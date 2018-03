Rosja pokazała najnowszą rakietę

Rosyjski resort obrony wypróbował rakietę, której istnienie ujawnił niedawno Władimir Putin.

Rosyjscy wojskowi przeprowadzili próbę systemu rakietowego "Kindżał", którego rakiety rozwijajš hiperdŸwiękowš prędkoœć (dziesięciokrotnie przewyższajšcš prędkoœć dŸwięku). Informacje dotyczšce istnienia najnowszego uzbrojenia (m.in. systemów "Kindżał") odtajnił niedawno podczas swojego corocznego orędzia prezydent Rosji Władimir Putin.

W najnowszy system został wyposażony rosyjski myœliwiec MiG-31, który wystartował z lotniska w Południowym Okręgu Wojskowym. Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że wystrzelona z pokładu myœliwca najnowsza rakieta "skutecznie trafiła cel w wyznaczony cel na południu kraju". Z informacji tych wynika, że system "Kindżał" jest przeznaczony do zwalczania celów naziemnych i morskich.

Resort twierdzi, że od poczštku roku przeprowadzono zostało już 250 lotów MiG-31, wyposażonych w najnowsze systemy rakietowe. - Obecnoœć systemu "Kindżał" rozszerza możliwoœci powietrzno-kosmicznych sił Rosji co do reagowania na możliwš agresję wobec naszego kraju. Będzie to powstrzymywało naszych ewentualnych przeciwników przed nieprzemyœlanyni działaniami - oœwiadczył dowódca powietrzno-kosmicznych sił Rosji gen. Siergiej Surowikin, cytowany przez rosyjskš agencję Interfax.

Na poczštku marca, w rozmowie z amerykańskš stacjš NBC, Władimir Putin stwierdził, że amerykańskie systemy obrony przeciwlotniczej nie sš w stanie przechwycić najnowszych rosyjskich rakiet.