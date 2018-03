Program budowy „Kolumn Niepodległości" zagrożony

Firmowany przez Antoniego Macierewicza program budowy „Kolumn Niepodległoœci" zagrożony.

Ideę budowy pomników, które miałyby upamiętniać Polaków walczšcych o niepodległoœć, Antoni Macierewicz zaprezentował pod koniec paŸdziernika poprzedniego roku.

– Chcemy oddać hołd tym, których nazwiska znamy, ale też bezimiennym bohaterom naszej historii. Chcemy przypomnieć o historii lokalnych społecznoœci, dzięki którym dziœ cała ojczyzna może cieszyć się niepodległoœciš, wolnoœciš – mówił wtedy.

Jego program nawišzywał do upamiętniania dziesięciolecia niepodległoœci w 1928 roku. Wówczas w całym kraju dzięki inicjatywom lokalnych społecznoœci powstawały pomniki, które przyjmowały często formę kolumn z orłem zrzucajšcym kajdany i zrywajšcym się do lotu.

MON zakładał, że do końca 2017 r. zostanie wyłoniony wzór projektu kolumny. Organizatorzy konkursu chcieli, by upamiętnienie składało się z podstawy z czterema tablicami pamištkowymi, trzonu i głowicy – wzbijajšcego się do lotu orła w koronie z krzyżem. Projekt artystyczno-architektoniczny kolumny miał być udostępniony na licencji wszystkim zainteresowanym podmiotom, np. samorzšdom, organizacjom kombatanckim.

Do dzisiaj MON nie udało się jednak wyłonić chociażby projektu architektonicznego „Kolumn Niepodległoœci". Chociaż na konkurs wpłynęło siedem projektów, żaden nie spełniał oczekiwań sšdu konkursowego.

Rzeczniczka MON płk Anna Pęzioł-Wójtowicz tłumaczyła wtedy, że nie spełniły one wymagań „dotyczšcych przede wszystkim czytelnoœci upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległoœci, głębi przekazu oraz atrakcyjnoœci formy plastycznej".

Zaprzeczyła też, że projekt zakończył się fiaskiem. Zapowiedziała, że niebawem gotowe będzie rozporzšdzenie MON okreœlajšce „zakres zadań zwišzanych z budowš i remontem pomników upamiętniajšcych tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania". Podobno miały trwać już nawet prace nad zasadami przyznawania samorzšdom dotacji na budowę „Kolumn Niepodległoœci".

Do dzisiaj jednak na stronie Rzšdowego Centrum Legislacji nie opublikowany został nawet projekt takiego rozporzšdzenia MON. Tym samym zagrożone jest uroczyste odsłonięcie kolumn w 100. rocznicę odzyskania niepodległoœci.

Teraz urzędnicy resortu obrony tłumaczš, że „w dalszym cišgu trwajš prace koncepcyjne nad przygotowaniem założeń projektu, spełniajšcego oczekiwania zarówno resortu obrony narodowej, jak i ogółu społeczeństwa".

Za czasów Antoniego Macierewicza ministerstwo zakładało, że wesprze finansowo ten projekt, i planowano na jego realizację wyłożyć – tylko w tym roku – 5 mln zł. Teraz na pytanie o to, jak będzie wyglšdało finansowanie budowy kolumn, biuro prasowe resortu nie odpowiedziało.