Pożegnanie z Rexem Tillersonem

Szef dyplomacji jest kolejnym współpracownikiem prezydenta zwolnionym za poœrednictwem Twittera.

Dokładnie 38 słów potrzebował Donald Trump, żeby dokonać zasadniczej zmiany w składzie swej administracji. – Mike Pompeo, dyrektor CIA, będzie nowym sekretarzem stanu – ogłosił na Twitterze we wtorek o 13. 44 naszego czasu. Oznajmił też, że Gina Haspel jako pierwsza kobieta w historii stanie na czele CIA. – Gratulacje dla wszystkich! – brzmi ostatnie zdanie tweetu. Rozmawiajšc chwilę póŸniej z dziennikarzami, Trump wyjaœnił: – Zwróćcie uwagę, że decyzję w sprawie Korei podjšłem sam.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sprawa Korei

Miejsce Tillersona zajmie Mike Pompeo. – Wykona fantastycznš pracę – zapowiedział Trump. Jest absolwentem West Point, prestiżowej akademii wojskowej, oraz Harvardu. Uchodzi za człowieka zdecydowanie bardziej lojalnego wobec Trumpa niż Rex Tillerson, były szef koncernu Exxon. To on nazwał kiedyœ Trumpa durniem, czego nigdy nie zdementował. Nie dalej jak w poniedziałek Departament Stanu nie pozostawił wštpliwoœci, że Moskwa stoi za zamachem w Wielkiej Brytanii na byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego. Biały Dom był poczštkowo zdecydowanie bardziej ostrożny.

To drobiazg w porównaniu ze sprawš Korei. Kiedy w ubiegły czwartek Donald Trump ogłosił, że przyjmuje ofertę dyktatora Korei Płn. Kim Dzong Una i gotów jest się z nim osobiœcie spotkać, Rex Tillerson poczuł się w obowišzku wyjaœnić publicznie, że decyzję tę prezydent podjšł sam. Pragnšł w ten sposób zwrócić uwagę, że to on był wczeœniej zwolennikiem tajnych rozmów z Koreš Płn. Jego wysiłki Trump skomentował w wrzeœniu ubiegłego roku na Twitterze: „Marnuje czas, próbujšc negocjować z małym człowieczkiem od rakiet", czyli z dyktatorem z Pjongjangu.

Nieprzewidywalny prezydent

Jak wyjaœnił we wtorek dziennikowi „New York Times" wysoki rangš urzędnik prezydenckiej administracji, Trump zdecydował się na dymisję Tillersona, gdyż pragnie mieć wokół siebie nowych ludzi w trakcie przygotowań do rozmów z Kim Dzong Unem. Poza tym zamierza powierzyć nowemu szefowi dyplomacji trudnš misję negocjowania porozumień handlowych USA.

Lista nieporozumień między Trumpem i Tillersonem jest doœć długa. Sekretarz stanu opowiadał się za utrzymaniem porozumienia atomowego z Iranem. Trump twierdzi, że jest ono nie do przyjęcia. Jak się okazuje, Mike Pompeo ma w tej sprawie takie samo zdanie jak prezydent. – Tillerson jest umiarkowany. Pompeo to jastrzšb – ocenia „New York Times".

– Tillerson miał całkowicie inny styl działania niż Trump. Był przewidywalny w swych poczynaniach, podczas gdy prezydent wydaje się być chaotyczny oraz irracjonalny – mówi „Rzeczpospolitej" Nadim Shehadi z bostońskiej Fletcher School of Law and Diplomacy. Taka postawa przynosi Trumpowi okreœlone korzyœci w polityce międzynarodowej i niewykluczone, że to właœnie nieprzewidywalnoœci Trumpa wystraszył się Kim Dzong Un. Amerykańskie media zwracajš uwagę, że szef amerykańskiej dyplomacji nie starał się wykorzystać potencjału Departamentu Stanu, otaczajšc się bardzo wšskim kręgiem osób zaufanych. W gruncie rzeczy nikt w Waszyngtonie po nim nie płacze.

Teraz Pompeo

Michael Richard „Mike" Pompeo, nowy sekretarz stanu, miał codzienny bezpoœredni kontrakt z prezydentem Trumpem w czasie porannego briefingu na temat bezpieczeństwa i rozwoju wydarzeń na œwiecie. Powoli zdobywał uznanie gospodarza Białego Domu. Był w swej karierze kongresmenem ze stanu Kansas. Jest znany z bardzo konserwatywnych poglšdów jako zwolennik Tea Party. Ma opinię człowieka pracowitego i zdecydowanego. Nierzadko nie udaje mu się opanować agresji w kontaktach ze współpracownikami. W czasie kampanii wyborczej Trumpa dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik Hillary Clinton, co zwróciło uwagę Trumpa, który powierzył mu po zwycięstwie CIA.

Zarówno Pompeo, jak i Gina Haspel muszš przed objęciem nowych stanowisk uzyskać aprobatę Senatu, w którym większoœć majš republikanie. Gina Haspel jest obecnie wiceszefowš CIA. Jej awans oznacza, że Trump nie zdecydował się na wprowadzenie do agencji nowych osób. Pracuje ona w niej od ponad trzech dekad. Kierowała m. in. jednym z tzw. black site, czyli więzieniami USA za granicš. W więzieniu tym w Tajlandii torturowano zatrzymanych, stosujšc metodę podtapiania. Zwracajš na to uwagę obrońcy praw człowieka.

Zmiany w rzšdzie następujš w chwili, gdy Trump odniósł znaczšcy sukces w postaci orzeczenia komisji ds. wywiadu Izby Reprezentantów, która doszła do wniosku, że służby specjalne USA nie przedstawiły dotšd żadnych dowodów œwiadczšcych o kontaktach ekipy wyborczej Donalda Trumpa z wywiadem rosyjskim.