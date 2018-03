Piotr Apel: UE i zabory? Mnie to się nie mieści w głowie

- Polacy zdecydowanie i słusznie widzš plusy w UE. Ta próba, takiego nastawiania nas przeciwko tej instytucji jest szkodliwa. Zwłaszcza, że to UE jest tak naprawdę (...) takim jedynym gwarantem zabezpieczajšcym przed - na przykład - coraz mocniejszymi korporacjami - powiedział w programie RZECZoPOLITYCE Piotr Apel, poseł Kukiz'15.

Apel wypowiedział się na temat przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, w którym prezydent zestawił stawianie Unii przed Polskš z okresem zaborów. - Ta wypowiedŸ była rzeczywiœcie niezręczna. (...) Nie sšdzę, żeby prezydent Rzeczpospolitej - kraju, który tak dużo skorzystał na byciu w UE - posunšł się do takiego porównania. Mnie by się to w głowie nie zmieœciło, żeby użyć takiego porównania. Rozumiem, że prezydent mówił, że sš takie osoby, które mogš w ten sposób myœleć (i porównywać uczestnictwo Polski w UE do zaborów – red.). (...) UE może nam się w wielu kwestiach nie podobać, możemy czuć, że w jakichœ kwestiach nas ogranicza, ale bilans jest zdecydowanie dodatni – więcej skorzystaliœmy na członkostwie w UE, niż - ewentualnie - mogliœmy stracić. Oczywiœcie, trzeba umieć w tej Unii funkcjonować, trzeba dbać o swoje interesy, przecież to nie jest tak, że coœ dostaje się za darmo – powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Polacy zdecydowanie i słusznie widzš plusy w UE. Ta próba, takiego nastawiania nas przeciwko tej instytucji jest szkodliwa. Zwłaszcza, że to UE jest tak naprawdę (...) takim jedynym gwarantem zabezpieczajšcym przed - na przykład - coraz mocniejszymi korporacjami. (...) Kraje V4 – szkoda, że bez Polski - bardzo mocno sprzeciwiajš się różnej jakoœci produktów. Tego w Polsce nie ma – dodał.

W dalszej częœci rozmowy, Apel został zapytany o ugrupowanie Kukiz'15 i jednoœć w tym ruchu politycznym. Polityk odpowiedział, że posłom zależy na wprowadzeniu dobrych zmian dla Polaków. Zaznaczył, że Kukiz'15 zdecydowanie różni się od PO i Nowoczesnej. Dodał, że jego ugrupowanie chce forsować swoje pomysły. - Takim postulatem była likwidacja gabinetów politycznych na poziomie samorzšdowym. Teraz, mam nadzieję, że na skutek takiej presji, uda się zmusić PiS do likwidacji gabinetów na poziomie rzšdowym – powiedział.

Polityk skomentował również wyrok sšdu pierwszej instancji skazujšcy prezydent Łodzi - Hannę Zdanowskš. - Wyrok pokazuje, że to nie jest tak, że pani prezydent uległa jakiejœ nagonce, tylko po prostu popełniła – delikatnie ujmujšc – błšd, przestępstwo. Tak przekazał Sšd I Instancji. Zobaczymy, co powie sšd drugiej instancji – powiedział Piotr Apel.