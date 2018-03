Kult Stalina to gloryfikowanie katów, a nie ofiar

Stali jawi się jako postać pozytywna, która za cenę „pewnych ofiar i błędów", wyprowadziła Rosję z chaosu rewolucji bolszewickiej - rozmowa z dr. hab. Henrykiem Głębockim, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rz: W poniedziałek, 5 marca, minęło 65 lat od œmierci Józefa Stalina. Czy we współczesnej Rosji nadal mamy do czynienia z jego kultem?

Dr hab. Henryk Głębocki: Kiedy rozpoczęła się pieriestrojka, Zwišzek Sowiecki największe zbrodnie komunizmu, w tym oskarżenia o masowe ludobójstwo, złożył na barki Stalina i systemu, który on uosabiał, widzšc w Leninie czyste ideały komunizmu. Dzisiaj to Lenin, który pogrzebał imperium carów ,jest na cenzurowanym, a Stalin, które je odbudował, cieszy się uznaniem. Jeszcze po rozpadzie ZSRS, gdy pojawił się zalew literatury historycznej ukazujšcej skale zbrodni sowieckiej epoki, Stalin był uosobieniem zła. Po przejęciu władzy przez ekipę putinowskš mamy już do czynienia z całkiem œwiadomš politykš przedstawiania Stalina jako genialnego stratega i polityka, który zapewnił globalnš pozycję ZSRS, za czym tęskni częœć Rosjan. Odbywa się to na różnych poziomach: od oficjalnych podręczników szkolnych po kulturę masowš. Wzmacnia to kult Stalina, uformowany jeszcze przez sowieckš propagandę.

Czy to sprawia, że zbrodnie stalinowskie ulegajš zapomnieniu?

Nie jest tak, że w ogóle nie można mówić o stalinowskim terrorze. Powstaje tu raczej swego rodzaju zafałszowanie pamięci. Bo z jednej strony w spisach lektur sš ksišżki autorstwa więŸniów łagrów Aleksandra Sołżenicyna czy Warłama Szałamowa, stawiane sš pomniki ofiarom terroru, ustanowiono dzień pamięci pomordowanych. Co więcej, przedstawiciele państwa na czele z Władimirem Putinem, biorš udział w œwięceniu tablic pamištkowych, pomników, memoriałów czy miejsc kaŸni. A z drugiej strony ta sama władza bez mrugnięcia okiem interpretuje okres stalinowski jako epokę majšcš pozytywne znaczenie dla pozycji państwa. Klamrš spinajšcš ten wzajemnie sprzeczny dyskurs jest pamięć o wielkim imperium zbudowanym przez Stalina. On sam oglšdany jest przez pryzmat wielkiego zwycięstwa nad hitlerowcami w 1945 roku, które ma usprawiedliwić wszystko. Jawi się więc jako postać pozytywna, która za cenę „pewnych ofiar i błędów", zamordowania milionów własnych obywateli, wyprowadziła Rosję z chaosu rewolucji bolszewickiej.

Czemu służy tak prowadzona polityka pamięci?

Okreœliłbym to raczej jako politykę „niepamięci". Z punktu widzenia trwałoœci rzšdów Putina proces ten jest jak najbardziej logiczny, ma służyć legitymizowaniu obecnego systemu władzy, która boi się rewolucyjnych haseł. Stalin kojarzy się z trwałoœciš systemu i zapewnieniem ZSRS statusu imperium na arenie międzynarodowej, do którego rzšdzšcy współczesnš Rosji chcieli powrócić. Elita wyrastajšca z sowieckich służb specjalnych, która w ogromnej mierze kieruje tym krajem, nie może się odnosić inaczej do własnej przeszłoœci. Na tym też polega ten problem, że mamy do czynienia z kultywowaniem pamięci i wrażliwoœci katów, i to własnego narodu, a nie ofiar.

—rozmawiała Katarzyna Płachta