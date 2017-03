Jarosław Kaczyński: Opozycja wpisuje się w tradycję zdrady narodowej

Według Jarosława Kaczyńskiego ostatni szczyt UE nie tylko podniósł pozycję Polski, ale również osobistą Beaty Szydło. – To, co się stało, może mieć przejściowe, negatywne skutki na rynku polskim, ale generalnie służy polskiej sprawie i sprawie UE, gdzie trzeba przeciwstawiać się tendencji do jej rozbicia – mówi prezes PiS.