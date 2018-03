Ślepy strzał posła Cezarego Grabarczyka

Łódzcy posłowie PO i PiS bez egzaminów otrzymali pozwolenie na broń. To była jedna wielka fikcja – twierdzi katowicka prokuratura.

Cezary Grabarczyk nie przeszedł egzaminu ani teoretycznego, ani praktycznego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na broń, które uzyskał w 2012 r. w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Minister sprawiedliwoœci rzšdu PO–PSL, z zawodu adwokat, dziœ poseł Platformy i wiceszef klubu, usłyszał w poniedziałek zarzuty poœwiadczenia nieprawdy w dokumentach z egzaminów. Nie przyznał się do winy i odmówił wyjaœnień. – Grozi mu do 10 lat – mówi Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach, która w ubiegłym roku podjęła umorzone wczeœniej œledztwo prowadzone przez prokuraturę w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostrowskie œledztwo rozpoczęło się od niewielkiej łapówki dla patrolu drogówki w Łodzi. Korupcjš zajęło się Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, które policjantom z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi założyło podsłuchy. Z nagrań wiadomo, że w wydziale można było „załatwić" pozwolenie na broń lub licencję detektywa. Sprawdzono więc wszystkie pozwolenia z pierwszej połowy 2012 r. – tak œledczy wpadli na trop Grabarczyka i innego ówczesnego posła – Dariusza S. z PiS.

Cezary Grabarczyk wystšpił o pozwolenie na broń w marcu 2012 r. Prokuratura w Ostrowie ustaliła, że zdał częœć teoretycznš, co do praktycznej były wštpliwoœci. Gdy sprawę ujawniły media, Grabarczyk – wtedy minister sprawiedliwoœci – podał się do dymisji. Jednak on i S. ze sprawy wyszli obronnš rękš – œledczy z Ostrowa uznali, że posłowie nie wiedzieli, że łamiš prawo, i sprawę umorzyli. O nadużycie uprawnień oskarżyli tylko czterech policjantów z wydziału ds. pozwoleń.

Po zmianie rzšdu i analizie akt umorzone œledztwo zostało wznowione w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Jej ustalenia sš zupełnie inne – œlšscy prokuratorzy zebrali dowody na to, że posłowie nie przeszli żadnego egzaminu w sprawie pozwolenia na broń, a składajšc podpisy pod dokumentacjš, poœwiadczyli nieprawdę. Chodzi o protokół z egzaminu, listę wyników strzelań oraz kartę egzaminacyjnš z teoretycznej i praktycznej częœci egzaminu. Teoretyczny egzamin obejmuje dziesięć pytań (na wszystkie trzeba odpowiedzieć), potem można zdawać test ze strzelania. Poœwiadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu w dokumentach odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony – uważa Prokuratura Krajowa. Posła obcišżajš m.in. zeznania osób, które feralnego dnia (19 marca 2012 r.) przechodziły egzaminy na policji. Żadna nie przypomina sobie, by uczestniczył w nich poseł PO.

„Tymczasem, jak wynika z analizy dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, Cezary Grabarczyk potwierdził, że 19 marca 2012 roku uczestniczył w egzaminach teoretycznych i praktycznych, które zdał. Z list wyników strzelań, podpisanych przez Cezarego Grabarczyka, wynikało na przykład, że w trakcie egzaminu praktycznego wystrzelił on 5 sztuk amunicji, uzyskujšc 39 punktów" – wskazuje prokuratura. Aby przystšpić do egzaminu na broń, trzeba uiœcić 500 zł opłaty. Grabarczyk zrobił to dopiero po dwóch miesišcach.

Wczeœniej (w 2017 r.) identyczne zarzuty usłyszał były już poseł PiS Dariusz S. – od ubiegłego roku jeden z prezesów państwowej spółki kolejowej podległej ministrowi infrastruktury (w styczniu został zdymisjonowany). Obaj stracili licencję na broń.

Grabarczyk w grudniu 2015 r. przystšpił do ponownego egzaminu – oblał jednak częœć teoretycznš i nie został dopuszczony do praktycznej. Nie może posiadać broni palnej.

– To decyzja o charakterze politycznym – tak zarzuty komentuje Cezary Grabarczyk, dodajšc, że wczeœniej prokuratura nie znalazła podstaw, by je stawiać.