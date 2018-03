Nowacka: A co z kasjerkami w muzeach?

- Chciałabym, żeby ci, którzy pracujš w niedziele dostawali wyższe wynagrodzenie. Po drugie (...) chciałabym, żeby przy okazji tej wolnej niedzieli wprowadzono dostępniejszš kulturę. (...) Udostępnienie tańszych kin, tańszych biletów do teatrów w niedziele, różnego rodzaju dostępnej kultury miałoby sens - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej.

Nowacka wypowiedziała się na temat wprowadzonego 1 marca częœciowego zakazu handlu w niedziele. - Nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie nie chodzili w niedziele po sklepach. Uważam, że bardzo dobrze, że pracownicy mogš mieć wtedy wolne, tylko patrzę sobie, że z jednej strony "dbamy" – i słusznie – o pracowników wybranej częœci, czyli pracowników hipermarketów, trochę żal mi się robi, chociażby osób, które pracujš na kasach, ale w muzeach, w centrach kultury i innych miejscach. Ta ustawa powinna być mšdrzejsza i pozwalać na to, że pracownik powinien mieć gwarantowane dwie wolne niedziele – powiedziała.

W dalszej częœci rozmowy, Nowacka wypowiedziała się na temat polityki samorzšdowej i potencjalnych kandydatów lewicy na prezydenta Warszawy. Przedstawicielka Inicjatywy Polskiej oceniła również politykę zagranicznš rzšdu Mateusza Morawieckiego. - PiS powinno natychmiast poprawić ustawę o IPN – podkreœliła.

Pytana o pomysł usytuowania pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie, odpowiedziała że pomnik powinien stanšć w centralnym miejscu, najlepiej na Krakowskim Przedmieœciu. - Powinien to być pomnik œwiatła. Nie za bardzo rozumiem dlaczego Jarosław Kaczyński nagle zmienia zdanie i stwierdza, że jednak postawi go gdzie indziej. Jedynym, co przychodzi mi do głowy to jest to, że skoro stoi tam Grób Nieznanego Żołnierza, a jest to miejsce symbolicznie, poœwięcone poległym, więc stawiajšc tam pomnik smoleński, dopisujš martyrologię do katastrofy lotniczej. To jest niewłaœciwe – powiedziała Barbara Nowacka.