Włosi nie od razu dobiją Unię Europejską

Przeszło połowa Włochów zamierzała głosować na ugrupowania populistyczne. Ale ich przywódcy wycofali się z planu wyprowadzenia kraju ze strefy euro.

Bruksela odetchnęła z ulgš bardzo niedawno. Jeszcze kilka tygodni temu lider Ruchu Pięciu Gwiazd Lugi Di Maio i przywódca Ligi Matteo Salvini podtrzymywali, że w razie zwycięstwa zorganizujš referendum w sprawie pozostania Włoch w unii walutowej. Jego wynik byłby bardzo ryzykowny: najnowszy Eurobarometr podaje, że tylko 34 proc. Włochów ufa Wspólnocie.

– Dla Unii to była wielka ulga – mówi „Rzeczpospolitej" Pierre Vimont, w latach 2010–2015 sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. – Sšdzę, że Di Maio i Salvini wycišgnęli wnioski z porażki Marine Le Pen, która forsowała wyjœcie z euro i przegrała walkę o prezydenturę. Zrozumieli też, jak bardzo włoskich wyborców może przerażać przykład Wielkiej Brytanii, która pogršża się w kryzysie – dodaje.

Wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech, który miał być znany po zamknięciu tego wydania „Rzeczpospolitej", choć od razu nie dobije Unii, to jednak może sparaliżować jej działania na długo. Zgodnie z ostatnimi sondażami na największe poparcie (36 proc.) mogła liczyć centroprawicowa koalicja Forza Italia Silvia Berlusconiego z Ligš oraz postfaszystowskim ugrupowaniem Giorgii Meloni Bracia Włosi. I ten blok zapewne nie miałby jednak wystarczajšcego poparcia, aby zbudować większoœciowš koalicję. Dlatego w chwili szczeroœci szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przyznał, że „musimy przygotować się na najgorszy scenariusz, czyli niezdolny do działania rzšd".

– Włochy jak żaden kraj Unii potrzebuje reform, ale tylko silny rzšd może je przeprowadzić – przyznaje „Rzeczpospolitej" Matteo Villa z mediolańskiego instytutu analitycznego ISPI.

Aby powstrzymać odpływ wyborców do Ruchu Pięciu Gwiazd, który jako samodzielne ugrupowanie miał w sondażach największe poparcie (28 proc.), Berlusconi nie tylko wszedł w sojusz z dwoma populistycznymi partiami skrajnej prawicy, ale sam przejšł od nich wiele haseł jak podwojenie emerytur, wprowadzenie dla wszystkich minimalnego uposażenia (1 tys. euro/miesięcznie) czy „wydalenie" 600 tys. nielegalnych imigrantów. Kraju, który ma gigantyczny (2,3 bln euro) dług, gdzie poza Grecjš i Hiszpaniš bezrobocie nie ma sobie w Unii równych i gdzie wzrost gospodarczy jest tak anemiczny, że dochód narodowy jest wcišż niższy o 6 proc. od poziomu sprzed kryzysu, zwyczajnie na to nie stać. Chyba że za cenę rozsadzenia budżetu państwa, a wraz z nim strefy euro.

– Szeœć miesięcy negocjacji rzšdowych w Berlinie już uœwiadomiły Emmanuelowi Macronowi, że budowa „Europy dwóch prędkoœci", głęboko zintegrowanej strefy euro z uwspólnotowieniem długu przestaje być realna. Ale brak reformatorskiego rzšdu we Włoszech ostatecznie odłoży ten projekt na bliżej nieokreœlonš przyszłoœć. Nikt, a na pewno nie Niemcy, nie będzie brał odpowiedzialnoœci za zobowišzania Włoch, które nie sš w stanie się zreformować. Zmiany będš znacznie mniej ambitne, jak dokończenie unii bankowej czy przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilnoœci (ESM) w Europejski Fundusz Walutowy (EMF) – uważa Pierre Vimont.

Zdaniem Villi Włochom najlepiej służyłoby powołanie rzšdu technokratycznego wspieranego przez najbardziej umiarkowanych deputowanych nie tylko koalicji centroprawicowej, ale także sojuszu zbudowanego wokół lewicowej Partii Demokratycznej, która liczyła na 24 proc. głosów poparcia. Ale nie da też się wykluczyć o wiele bardziej niebezpiecznego scenariusza, w którym dwaj populiœci, Di Maio i Salvini, zawierajš sojusz, aby rzšdzić krajem.

Takie rozwišzanie, fatalne dla Europy, dla samych Włoch zapobiegłoby jednak przynajmniej jednemu fundamentalnemu zagrożeniu: pogłębiajšcej się już nie tylko gospodarczej, ale i politycznej przepaœci między południem a północš kraju. Od powstania w 2009 r. Ruch Pięciu Gwiazd stale roœnie w siłę dzięki frustracji mieszkańców Neapolu czy Palermo, podczas gdy w Mediolanie czy Turynie poparcie dla ugrupowania jest słabe. Tu ludzie nie tylko żyjš na innym poziomie, ale też głosujš na inne partie. Podczas gdy Kampania, skšd pochodzi Di Maio, pod względem rozwoju spadła do poziomu województwa łódzkiego, w Lombardii, reducie wpływów Salviniego, żyje się lepiej niż w Nadrenii Północnej-Westfalii. Aby przycišgnšć więcej wyborców, Liga zrezygnowała nie tylko z referendum w sprawie euro, ale także planów podziału Włoch. Jeœli jednak polaryzacja kraju będzie się pogłębiać, może do tego pomysłu wrócić.