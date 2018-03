RZECZoPOLITYCE Juliusz Braun: Marzec '68 uświadomił nam, że prasa kłamie

- Myœlę, że to jest taki moment, kiedy nagle w dużej częœci młodej inteligencji, czy przyszłej młodej inteligencji narosła œwiadomoœć, że prasa kłamie, że to jest system oparty na kłamstwie. I nie przypadkiem tak wiele osób zaangażowanych w marcu'68 (...) było zaangażowanych w okresie, czy pierwszej Solidarnoœci, czy w ogóle w działalnoœci opozycyjnej - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były prezes TVP, uczestnik wydarzeń marcowych w 1968 r.

Braun wypowiedział się na temat rocznicy wydarzeń z marca'68. - Rzeczywiœcie o marcu wcišż - chyba - mamy fragmentarycznš wiedzę, bo jest doœć powszechna, utrwalona społecznie wiedza o akcji antysemickiej pod patronatem Gomułki. To jest taki utrwalony dramat. Byłem wtedy studentem, mieszkałem w akademiku, i to był taki moment, który dla bardzo wielu studentów – którzy nie byli szczególnie zaangażowani w działalnoœć opozycyjnš, to wtedy nie było szeroka – moment przebudzenia. Dzisiaj się mówi, że 1968 r. jest końcem okresu "małej stabilizacji". To był ten moment, kiedy studenci - chociażby ci mieszkajšcy w akademiku, pochodzšcy z niedużych miast – nagle zderzyli się z kłamstwem. (...) Nagle poszli 8 marca na uniwersytet, a 9-go przeczytali w gazecie, że tam jakieœ grupy chuliganów awanturowały się i zakłócały komunikację miejskš – powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Potem było zderzenie na Politechnice Warszawskiej, kiedy odbył się wiec w głównym gmachu. Mam w oczach taki moment, kiedy studenci zaczęli skandować: "prasa kłamie", i z krużganków (...) zaczęto zrzucać podarte gazety. Myœlę, że to jest taki moment, kiedy nagle w dużej częœci młodej inteligencji, czy przyszłej młodej inteligencji narosła œwiadomoœć, że prasa kłamie, że to jest system oparty na kłamstwie. I nie przypadkiem tak wiele osób zaangażowanych w marcu '68 – mocniej, słabiej, ale zaangażowanych – potem było zaangażowanych w okresie, czy pierwszej Solidarnoœci, czy w ogóle w działalnoœci opozycyjnej – wspominał.

- Prawda, że komuniœci rozpętali ten nurt, ale jednak spotkał się on z pewnym społecznym poparciem. Ten tzw. aktyw robotniczy, który przyjechał z pałkami na Uniwersytet Warszawski i który w różnych miastach Polski był zaangażowany, to nie byli marsjanie, a aktywiœci partyjni z zakładów pracy – powiedział.

W dalszej częœci rozmowy z prowadzšcym Jackiem Nizinkiewiczem, Juliusz Braun skomentował działalnoœć polskiego rzšdu i Mateusza Morawieckiego. - Okres Morawieckiego zaczšł się fatalnie - tym tarciem z œrodowiskami żydowskimi, z Izraelem. Niestety, premier ma taki talent, że nawet jak chce coœ dobrze powiedzieć, to mówi fatalnie – stwierdził.