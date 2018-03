PiS traci na premiach

Opozycja zyskuje na kłopotach koalicji rzšdzšcej. SLD byłoby trzeciš siłš w Sejmie – wynika z sondażu dla „Rzeczpospolitej".

Badanie IBRiS przeprowadzone 1–2 marca, czyli po tygodniu, w którym dominował temat rozdętych wydatków rzšdowych, pokazuje spadek poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, która uzyskuje 39,4 proc. W porównaniu z analogicznym sondażu z poczštku lutego tego roku, to spadek o 3,3 pkt proc.

Na kryzysie zyskuje za to opozycja. Platforma ma 22,5 proc. (wzrost o 2,5 pkt proc.). O tyle samo wzmacnia się pozycja SLD, które wyrasta po serii podobnych sondaży na trzeciš siłę opozycyjnš. Sojusz, mimo nieobecnoœci w parlamencie, zbliża się do 10 proc. i ma teraz 9,7 proc. Niewielki wzrost (o 1,1 pkt proc.) notuje też Kukiz'15, który w ostatnich dwóch latach bardzo mocno akcentuje takie kwestie, jak np. likwidacja gabinetów politycznych. Ruch Pawła Kukiza ma 6,8 proc.

Do Sejmu trafiliby też ludowcy i Nowoczesna, z wynikami odpowiednio 5,2 proc. i 5 proc. Poparcie dla tych partii nieznacznie spadło w porównaniu z lutym. – Sytuacja jest praktycznie taka, jak w wyborach w 2105 roku. Bardzo wiele musiało się stać, by nic się nie zmieniło. Ale od miesišca PiS jest w stałej defensywie, gasi pożary, które samo wywołuje. Straciło to, co miało przez dwa lata, czyli narzucanie agendy – komentuje wyniki sondażu dr Marek Migalski z Uniwersytetu Œlšskiego.

Próbš przejęcia inicjatywy jest niewštpliwie poniedziałkowa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i deklaracje dotyczšce redukcji liczby wiceministrów, cięć w gabinetach politycznych, likwidacji nagród i premii. Szef rzšdu zapowiedział też zmniejszenie lub likwidację kart kredytowych oraz ogólne „odchudzenia administracji", w tym gabinetów politycznych. W cišgu dwóch, trzech miesięcy liczba wiceministrów ma spaœć o 20–25 proc. Jak podkreœlał premier, całoœć zmian ma przynieœć ok. 20 mln złotych oszczędnoœci.

Morawiecki zapowiedział też, że podsekretarze stanu – po odpowiednich zmianach ustawowych – przejdš do służby cywilnej. Premier mówił, że sekretarze stanu będšcy jednoczeœnie parlamentarzystami będę mogli pobierać częœć ich poselskiego uposażenia. To nie koniec zapowiedzianych zmian. W pakiecie jest też integracja i połšczenie niektórych agend i instytucji rzšdowych oraz audyt wewnštrz ministerstw. – Œrodki, które zostały mi przyznane w ramach premii, przeznaczyłem na cele charytatywne. Za inne osoby nie będę się wypowiadał – dodał premier.

Szef rzšdu nie przekonał opozycji. – To kompletnie niewiarygodne, obłudne – argumentował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Sławomir Neumann, szef Klubu PO nazwał nawet propozycje Morawieckiego „podwyżkami pod stołem". – Prawie 20 proc. Klubu PiS, które jest w rzšdzie będzie dostawać podwójne pensje – podkreœlił Neumann.

Inne pomysły też nie spodobały się konkurentom PiS. „Podsekretarzy stanu premier przeniesie do służby cywilnej, dostanš podwyżki, a ministrów będzie teoretycznie mniej" – komentował na Twitterze Jan Grabiec, rzecznik Platformy. Obecnie dyrektor generalny w ministerstwie zarabia od 9744 zł do 14 991 zł (plus dodatki), a dyrektor departamentu – od 7094 zł do 11 993 zł. Łšczne wynagrodzenie podsekretarza stanu to teraz 9781 zł brutto – informuje nas Kancelaria Premiera.

Przedstawiciele Kukiz'15 ogłosili w poniedziałek złożenie projektu ustawy całkowicie likwidujšcego gabinety polityczne. – Chcemy wyjœć naprzeciw zapowiedziom premiera Morawieckiego i pomóc rzšdowi w likwidacji zbędnych stanowisk w administracji – zapowiedział Stanisław Tyszka.

W sondażu IBRiS zapytaliœmy też, ile wynosi odrębne poparcie dla partii wchodzšcych obecnie w skład Zjednoczonej Prawicy. W tym wariancie PiS ma 38,2 proc., Porozumienie Jarosława Gowina – 0,8 proc., a Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry – 0,4 proc. Jak widać, PiS niewiele traci na hipotetycznej utracie swoich koalicjantów. Poparcie dla partii opozycyjnych nie ulega większym zmianom. – Gowin i Ziobro zostali tak pożarci przez PiS, jak dziesięć lat wczeœniej Andrzej Lepper i Roman Giertych – komentuje wyniki dr Marek Migalski. – Taka jest w ogóle rola małych partii przy dużych, ale przy PiS jest to szczególnie widoczne. O tym musi wiedzieć zarówno Kaczyński, jak i jego koalicjanci. Dziœ oni wiedzš, że sš skazani na Kaczyńskiego, który bez jednego z nich bez trudu utrzyma większoœć parlamentarnš – twierdzi politolog w rozmowie z „Rzeczpospolitš".