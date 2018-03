Prawo i Sprawiedliwość chce odzyskać inicjatywę

Zjednoczona Prawica rozpoczyna ostatni etap rozmów przed startem kampanii samorzšdowej.

Odpowiedziš na konsolidację opozycji i problemy całego obozu władzy ma być mobilizacja Zjednoczonej Prawicy wokół kandydatów i wspólnych list. W poniedziałek wieczorem zakończyło się pierwsze z całej serii rozmów na najwyższym szczeblu na Nowogrodzkiej, które majš doprowadzić do przyjęcia wspólnych kandydatów i list. Rozmowy o tym trwajš na różnych poziomach od wielu miesięcy. Ale w obecne j sytuacji – co przyznajš nasi rozmówcy z obozu władzy – rozpoczęcie kampanii ma być jednym z antidotów na poczucie coraz większej defensywy i braku kontroli nad sytuacjš politycznš w kraju. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się ponowne spotkanie w siedzibie PiS.

Nie tylko Warszawa

Ostatnie rozmowy liderów partii w ramach Zjednoczonej Prawicy dotyczyły, poza konstrukcjš wspólnych list wyborczych, m.in. sytuacji w Warszawie. Jak informowała „Rzeczpospolita", faworytem jest teraz Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. To jego forsuje m.in. premier Mateusz Morawiecki. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta po wnikliwej analizie sondaży zleconych przez PiS

Nie wszyscy na Nowogrodzkiej sš jednak entuzjastami tego pomysłu. Niektórzy nasi rozmówcy zwracajš uwagę, że chociaż Dworczyk był m.in. warszawskim i mazowieckim radnym, to dwukrotnie nie udało mu się wejœć do Sejmu z Warszawy, startujšc z listy PiS. W 2015 roku Dworczyk był jedynkš z Wałbrzycha, wczeœniej kilka miesięcy był w Sejmie, zajmujšc miejsce doradcy prezydenta Andrzeja Dudy, Adama Kwiatkowskiego.

Dyskusja o Warszawie w ramach obozu władzy jest najbardziej „medialna" i przycišga najwięcej uwagi. W tym czasie Rafał Trzaskowski prowadzi już swojš prekampanię i od wielu tygodni spotyka się z mieszkańcami warszawskich dzielnic.

Ale PiS nie ma też kandydatów w innych dużych miastach. Sš tylko spekulacje. We Wrocławiu największe szanse ma Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka i kandydatka na prezydenta Wrocławia w poprzednich wyborach. To drugie największe po Warszawie miasto, w którym urzędujšcy prezydent zadeklarował, że nie będzie startować. W Krakowie faworytkš do nominacji jest cały czas Małgorzata Wassermann, ale jeœli się nie zdecyduje startować, to kandydatem może być prof. Mariusz Andrzejewski.

Ostatecznym ustaleniom majš być poœwięcone kolejne rozmowy koalicyjne. Ich zakończenie ma być powišzane ze wznowieniem objazdu kraju przez PiS. Ten objazd zapowiadał już Jarosław Kaczyński w styczniu, na posiedzeniu Rady Politycznej. Rozpocznie się najprawdopodobniej w połowie kwietnia. Politycy PiS podkreœlajš w oficjalnych rozmowach, że cały czas spotykajš się w terenie z ludŸmi, ale wiosnš te spotkania (też z udziałem władz partii, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego) majš ruszyć z nowš intensywnoœciš.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", być może koalicjantom uda się zakończyć rozmowy do Wielkanocy, czyli do przełomu marca i kwietnia. Już wielokrotnie politycy PiS i partii koalicyjnych zapowiadali, że listy będš wspólne, tak samo jak kandydaci w dużych miastach, również w byłych miastach wojewódzkich.

Opozycja w terenie

Kłopoty PiS wykorzystuje opozycja. Platforma Obywatelska wznowiła cykl spotkań z mieszkańcami konkretnych województw. Tylko we wtorek ponad 70 parlamentarzystów tej partii odwiedzi 20 miejscowoœci w województwie warmińsko-mazurskim. W podobny sposób politycy PO „podróżowali" w ubiegłym roku. Swoje spotkania od dawna odbywajš też politycy Nowoczesnej oraz ludowcy. Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer porozumieli się także w sprawie minimum programowego i konstrukcji wspólnych list do sejmików. – Nie zaskoczyła nas częœciowa konsolidacja opozycji, ale zdajemy sobie sprawę, że i obóz władzy musi być w pełni zjednoczony przed tymi wyborami – podkreœla jeden z naszych rozmówców. Politycy PiS, z którymi rozmawialiœmy, zwracajš też uwagę, że zarówno PSL, jak i lewica (która jest też rozdrobniona wewnętrznie) idš do sejmików poza koalicjš. Ale nie ma wštpliwoœci, że PO i Nowoczesna na poziomie współpracy ogólnokrajowej wyprzedziła obóz władzy. Š?