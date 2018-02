Wybory samorządowe: Krajobraz tuż przed bitwą

Platforma daje sobie czas na znalezienie skutecznej strategii po deklaracji prezydenta Gdańska.

Sytuacja w Gdańsku, mateczniku PO, stała się tematem ogólnokrajowym po deklaracji prezydenta Pawła Adamowicza, który ogłosił, że startuje samodzielnie i liczy na poparcie PO. Wczeœniej kandydatem partii Grzegorza Schetyny miała być Agnieszka Pomaska albo Jarosław Wałęsa. W œrodę doszło do spotkania szefa Klubu PO (i lidera wojewódzkiego) Sławomira Neumanna z prezydentem miasta. Ale jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", zakończyło się bez konkretów. Deklaracja prezydenta mocno komplikuje plany współpracy opozycji w Gdańsku i będzie rzutować na koalicję PO–Nowoczesna w całym kraju.

Poniżej dalsza częœć artykułu

To niejedyny i nie ostatni kłopot partii Grzegorza Schetyny. W œrodę decyzję o odejœciu z PO podjšł były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. „Była to dla mnie trudna decyzja, jednak Platforma Grzegorza Schetyny nie jest mojš partiš"– napisał w oœwiadczeniu.

PO uspokaja emocje

Emocji w PO nie brakuje po tym, co zapowiedział Adamowicz. Jak jednak wynika z naszych informacji, w najbliższym czasie nie ma co spodziewać się podjęcia decyzji co do poparcia Adamowicza lub wystawienia własnego kandydata lub kandydatki przeciwko niemu. – Platforma chce budować maksymalnie szeroki blok wyborczy, by zapobiec przejęciu samorzšdów przez PiS – powiedział Sławomir Neumann na wspólnej konferencji z Adamowiczem. Najbliższe spotkanie władz PO to pištkowe posiedzenie władz zarzšdu przed sobotniš Radš Krajowš. Temat Adamowicza na pewno się pojawi, podobnie jak przygotowań do wyborów samorzšdowych i współpracy z Nowoczesnš.

Bo Katarzyna Lubnauer i politycy Nowoczesnej całkowicie wykluczajš, by Adamowicz mógł być wspólnym kandydatem z Platformš. Nowoczesna w Gdańsku stawia na Ewę Lieder, posłankę która startowała już w wyborach w 2014 roku. Lieder była wtedy kandydatkš inicjatywy Gdańsk Obywatelski, zdobyła trzecie miejsce.

O porozumienia w stylu Rabiej – Trzaskowski będzie trudno w wielu ważnych dla wyniku wyborów miejscach. We Wrocławiu kandydatem Nowoczesnej będzie Michał Jaros, Platforma w tej chwili stawia na prof. Alicję Chybickš. W Krakowie możliwy jest wariant zarówno startu osobnego kandydata Nowoczesnej, jak i poparcia Jacka Majchrowskiego. Start kandydatów utrudnia budowanie wspólnych list do rad miejskich, o czym wiedzš zarówno politycy PO, jak i Nowoczesnej. Łatwiej będzie zapewne w Łodzi, gdzie prawdopodobny scenariusz to szeroka lista opozycji i poparcie Hanny Zdanowskiej przez Nowoczesnš. Ostateczne decyzje majš zapadać w cišgu najbliższych kilku tygodni, najpóŸniej do końca marca.

W obozie Zjednoczonej Prawicy trwajš cały czas rozmowy o kandydatach i współpracy w dużych miastach. Sytuacja jest o tyle podobna do rozmów opozycji, iż pewne jest w zasadzie na tym etapie tylko tylko tyle, że Zjednoczona Prawica wystawi wspólne listy do sejmików, tak jak PO i Nowoczesna. W większoœci dużych miast kandydaci Zjednoczonej Prawicy będš wspólni. Ale – co deklarował niedawno szef Porozumienia, wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, będš i miejsca, gdzie jego partia i PiS będš popierać odrębnych kandydatów. W swojej strategii Zjednoczona Prawica stawia przede wszystkim na sejmiki, chociaż w kampanie miejskie też będš inwestowane duże œrodki.

Kandydaci będš znani póŸno, w Warszawie – być może na przełomie kwietnia i maja, choć jasne jest, że akcje Stanisława Karczewskiego ostatnio wzrosły. Ale stratedzy PiS podkreœlajš nieoficjalnie, że falstart wyborczy jest dużo gorszy, niż przemyœlany start i ogłoszenie kandydatów póŸnš wiosnš tego roku.

Wyœcig w terenie

Partie rozpoczęły już lub przygotowujš się do intensywnej kampanii w terenie. Od wielu miesięcy po kraju jeżdżš politycy SLD oraz PSL. I nie tylko. Tuż po wyborze nowa szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zapowiedziała objazd po kraju. W ostatnich tygodniach wzrosła intensywnoœć spotkań z jej udziałem, „w terenie" sš też inni liderzy Nowoczesnej. Partia realizuje też osobnš serię spotkań poœwięconš tematyce Roku Praw Kobiet.

Jak już pisała „Rzeczpospolita" objazd kraju z udziałem liderów PiS rozpocznie się prawdopodobnie w połowie kwietnia. Lokalne konwencje samorzšdowe i spotkania organizuje też Porozumienie Jarosława Gowina.