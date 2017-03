Żądają od prezydenta Dudy referendum w sprawie Polexitu

Ich zdaniem Unia nie rozwiązała żadnego z podstawowych problemów w Polsce, a wręcz przeciwnie - powoduje upadek i powolną śmierć naszego państwa.

O Polexicie głośno znów było w tym tygodniu przy okazji kłótni o wybór przewodniczącego Rady Europejskiej.

Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zarzucali PiS, że chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

- Zrobimy to, żeby dać wyraźny sygnał, że polityka prowadzona przez panią premier Beatę Szydło, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z tylnego siedzenia, ale także prezydenta Andrzeja Dudę wyprowadza Polskę z Europy - powiedział w piątek Grzegorz Schetyna, szef PO, po zarządzie partii.

Tymczasem w sieci pojawiła się petycja w sprawie referendum dotyczącego wyjścia Polski ze struktur unijnych. Jej autorzy podkreślają, że zadłużanie naszego kraju co doprowadziło do wyprzedaży majątku narodowego, przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i o mały włos doprowadziło do sprzedaży lasów.

- Polskie rolnictwo i rybołówstwo zostało zniszczone poprzez nałożone limity, zakazy oraz nakazy. Zniszczone zostały także cukrownie, a potężne połacie polskiej ziemi i jezior liczone w tysiącach hektarów zostały wykupione przez obcy kapitał – wyliczają.

Dodają, że prawie milion ludzi zostało naciągniętych na kredyty we frankach szwajcarskich, a podatki są coraz wyższe i skutecznie tłamszą polską przedsiębiorczość nie dając szans ucieczki z wyścigu szczurów.

- Ludzie zarabiają tylko po to żeby spłacać długi, odbierane są im ich ziemie i domy na spłatę lichwiarskich długów – twierdzą autorzy petycji.

Ich zdaniem Unia Europejska nieustannie wydaje wiążące dla Polski tysiące dyrektyw niszczących resztki naszej gospodarki, a następnie wprowadza do Polski GMO, czy też każe szczepić dzieci, żeby chorowały na autyzm.

Poza tym Unia wprowadza do Polski setki hipermarketów, które nie odprowadzają ani grosza do Skarbu Państwa, każą odprowadzać miliardy składki członkowskiej.

- Przeznaczono nam rolę niewolników a nie partnerów, zabiera nam się naszą wolność i suwerenność - podnoszą autorzy petycji.

Podkreślają, że nie zgadzają się, na to by politycy typu Martin Schulz, Jean-Claude Juncker czy Marnix Norder ubliżali Polsce i Polakom oraz ingerowali w sprawy w sprawy wewnętrzne kraju, czy też by polska premier była „poniewierana przez komisje europejskie".

Zauważają też, że Unia każe milionami przyjmować Polsce obcych kulturowo i niebezpiecznych wyznawców Islamu, w tym morderców i terrorystów, dlatego ich zdaniem prezydent powinien przeprowadzić referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej.

Do tej pory petycję w tej sprawie podpisało ponad 7 tys. osób.