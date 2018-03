Wybory w Rosji: Putin zwycięski, ale osłabiony frekwencją

Kolejna, już czwarta kadencja wygrana przez prezydenta.

W niedzielnym głosowaniu w Rosji najważniejsza była frekwencja. Oficjalnie w wyborach wzięło udział prawie 60 proc. wyborców.

Według czšstkowych wyników, podanych przez Centralnš Komisję Wyborczš po przeliczeniu 95 proc. protokołów z obwodowych komisji, na Władimira Putina zagłosowało 76,65 proc. Rosjan.

Na drugim miejscu plasuje się kandydat komunistów Paweł Grudinin, który uzyskał poparcie 11,92 proc. głosujšcych. Trzeci jest populista Władimir Żyrinowski - 5,77 proc.

Obserwatorzy informujš, że w wielu miejscach frekwencja nie sięgnęła nawet 50 proc., a w niektórych rejonach Czeczenii do urn poszła tylko jedna pišta uprawnionych. Jeœli to się potwierdzi w całej Rosji, to Władimir Putin wyjdzie z wyborów osłabiony. – Dwa lata temu frekwencja w wyborach gubernatorów spadła do 16 proc. Oznaczałoby to powolnš delegitymizację całego systemu – powiedział „Rzeczpospolitej" ukraiński analityk Ołeksyj Melnyk.

– Po wykluczeniu Aleksieja Nawalnego wyborów w Rosji nie można uznać za demokratyczne – powiedział „Rzeczpospolitej" polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Od poniedziałku rosyjski prezydent zacznie prowadzić politykę w swej kolejnej, czwartej kadencji, naznaczonš narastajšcš konfrontacjš z Zachodem, w tym z Polskš. Stosunki między naszymi krajami zamarły w 2014 roku i do dziœ pozostajš lodowate.

Ale w ostatnich tygodniach – pomimo wojny na Ukrainie i zamachu w W. Brytanii – pojawiła się znów wymiana kulturalna, o dziwo, roœnie też wymiana handlowa. I to wbrew sankcjom unijnym nałożonym na Rosję i odwetowym działaniom rosyjskim, jakie uderzyły mocno w Polskę.

W 2015 r. nasz eksport do Rosji, wart 5,1 mld euro, znalazł się na poziomie z poczštku dekady. Zmalał także import. W 2017 r. handel nieco się ożywił. Eksport wzrósł do 6,2 mld euro, ale i tak miał zaledwie 3-procentowy udział w całoœci zagranicznej sprzedaży polskich towarów (w 2014 r. było to 4,2 proc.). Wcišż zamknięty dla polskich producentów jest m.in. rosyjski rynek mięsa, na który przed embargiem trafiało do jednej dziesištej naszego eksportu. – Nie widać żadnych znaków, by to się miało zmienić – mówi Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Szansš może być zauważalne od ub. roku ożywienie w rosyjskiej gospodarce. Według analiz Euler Hermes rosyjski PKB miałby wzrosnšć w 2018 r. o 1,9 proc. r./r. Zarazem wcišż istniejš czynniki mogšce mu zaszkodzić: słaboœć systemu finansowego, perspektywa zaostrzenia sankcji przez UE i USA czy ogólna niepewnoœć geopolityczna.

Według Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan, stosunki gospodarcze z Rosjš sš pochodnš polityki. Rosja to niestabilny rynek. – Ryzyko współpracy z rosyjskimi partnerami niebotycznie roœnie, jeœli pojawiajš się konflikty – twierdzi Starczewska-Krzysztoszek.