœcie na emeryturę, prezydent doprowadził do zdymisjonowania zastępcy szefa FBI Andrew McCabe. O tak drastycznym kroku miały zdecydować zeznania, jakie złożył McCabe przed komisjš Muellera, które obcišżajš prezydenta. W trakcie weekendu Trump po raz pierwszy zaatakował specjalnego prokuratora, zarzucajšc mu stronniczoœć i zatrudnianie wyłšcznie osób zwišzanych z Partiš Demokratycznš. W poniedziałek napisał jakby w desperacji: „To jest absolutnie polowanie na czarownice z konfliktem interesów na wielkš skalę! Czołowi republikanie zaczynajš się obawiać, że prezydent będzie chciał zwolnić Muellera.

– Jeœli to zrobi, będzie to koniec jego prezydentury, bo żyjemy w państwie prawa – ostrzegł Lindsey Graham, czołowy republikański senator.