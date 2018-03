Moskwa i Bukareszt walczą o Mołdawię

Pogłębiajš się wewnętrzne podziały w Mołdawii: roœnie społeczne poparcie dla prorosyjskiej Partii Socjalistów, a jednoczeœnie ponad sto samorzšdów lokalnych apeluje o zjednoczenie z Rumuniš.

Od chwili uniezależnienia się Mołdawii od Zwišzku Radzieckiego i ogłoszenia niepodległoœci idea zjednoczenia z Rumuniš miała poparcie sporej częœci społeczeństwa. Z ubiegłorocznych sondaży wynika, że w przypadku plebiscytu opowiedziałoby się za tym ponad 20 proc. Mołdawian. Prorumuńskie siły dotychczas nie odgrywały znaczšcej roli na scenie politycznej. Nigdy dotšd jednak nie były aż tak aktywne jak teraz.

Wszystko przez zbliżajšcš się 100. rocznicę dołšczenia Besarabii do Rumunii. W 1917 roku Mołdawska Republika Demokratyczna ogłosiła niepodległoœć, ale bolszewicy zorganizowali przewrót, na skutek czego w 1918 roku (na proœbę mołdawskich władz) do republiki wkroczyła rumuńska armia. Dwadzieœcia dwa lata póŸniej po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow armia sowiecka zajęła Besarabię i ogłosiła powstanie Mołdawskiej SRR.

Prorumuńskie organizacje zapowiadajš, że z okazji rocznicy 25 marca wyprowadzš na ulice Kiszyniowa co najmniej 100 tys. ludzi. Ale to nie wszystko. Władze już 108 mołdawskich miejscowoœci podpisały deklarację „o zjednoczeniu z ojczyznš-matkš Rumuniš". To nie wróży nic dobrego dla władz w Kiszyniowie, które od ponad dwóch dekad borykajš się z prorosyjskim separatyzmem w Naddniestrzu.

– Rzšd nie jest zadowolony z rocznicowych zapowiedzi. Nie chce podejmować brutalnych działań, by nie prowokować protestów prorumuńskiej częœci społeczeństwa. Oficjalnie władze w Bukareszcie twierdzš, że nie majš z tym nic wspólnego, nieoficjalnie zaœ wspierajš prorumuńskich aktywistów – mówi „Rzeczpospolitej" mołdawski politolog Cornel Ciurea z Instytutu Rozwoju i Inicjatyw Społecznych Viitorul. – W odróżnieniu od rzšdu, prorosyjski prezydent Igor Dodon i jego Partia Socjalistów domagajš się zmian w kodeksie karnym i œcigania zwolenników zjednoczenia z Rumuniš – dodaje.

Analitycy w Kiszyniowie twierdzš, że rzšdzšcš koalicja w walce z socjalistami liczy właœnie na wsparcie sił prorumuńskich. Ze styczniowych sondaży Zrzeszenia Socjologów i Demografów Mołdawii wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, Partia Socjalistów zwyciężyłaby, otrzymujšc 35,3 proc. głosów. Na rzšdzšcš Partię Demokratycznš głosowałoby jedynie 7,4 proc. respondentów. Aby utworzyć rzšd większoœciowy, proeuropejskie partie musiałyby zjednoczyć siły – nawet z komunistami. Wszystko będzie zależało od ponad jednej pištej wyborców, którzy na razie nie sš zdecydowani. I właœnie o te głosy będzie trwała walka. Prezydent Dodon twierdzi, że będš to „najważniejsze wybory w historii kraju". Odbędš się one pod koniec tego albo na poczštku przyszłego roku.

– Jeżeli zwyciężš socjaliœci, polityka zagraniczna Mołdawii, która dotychczas stawiała na integrację z UE, może znaczšco się zmienić i pójœć w kierunku Rosji. Rosnšce poparcie socjalistów to skutek zawirowań politycznych, które w ostatnich latach przeżywała Mołdawia – mówi Ciurea.

W cišgu ostatnich pięciu lat w Mołdawii zmieniło się siedmiu premierów, a z systemu bankowego skradziono miliard dolarów. Wœród oskarżonych znalazł się były premier Vlad Filat, skazany na dziewięć lat więzienia w 2016 roku. To on był twarzš proeuropejskich sił w 2009 roku, gdy zwyciężyły one z rzšdzšcymi od kilkunastu lat komunistami.