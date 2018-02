Rosja: Kandydat na prezydenta chce przywrócić karę śmierci

Kandydat startujšcy w wyborach prezydenckich z ramienia Komunistycznej Partii Federaci Rosyjskiej opowiada się za karš œmierci dla pedofilów i gwałcicieli.

- Zgadzam się z tym, że karę œmierci w Federacji Rosyjskiej trzeba przywrócić. Chodzi o pedofilów i gwałcicieli - oœwiadczył w rozmowie z niezależnš telewizjš Dożd Paweł Grudinin, który w wyborach prezydenckich w Rosji reprezentuję Komunistycznš Partię Federacji Rosyjskiej. Zapytany przez dziennikarza czy kara œmierci miałaby być stosowana wobec homoseksualistów odpowiedział, że orientacja seksualna jest "prywatnš decyzjš każdego".

- Jeżeli to robiš z własnej woli, to niech robiš to co chcš - mówił.

Moskwa wprowadziła moratorium na karę œmierci w 1997 roku gdy Rosja przystšpiła do Rady Europy. Ostatni wyrok œmierci wykonano w 1996 roku.