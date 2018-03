Sawczenko: Wojskowi gotowi do udziału w przewrocie

Nadia Sawczenko, którš niedawno oskarżono o planowanie zamachu w parlamencie, twierdzi, że częœć armii chce obalenia władz w Kijowie.

Odznaczona tytułem Bohatera Ukrainy i Deputowana Rady Najwyższej Nadia Sawczenko w rozmowie z ukraińskim portalem strana.ua powiedziała, że rewolucja 2014 roku nie zmieniła życia Ukraińców na lepsze. - Rewolucja godnoœci powinna była umożliwić godne życia, ale tak się nie stało - powiedziała Sawczenko. Mówišc o wojnie na wschodzie kraju stwierdziła, że tak samo jak prorosyjscy separatyœci w Donbasie, nie lubi władz w Kijowie.

- DRL (red. samozwańcza Doniecka Republika Ludowa) i Zacharczenko (lider donieckich separatystów) - to Ukraińcy. Zawsze tak mówiłam i będę mówiła. Urodzili się na Ukrainie. Nie lubiš obecnie rzšdzšcych, my też ich nie lubimy. Nie lubiliœmy poprzednich władz, oni ich też nie lubili. Problem jest głębszy w rozumieniu lub nierozumieniu jakichœ wartoœci, ale zwykli ludzie majš te same wartoœci. Chcš spokojnie żyć i rozwijać się - uważa deputowana.

Zapowiedziała, że opowie "całš prawdę", jeżeli zostanie publicznie przesłuchana przy pomocy wariografu. W ten sposób odniosła się do zarzutów generalnego prokuratora Jurija Łucenki, który kilka dni temu oskarżył Sawczenko o planowanie zamachu w budynku parlamentu. Łucenko zwrócił się do Rady Najwyższej z wnioskiem o uchylenie immunitetu, co umożliwiłoby zatrzymanie deputowanej. Ukraiński parlament na razie nie podjšł decyzji w tej sprawie.

- Jeżeli tego nie zrobiš (chodzi o publiczne przesłuchanie - red.), opowiem wszystko dziennikarzom. Jeżeli do tego czasu zdšżš mnie zabić, sš jeszcze ludzie, którzy znajš prawdę. I to oni wtedy będš mówić - powiedziała Sawczenko.

Gdy dziennikarz zapytał, "czy wielu wojskowych jest gotowych do udziału w przewrocie?", odpowiedziała, że więcej niż wystarczajšco. Kapitan Sawczenko, która przez dziesięć lat służyła w Siłach Zbrojnych Ukrainy stwierdziła, że zna "połowę armii" i że o jej służbie w wojsku "opowiadajš legendy".

- Wojskowi to ludzie czynu. Oni mało mówiš, opowiadajš sporo dowcipów i w tym jest ich siła. Często sš tępi i wykonujš rozkazy, ale majš swoje granice - mówi.